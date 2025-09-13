હવે ચીન પર ચારે બાજુથી 100% ટેક્સ લગાવવામાં આવશે, ટ્રમ્પે નાટો દેશોને રશિયા સામે ઉશ્કેર્યા
US China Trade War: ભારત પછી, હવે ચીન પર અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ ગુસ્સે થયા છે. તેમણે કહ્યું કે યુક્રેન યુદ્ધ રોકવા માટે, બધા નાટો દેશોએ તાત્કાલિક રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદવાનું બંધ કરવું જોઈએ.
US China Trade War: ભારત પછી, અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ હવે ચીનથી ગુસ્સે છે. તેમણે કહ્યું કે બધા નાટો દેશોએ તાત્કાલિક રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદવાનું બંધ કરવું જોઈએ. ટ્રમ્પે કહ્યું કે જો બધા નાટો દેશો રશિયન તેલ ખરીદવાનું બંધ ન કરવા બદલ ચીન પર 50થી 100 ટકા ટેરિફ લગાવે છે, તો યુદ્ધ તરત જ બંધ થઈ જશે.
યુદ્ધ ન બંધ થવાને કારણે નારાજ છે ટ્રમ્પ
તમને જણાવી દઈએ કે ટ્રમ્પ રશિયા-યુક્રેન યુદ્ધનો અંત ન લાવવા બદલ ખૂબ જ નારાજ છે. જ્યારે રાષ્ટ્રપતિ બનતા પહેલા, તેઓ તેમના ચૂંટણી પ્રચારમાં દાવો કરતા હતા કે ચૂંટણી જીતતાની સાથે જ, તેઓ એક દિવસમાં આ યુદ્ધ બંધ કરી દેશે. રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે શનિવારે કહ્યું હતું કે જો બધા નાટો દેશો રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદવાનું બંધ કરે અને રશિયન તેલ ખરીદવા બદલ દંડ તરીકે ચીન પર 50% થી 100% આયાત ડ્યુટી લગાવે તો રશિયા-યુક્રેન યુદ્ધ સમાપ્ત થઈ શકે છે.
ટ્રમ્પે પોતાની સોશિયલ મીડિયા સાઇટ ટ્રુથ સોશિયલ પર લખ્યું કે યુદ્ધ જીતવા માટે નાટોની પ્રતિબદ્ધતા 100% કરતા ઘણી ઓછી છે. તે જ સમયે, એ આશ્ચર્યજનક છે કે ઘણા નાટો દેશો રશિયન તેલ ખરીદી રહ્યા છે. આ રશિયા સાથેની તમારી વાટાઘાટો અને સોદાબાજી કરવાની શક્તિને ખૂબ નબળી પાડે છે.
ભારે ટેરિફ રશિયાને નમવા માટે મજબૂર કરશે
ટ્રમ્પે કહ્યું કે રશિયન તેલ પર નાટોનો પ્રતિબંધ અને ચીન પર ભારે ડ્યુટી લગાવવાથી આ ખતરનાક પરંતુ હાસ્યાસ્પદ યુદ્ધનો અંત લાવવામાં ઘણી મદદ મળશે. તેમણે સૂચન કર્યું કે જો આ યુદ્ધ સમાપ્ત થાય, તો ચીન પર લગાવવામાં આવેલા 50%થી 100% ટેરિફ દૂર કરી શકાય છે.
ટ્રમ્પે લખ્યું કે ચીનનું રશિયા પર મજબૂત નિયંત્રણ છે અને ભારે ડ્યુટી તે નિયંત્રણ તોડી નાખશે. તેમણે એ પણ ઉલ્લેખ કર્યો કે અમેરિકાએ રશિયાના ઉર્જા ઉત્પાદનો ખરીદવા માટે ભારત પર પહેલાથી જ 25 ટકા આયાત ડ્યુટી લગાવી છે. ટ્રમ્પે યુદ્ધ માટે તેમના પુરોગામી રાષ્ટ્રપતિ જો બાઈડન અને યુક્રેનના રાષ્ટ્રપતિ વોલોડીમીર ઝેલેન્સકીને દોષી ઠેરવ્યા, પરંતુ હુમલો શરૂ કરનારા રશિયન રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિનનું નામ લીધું નથી.
નાટો દેશ તુર્કી પણ ખરીદી રહ્યું છે રશિયન તેલ
અહેવાલો અનુસાર, નાટો દેશ તુર્કી રશિયાનો ત્રીજો સૌથી મોટો તેલ ખરીદનાર છે, જ્યારે ચીન અને ભારત પહેલા બે છે. હંગેરી અને સ્લોવાકિયા જેવા અન્ય નાટો દેશો પણ રશિયન તેલ ખરીદી રહ્યા છે. આવી સ્થિતિમાં, ટ્રમ્પે નાટો દેશો પર કટાક્ષ કર્યો છે અને તેમના વર્તન પર આંગળી ચીંધી છે.
ટ્રમ્પનું આ નિવેદન એવા સમયે આવ્યું છે, જ્યારે તાજેતરમાં ઘણા રશિયન ડ્રોન પોલેન્ડના હવાઈ ક્ષેત્રમાં પ્રવેશ્યા હતા, જે નાટોનો સાથી છે. પોલેન્ડે આ ડ્રોનને તોડી પાડ્યા હતા. આ ઉપરાંત, યુએસ કોંગ્રેસ ટ્રમ્પને કડક પ્રતિબંધો સાથેના બિલને સમર્થન આપવા માટે મનાવવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે.
