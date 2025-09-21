'ખૂબ જ ભારે કિંમત ચૂકવવી પડશે', હવે કયા દેશ પર ગુસ્સે થયા ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ, રાષ્ટ્રપતિને પણ આપી ધમકી?
Donald Trump Warning: ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે રાષ્ટ્રપતિ નિકોલસ માદુરોને કડક સંદેશ આપ્યો છે, જેમાં તેમને તેમના ગુનેગારોને પાછા બોલાવવાની ચેતવણી આપવામાં આવી છે. તેમણે ચેતવણી આપી છે કે જો દેશ આમ કરવામાં નિષ્ફળ જશે, તો તેને ભારે કિંમત ચૂકવવી પડશે.
Donald Trump Warning: યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે વેનેઝુએલાના રાષ્ટ્રપતિ નિકોલસ માદુરોને કડક સંદેશ મોકલ્યો છે. ટ્રમ્પે માદુરોને વેનેઝુએલાના ગુનેગારો અને પાગલોને તાત્કાલિક પાછા બોલાવવા વિનંતી કરી છે, જેમને અમેરિકા દેશનિકાલ કરવા માંગે છે. યુએસ પ્રમુખે ધમકી આપી હતી કે જો માદુરો ઇનકાર કરશે, તો તેમને ભારે કિંમત ચૂકવવી પડશે.
આર્થિક પ્રતિબંધો લગાવ્યા
યુએસ અને વેનેઝુએલા વચ્ચેના સંબંધો લાંબા સમયથી તણાવપૂર્ણ રહ્યા છે. વેનેઝુએલાના આર્થિક પતન, તેલ સંકટ અને માનવાધિકાર ઉલ્લંઘન સતત આંતરરાષ્ટ્રીય ચર્ચાનું કેન્દ્ર રહ્યા છે. ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની સરકારે અગાઉ વેનેઝુએલા પર આર્થિક પ્રતિબંધો લગાવ્યા છે. ટ્રમ્પની આ ધમકી બંને દેશો વચ્ચે તણાવને વધુ વધારી શકે છે.
વેનેઝુએલા અને અમેરિકા વચ્ચે તણાવ
વેનેઝુએલા અને અમેરિકા વચ્ચે તાજેતરના તણાવમાં કેરેબિયન ક્ષેત્રમાં યુએસ લશ્કરી પ્રવૃત્તિમાં વધારો જોવા મળ્યો છે. એક અહેવાલ મુજબ, શનિવારે (13 સપ્ટેમ્બર, 2025) પ્યુઅર્ટો રિકોના સેઇબામાં ભૂતપૂર્વ રૂઝવેલ્ટ રોડ્સ લશ્કરી મથક પર પાંચ યુએસ એફ-35 ફાઇટર જેટ ઉતરતા જોવા મળ્યા હતા. ડ્રગ કાર્ટેલ્સ સામે વ્યાપક અભિયાનના ભાગ રૂપે 10 સ્ટીલ્થ ફાઇટર જેટ તૈનાત કરવાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના આદેશને અનુસરીને આ પગલું લેવામાં આવ્યું છે.
We want Venezuela to immediately accept all of the prisoners, and people from mental institutions, which includes the Worst in the World Insane Asylums, that Venezuelan “Leadership” has forced into the United States of America. Thousands of people have been badly hurt, and even…
— Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) September 20, 2025
ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનો સ્પષ્ટ સંદેશ
વેનેઝુએલાથી આશરે 937 કિલોમીટર દૂર સ્થિત યુએસ-શાસિત પ્રદેશ પ્યુઅર્ટો રિકોમાં તાજેતરના દિવસોમાં બેઝ પર હેલિકોપ્ટર, ઓસ્પ્રે એરક્રાફ્ટ, અન્ય પરિવહન વિમાનો અને સૈનિકોની હાજરી જોવા મળી છે. આ પગલાથી આ ક્ષેત્રમાં લશ્કરી તણાવ વધુ વધ્યો છે. ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે તાજેતરમાં સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે અમેરિકા ડ્રગ કાર્ટેલ્સ અને નાર્કોટિક્સની તસ્કરીને તેની રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા માટે મોટો ખતરો માને છે. આ વ્યૂહરચનાના ભાગ રૂપે, તેમણે પેન્ટાગોનને આ પ્રદેશમાં 10 એફ-35 જેટ તૈનાત કરવાનો આદેશ આપ્યો છે.
