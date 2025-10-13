Prev
હવે, આ દેશમાં Gen-Zનું ઉગ્ર વિરોધ પ્રદર્શન, દેશ છોડીને ભાગી ગયા રાષ્ટ્રપતિ, સેના પર તખ્તાપલટનો આરોપ

Gen Z Protest: વિશ્વ બેંક અનુસાર, મેડાગાસ્કર વિશ્વના સૌથી ગરીબ દેશોમાંનો એક છે, જ્યાં પાંચમાંથી ચાર લોકો ગરીબી રેખા નીચે જીવે છે. મોઝામ્બિકના દરિયાકાંઠે સ્થિત આ ટાપુ રાષ્ટ્ર, 1960માં ફ્રાન્સથી સ્વતંત્રતા મેળવ્યા પછી અનેક લશ્કરી બળવાનો અનુભવ કરી ચૂક્યું છે.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Oct 13, 2025, 07:33 PM IST

Gen Z Protest: મેડાગાસ્કરમાં અઠવાડિયાના હિંસક યુવા વિરોધ પ્રદર્શનો પછી, રાષ્ટ્રપતિ આન્દ્રે રાજોએલિના દેશ છોડીને ભાગી ગયા છે. રવિવારે એક દિવસ પહેલા, રાજોએલિનાએ દાવો કર્યો હતો કે સૈન્યના સમર્થનથી દેશમાં બળવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે. આ Gen-Z બળવો અને એક ઉચ્ચ કક્ષાના અધિકારીએ રાજીનામું આપવાનું નવીનતમ ઉદાહરણ છે. ગયા મહિને, નેપાળમાં પણ Gen-Z વિરોધ ફાટી નીકળ્યો હતો, જેના કારણે વડા પ્રધાને રાજીનામું આપ્યું હતું.

રેડિયો ફ્રાન્સ ઇન્ટરનેશનલ અનુસાર, રવિવારે ફ્રેન્ચ લશ્કરી વિમાને ફ્રેન્ચ રાષ્ટ્રપતિ ઇમેન્યુઅલ મેક્રોનની વિનંતી પર રાષ્ટ્રપતિ આન્દ્રે રાજોએલિનાને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢ્યા હતા. મેડાગાસ્કરમાં ફ્રેન્ચ દૂતાવાસે અગાઉ તેની ભૂતપૂર્વ વસાહતમાં કોઈપણ લશ્કરી હસ્તક્ષેપનો ઇનકાર કર્યો હતો. બ્લૂમબર્ગ અહેવાલ આપે છે કે ફ્રેન્ચ રાષ્ટ્રપતિ કાર્યાલય અને વિદેશ મંત્રાલયે ટિપ્પણી માટેની વિનંતીઓનો તાત્કાલિક જવાબ આપ્યો ન હતો.

પાણી અને વીજળીની તંગી પર વિરોધ પ્રદર્શન શરૂ થયા

ગયા મહિને જ્યારે કહેવાતા Gen-Z વિરોધીઓએ પાણી અને વીજળીની તંગી પર વિરોધ પ્રદર્શન શરૂ કર્યા ત્યારે હજારો લોકો રસ્તા પર ઉતરી આવ્યા હતા. વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન, યુવાનો સુરક્ષા દળો સાથે અથડાયા હતા, જેના પરિણામે ઓછામાં ઓછા 22 લોકો માર્યા ગયા હતા. 

આ યુવાનો મૂળભૂત સેવાઓના અભાવ અને સરકારી ભ્રષ્ટાચારને કારણે સરકારથી ગુસ્સે હતા. યુવાનોના ગુસ્સા અને વિરોધ પ્રદર્શનની આ લહેર મોરોક્કો, ઇન્ડોનેશિયા, નેપાળ અને કેન્યા જેવા દેશોમાં શાસક વર્ગ સામેના તાજેતરના વિરોધ પ્રદર્શનોની યાદ અપાવે છે.

રાજોએલિના પહેલી વાર 2009માં સત્તા પર આવ્યા હતા

રાજોએલિના પહેલી વાર 2009માં લશ્કરી સમર્થનથી સત્તા પર કબજો કર્યો હતો. જોકે તેમણે 2014માં પદ છોડ્યું હતું, તેમણે 2018ની ચૂંટણી જીતી હતી અને રાષ્ટ્રપતિ પદ પાછું મેળવ્યું હતું, 2023માં વિવાદિત મતમાં બીજો કાર્યકાળ મેળવ્યો હતો. 

જો કે, તાજેતરના વિરોધ પ્રદર્શનોએ 51 વર્ષીય રાજોએલિનાને સત્તા પરથી દૂર કર્યા છે. રાષ્ટ્રપતિના પ્રસ્થાનમાં એક ખાસ સૈન્ય એકમે મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હોવાનું કહેવાય છે. આ ચુનંદા એકમે વિરોધીઓનો સાથ આપ્યો હતો. કેપ્સેટ તરીકે ઓળખાતા આ જૂથે 16 વર્ષ પહેલાં રાજોએલિનાના પ્રથમ રાષ્ટ્રપતિ પ્રચારમાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી.

સૌથી ગરીબ દેશોમાંનો એક, મેડાગાસ્કર

વિશ્વ બેંક અનુસાર, મેડાગાસ્કર વિશ્વના સૌથી ગરીબ દેશોમાંનો એક છે, જ્યાં પાંચમાંથી ચાર લોકો ગરીબી રેખા નીચે જીવે છે. મોઝામ્બિકના દરિયાકાંઠે આવેલા આ હિંદ મહાસાગર ટાપુ રાષ્ટ્રે 1960માં ફ્રાન્સથી સ્વતંત્રતા મેળવ્યા પછી અનેક લશ્કરી બળવાનો અનુભવ કર્યો છે. જાપાનની સુમિટોમો કોર્પોરેશન અહીં અંબાટોવી નિકલ ખાણ ચલાવે છે અને રિયો ટિન્ટો પીએલસી દેશમાં ખનિજ-રેતી પ્રોજેક્ટ ધરાવે છે, જે વિશ્વનો સૌથી મોટો વેનીલા ઉત્પાદક છે.

 

