હવે ડ્રેગન ભારે પડ્યું તો અમેરિકાને આવી ભારતની યાદ, ચીન સાથેના ટ્રેડ વોરમાં નવી દિલ્હીની માંગી મદદ

America China Trade War: ચીન સાથે વધતા વેપાર યુદ્ધ વચ્ચે, અમેરિકાને હવે ભારત યાદ આવ્યું છે. અમેરિકા ચીનના નિકાસ નિયંત્રણો અંગે ભારતની મદદ માંગી રહ્યું છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Oct 15, 2025, 09:48 AM IST

હવે ડ્રેગન ભારે પડ્યું તો અમેરિકાને આવી ભારતની યાદ, ચીન સાથેના ટ્રેડ વોરમાં નવી દિલ્હીની માંગી મદદ

America China Trade War: અમેરિકાએ પહેલા મનસ્વી રીતે ભારતીય ઉત્પાદનો પર 50 ટકા ટેરિફ લગાવ્યો હતો. હવે, ચીન સાથે તણાવ વધતાં, તેને ભારત યાદ આવવા લાગ્યું છે. રેર અર્થ મિનરલ્સમાં ચીન પ્રભુત્વ ધરાવે છે, પરંતુ ભારતમાં તેમની નિકાસ કરતા પહેલા, તેણે શરત મૂકી છે કે અમેરિકાને તેમની ઍક્સેસ ન હોવી જોઈએ. હવે, અમેરિકા આ ​​સંદર્ભમાં ભારતની મદદની આશા રાખી રહ્યું છે.

ચીન સામે અમેરિકાના આરોપો

યુએસએ હવે ચીન પર આ ખનિજોની નિકાસ પર કડક નિયંત્રણો લગાવીને ઉશ્કેરણીજનક આર્થિક પગલાં લેવાનો આરોપ લગાવ્યો છે. ફોક્સ ન્યૂઝ સાથે વાત કરતા, યુએસ ટ્રેઝરી સેક્રેટરી સ્કોટ બેસન્ટે જણાવ્યું હતું કે આ પગલું વૈશ્વિક અર્થતંત્ર માટે સીધો પડકાર છે. 

તેમણે કહ્યું કે આ ચીન વિરુદ્ધ બાકીના વિશ્વ છે. તેઓએ આ નિકાસ નિયંત્રણોની જાહેરાત કરી છે, જે આવતા મહિને લાગુ થવા જઈ રહ્યા છે, અને અમે આક્રમક રીતે તેમનો વિરોધ કર્યો છે. અમને ખબર નથી કે તે ક્યાંથી આવ્યું. ચીને હવે આવું કેમ કરવાનું નક્કી કર્યું?

શું અમેરિકા ભારત પાસેથી મદદ માંગશે?

સ્કોટે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે અમેરિકા ચીનને દુર્લભ પૃથ્વી પરની રેર અર્થ મિનરલ્સ પર પોતાનું વર્ચસ્વ સ્થાપિત કરવા દેશે નહીં, જેમાં ઇલેક્ટ્રિક વાહનો, સંરક્ષણ અને ઉદ્યોગ માટે મહત્વપૂર્ણ સામગ્રીનો સમાવેશ થાય છે. તેમણે કહ્યું કે, "તેઓએ સમગ્ર મુક્ત વિશ્વની સપ્લાય ચેઇન અને ઔદ્યોગિક આધારને નિશાન બનાવ્યો છે, અને તમે જાણો છો કે અમે તે થવા દઈશું નહીં. ચીન એક કમાન્ડ એન્ડ કંટ્રોલ અર્થતંત્ર છે. તેઓ આપણને કમાન્ડ અને કંટ્રોલ કરશે નહીં." 

બેસન્ટે કહ્યું કે અમેરિકાએ ચીનના પગલાનો સામૂહિક રીતે જવાબ આપવા માટે ભારત, યુરોપ અને અન્ય એશિયન દેશો સહિત તેના સાથી દેશો સાથે સંકલન કરવાનું શરૂ કર્યું છે. તેમણે ઉમેર્યું કે અમે વિવિધ રીતે અમારી સાર્વભૌમત્વનો દાવો કરવા જઈ રહ્યા છીએ. અમે પહેલાથી જ સાથી દેશો સાથે સંપર્કમાં છીએ. અમે આ અઠવાડિયે તેમની સાથે મુલાકાત કરીશું, અને તમે જાણો છો કે મને અપેક્ષા છે કે અમને યુરોપિયનો, ભારતીયો અને એશિયન લોકશાહીઓ તરફથી નોંધપાત્ર વૈશ્વિક સમર્થન મળશે.

ચીનના નવા નિયમો

9 ઓક્ટોબર, 2025ના રોજ ચીન દ્વારા જાહેર કરાયેલા નવા નિયમોમાં, મૂલ્ય દ્વારા 0.1 ટકાથી વધુ દુર્લભ પૃથ્વી તત્વો ધરાવતા કોઈપણ ઉત્પાદનની નિકાસ કરવા માટે ચીની અને વિદેશી કંપનીઓ બંનેને સરકારી મંજૂરી મેળવવાની જરૂર છે. આ પ્રતિબંધો પ્રતિબંધિત ખનિજોની સૂચિને પણ વિસ્તૃત કરે છે અને વિદેશી લશ્કરી ઉપયોગ માટે નિકાસ પર પ્રતિબંધ મૂકે છે. 

ચીન વિશ્વના લગભગ 70 ટકા રેર અર્થ મિનરલ્સ ખાણકામ અને 90 ટકા પ્રક્રિયા પર નિયંત્રણ રાખે છે, જે આ સામગ્રી પર આધારિત પ્રદેશોને ઘણો ફાયદો પહોંચાડે છે. સૌથી મહત્વપૂર્ણ તત્વોમાં ડિસપ્રોસિયમનો સમાવેશ થાય છે, જેનો ઉપયોગ ઇલેક્ટ્રિક વાહન મોટર્સ, વિન્ડ ટર્બાઇન અને સેમિકન્ડક્ટર સંરક્ષણ પ્રણાલીઓમાં થાય છે.
 

