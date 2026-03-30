હવે આરપારનું યુદ્ધ ! Trumpની ખુલ્લી ધમકી ઈરાનને ઉડાવી દઈશું, આખી દુનિયા ફફડી ગઈ
US Iran War: ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે વાટાઘાટો ચાલી રહી છે અને ઈરાન એક કરાર ઇચ્છે છે. ટ્રમ્પે એમ કહ્યું છે કે તેઓ ઈરાનના તેલ પર અને ખર્ગ ટાપુ પર પણ નિયંત્રણ મેળવી શકે છે. આ દરમિયાન, ઈરાને મધ્ય પૂર્વમાં યુએસ સૈનિકોના આગમન પર પણ પ્રતિક્રિયા આપી છે. અમેરિકાએ આરપારની જંગ માટે તૈયારી કરી લીધી છે. જો ઈરાન નહીં માન્યું તો પાણી, ક્રૂડ ઓઈલના તમામ પ્લાન્ટ બરબાદ કરી દઈ અમારા સૈનિકોના મોતનો બદલો લઈશું એવી આજે ટ્રમ્પે સોશિલ મીડિયા ટ્રૂથ પર ધમકી આપી છે અને કહ્યું છે કે આ ઈરાન પાસે છેલ્લી તક છે.
- ટ્રમ્પે જણાવ્યું છે કે ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે વાટાઘાટો ચાલી રહી છે,
- ઈરાન એક કરાર ઇચ્છે છે. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે તેઓ ઈરાનના તેલ પર નિયંત્રણ મેળવવા માંગે છે
- ઈરાને મધ્ય પૂર્વમાં યુએસ સૈનિકોના આગમન પર પણ પ્રતિક્રિયા આપી
US Iran War: જ્યારે યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે 28 ફેબ્રુઆરીએ ઇઝરાયલ સાથે મળીને ઈરાન પર હુમલો કર્યો, ત્યારે તેમની પાસે આ હુમલાના બે કારણો હતા. પહેલું કારણ એ હતું કે ટ્રમ્પ ઈરાનમાં શાંતિ ઇચ્છતા હતા, જેના માટે શાસન પરિવર્તન જરૂરી હતું. બીજું કારણ એ હતું કે ટ્રમ્પ ઈરાનને પરમાણુ શસ્ત્રો વિકસાવવાથી રોકવા માંગતા હતા. ટ્રમ્પની આ ધમકીઓથી આખી દુનિયામાં ફફડાટ મચી ગયો છે. ટ્રમ્પે ખુલ્લેઆમ ધમકી આપી છે કે અમે ઈરાનના પાણીના અને ક્રૂડઓઈલના પ્લાન્ટને ઉડાવીને બદલો લઈશું. હાલમાં ઈરાન પાસે ક્રૂડ ઓઈલનો મોટો ભંડાર છે. જો અમેરિકા આ પ્લાન્ટોને ઉડાવી દેશે તો આખા વિશ્વમાં આની અસર થશે. અર્થંતંત્રને તો ભારે નુક્સાન થશે પણ કેટલીક જીવન જરૂરિયાતની ચીજવસ્તુઓના ભાવ આસમાને ચઢી જશે.
પોતાના ઈરાદો સ્પષ્ટ કરી દીધો
પરંતુ આ યુદ્ધના એક મહિના સુધી ફસાયા પછી, ટ્રમ્પે આખરે તે સત્ય જાહેર કર્યું છે જે તેમણે દુનિયાથી છુપાવ્યું હતું. ટ્રમ્પનો ઈરાદો ન તો ઈરાનમાં શાસન પરિવર્તનનો હતો કે ન તો ઈરાનને પરમાણુ શસ્ત્રો વિકસાવવાથી રોકવાનો હતો. તેના બદલે, તેમનો ધ્યેય ઈરાનના તેલ ભંડાર પર કબજો કરવાનો હતો, અને હવે તેમણે પોતાના ઈરાદો સ્પષ્ટ કરી દીધો છે.આ માટે એમણે ઈરાનમાં મિલિટરી ઓપરેશન પાર પાડવાનો નિર્ણય પણ જણાવી દીધો છે. આજે ટ્રમ્પે ટ્રૂથ સોશિયલ પર એક ટ્વીટ કરીને પોતાના ઈરાદા સાફ કરી દીધા છે.
ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે આપી માહિતી
યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ઑફ અમેરિકા એક ઈરાનમાં આપણા લશ્કરી કાર્યવાહીનો અંત લાવવા માટે એક નવી અને વધારે સમજદાર સરકાર સાથે ગંભીર ચર્ચા કરી રહ્યું છે. તેમાં ઘણી પ્રગતિ થઈ છે, પરંતુ જો કોઈ કારણોસર ટૂંક સમયમાં કોઈ ડીલ ન થાય, જે કદાચ થશે નહીં, અને જો હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ તાત્કાલિક "વ્યવસાય માટે ખુલ્લું" નહીં થાય, તો અમે ઈરાનમાં અમારા પ્યારા પ્રવાસને એવી રીતે સમાપ્ત કરીશું કે તેમના બધા ઇલેક્ટ્રિક જનરેટિંગ પ્લાન્ટ્સ, તેલના કુવાઓ અને ખાર્ગ ટાપુ (અને કદાચ બધા ડિસેલિનાઇઝેશન પ્લાન્ટ!) ને ઉડાવીને અને સંપૂર્ણપણે નાશ કરીશું, જેને અમે હજી સુધી હાથ લગાવ્યો નથી. આ અમારા તે સૈનિકો અને અન્ય લોકો માટે બદલો હશે, જેમને ઈરાને જૂના શાસનના 47 વર્ષના "આતંકના શાસન" દરમિયાન કતલ કરી અને મારી નાખ્યા છે. આ બાબત પર ધ્યાન આપવા બદલ આભાર.
હકીકતમાં, ઈરાન પરના હુમલા પછી, ટ્રમ્પને ખ્યાલ પણ નહોતો કે ઈરાન હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને એટલી હદે બંધ કરી શકે છે કે કોઈ જહાજ તેમાંથી પસાર થઈ શકે નહીં. તેમના શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો છતાં, ટ્રમ્પ રસ્તો ખોલવામાં અસમર્થ હતા, ન તો નાટો દેશોએ કોઈ સહાય પૂરી પાડી. તેથી, તેમણે હવે સત્ય સ્વીકાર્યું છે કે ઈરાનમાં તેમની પ્રિય વસ્તુ તેલ છે, જેને તેઓ કબજે કરવા માંગે છે. એક મુલાકાતમાં, ટ્રમ્પે સ્પષ્ટતા કરી હતી કે અમેરિકા ઈરાનના ખાર્ગ ટાપુ પર કબજો કરી શકે છે કારણ કે ઈરાન તેનો બચાવ કરવામાં અસમર્થ છે.
ટ્રમ્પના સૌથી મોટા સાથીએ વચ્ચે જ સાથ છોડી દીધો
ઈરાન સામે ટ્રમ્પે તમામ તાકાત લગાવી દીધી છે પરંતુ સામે પક્ષે ઈરાને ટ્રમ્પના નાકમાં દમ લાવી દીધો છે. ઈરાન ટ્રમ્પને એક બાદ એક ઝટકો આપી રહ્યું છે. તેવા સમયે ટ્રમ્પના સૌથી મોટા સાથીએ વચ્ચે જ સાથ છોડી દીધો છે કોણ છે એ સાથે. અને શું હવે આગળની લડાઈ ટ્રમ્રે એકલા હાથે લડવી પડશે.જોઈએ આ ખાસ અહેવાલમાં.
ટ્રમ્પ એક તરફ ઈરાનમાં ગ્રાઉન્ડ ઓપરેશન માટેની તૈયારી કરી રહ્યા છે. 3500 સેલર્સ USS ટ્રિપોલી પર પહોંચી ગયા છે. 2200 મરીન્સની યુનિટ પહોંચી ગઈ છે. 3000 પેરાટ્રૂપર્સ તહેનાત થઈ ચૂક્યા છે. લગભગ 50000 સૈનિકો પહોંચી ગયા છે અને 10000 આવવાના છે. પરંતુ બીજી તરફ આ જ ગ્રાઉન્ડ ઓપરેશન હવે તેમના માટે માથાનો દુઃખાવો બની રહ્યું છે. એક તરફ અમેરિકામાં જ તેમનો વિરોધ થઈ રહ્યો છે...પ્રદર્શન થઈ રહ્યા છે...અને હવે તો ટ્રમ્પના સૌથી મોટા સાથીએ પણ તેમનો સાથ આપવાનો ઈન્કાર કર્યો છે....
આ પ્રશ્નો એટલા માટે ઉભા થયા છે. કેમ કે, ઈઝરાયેલ તરફથી આવી રહેલી માહિતી ટ્રમ્પ માટે ચિંતા વધારતી છે. ઈઝરાયલી મીડિયા મુજબ, ઈઝરાયેલે અમેરિકાને સ્પષ્ટ કહી દીધું છે કે જો અમેરિકા ગ્રાઉન્ડ ઓપરેશન કરશે, તો તેમાં ઈઝરાયલ અથવા તેના સૈનિકો કોઈપણ રીતે સામેલ નહીં થાય. આ સમાચાર ત્યારે સામે આવ્યા છે જ્યારે અમેરિકા અને ઈઝરાયેલ વચ્ચે મહત્વપૂર્ણ બેઠક થવાની છે. બેન્જામિન નેતન્યાહૂ અને ઈઝરાયેલ હાલ આ યુદ્ધમાં ટ્રમ્પના મુખ્ય સાથી માનવામાં આવે છે. અથવા એમ કહીએ કે ટ્રમ્પ હાલ તેમની મદદથી આ લડાઈ લડી રહ્યા છે...
ઈરાને શરૂ કરી દીધી તૈયારીઓ
હવે જ્યારે ટ્રમ્પે ગ્રાઉન્ડ ઓપરેશન જેવું મોટું જોખમ લેવાનો વિચાર કર્યો છે ત્યારે તેમાં ઈઝરાયેલનો સાથ ન મળતા ટ્રમ્પને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. ખાસ કરીને ત્યારે જ્યારે ઈરાન વારંવાર ચેતવણી આપી રહ્યું છે કે, જો અમેરિકી સેના આવી તો નર્ક બતાવીશુ અને ઇરાનમાં આવેલા અમેરિકી સૈનિકો તાબુતમાં જ પાછા જશે. માત્ર ઈરાન ધમકી આપી રહ્યું નથી પરંતુ તેની સંપૂર્ણ તૈયારી પણ કરી રહ્યું છે...અને તે માટે AI વિડિઓઝ થકી અમેરિકાને બતાવવામાં આવી રહ્યું છે કે તેની સેનાના શું હાલ થવાના છે અને આ સ્થિતિમાં, પહેલેથી જ અનેક મોરચાઓ પર ઘેરાયેલા ટ્રમ્પ માટે આ પરિસ્થિતિ મુશ્કેલ સાબિત થઈ શકે છે.
