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હવે ટ્રમ્પની નજર હિંદ મહાસાગરના આ ટાપુ પર, ભારતથી છે માત્ર આટલો જ દૂર; જાણો શું છે કારણ?

Chagos Islands: બ્રિટિશ વડાપ્રધાન કીર સ્ટાર્મર આ ટાપુની સાર્વભૌમત્વ મોરેશિયસને સોંપવાની તૈયારીમાં છે. જો કે, હવે ટ્રમ્પ સરકાર બ્રિટનને સાઇડલાઇનિંગ કરીને સીધા મોરેશિયસ સાથે ડીલ કરવાનો પ્રસ્તાવ તૈયાર કરી રહી છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 08, 2026, 05:02 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 05:02 PM IST
હવે ટ્રમ્પની નજર હિંદ મહાસાગરના આ ટાપુ પર, ભારતથી છે માત્ર આટલો જ દૂર; જાણો શું છે કારણ?

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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