/હવે ટ્રમ્પની નજર હિંદ મહાસાગરના આ ટાપુ પર, ભારતથી છે માત્ર આટલો જ દૂર; જાણો શું છે કારણ?

Chagos Islands: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ હવે હિંદ મહાસાગરમાં એક ટાપુ ખરીદવાની યોજના બનાવી રહ્યા છે. ટ્રમ્પના નિશાના પર આ ક્ષેત્રનો એક ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ ટાપુ સમૂહ છે. રિપોર્ટ્સ અનુસાર, ટ્રમ્પ સરકાર આ ટાપુ ખરીદવા માટે સારી એવી રકમ ચૂકવવા માટે પણ તૈયાર છે. બીજી એક મહત્વની વાત એ છે કે, આ ટાપુ ભારતથી માત્ર 1600 કિલોમીટરના અંતરે આવેલો છે.
હિંદ મહાસાગરમાં સ્થિત આ ટાપુનું નામ છે- ચાગોસ. ધ ટેલિગ્રાફના રિપોર્ટ અનુસાર, ટ્રમ્પ પ્રશાસન ચાગોસ ટાપુ સમૂહને મોરેશિયસ પાસેથી ખરીદવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે. આ જાણકારી એવા સમયે સામે આવી છે, જ્યારે હાલમાં જ એવી ચર્ચા ચાલી રહી હતી કે, બ્રિટિશ વડાપ્રધાન કીર સ્ટાર્મર ટૂંક જ સમયમાં જ આ વ્યૂહાત્મક રીતે મહત્વપૂર્ણ ટાપુની સાર્વભૌમત્વ મોરેશિયસને સોંપવા જઈ રહ્યા છે. જો કે, હવે ટ્રમ્પ પ્રશાસન બ્રિટનને સાઇડલાઇનિંગ કરીને સીધા મોરેશિયસ સાથે વાતચીત કરવાનો પ્રસ્તાવ તૈયાર કરી રહ્યું છે.
અહીં આવેલું છે અમેરિકા-બ્રિટનનું આર્મી બેઝ
નોંધનીય છે કે, ચાગોસ ટાપુ સમૂહનો સૌથી મહત્વનો ભાગ ડિએગો ગાર્સિયા છે. અહીં અમેરિકા અને બ્રિટનનું સંયુક્ત આર્મી બેઝ આવેલું છે. આ આર્મી બેઝ હિંદ મહાસાગરની બરોબર વચ્ચે આવેલું છે અને અમેરિકાને પશ્ચિમ એશિયા, આફ્રિકા અને ઇન્ડો-પેસિફિક ક્ષેત્રમાં મોટો વ્યૂહાત્મક ફાયદો આપે છે. હવે અમેરિકા તેને ખરીદીને આ લીડ હંમેશા માટે જાળવી રાખવા માંગે છે.
ટ્રમ્પને કઈ વાતની છે ચિંતા?
ચાગોસ ટાપુને ટ્રમ્પ એમ જ ખરીદવા નથી માંગતા. તેની પાછળનું મુખ્ય કારણ ચીન અને ઈરાન છે. મોરેશિયસના ચીન અને ઈરાન સાથે સારા સંબંધો છે. હવે અમેરિકાના અધિકારીઓને આશંકા છે કે, જો ચાગોસ ટાપુઓ પર બ્રિટનને બદલે મોરેશિયસનું સંપૂર્ણ નિયંત્રણ આવી જશે, તો ચીન આ ક્ષેત્રમાં પોતાનો પ્રભાવ વધારી શકે છે. ટ્રમ્પ પ્રશાસનના અધિકારીઓનું એવું પણ માનવું છે કે, જો ટાપુ પર મોરેશિયસનું નિયંત્રણ આવી જશે, તો સમુદ્રમાં અમેરિકાની નૌસેનાની જાસૂસીનો ખતરો પણ વધી જશે.
બીજી તરફ ડિએગો ગાર્સિયા અમેરિકા માટે હિંદ મહાસાગરમાં નૌસેનાની હાજરી જાળવી રાખવા માટે ખૂબ જ મહત્વનું છે. આનાથી અમેરિકાને ઈરાન જેવા દેશો પર નજર રાખવામાં અને જરૂર પડવા પર લશ્કરી કાર્યવાહી કરવામાં મદદ મળશે. બોમ્બર ડિએગો ગાર્સિયાનું લોકેશન એવું છે કે જ્યાંથી અમેરિકાની સેનાના બી-2 સ્પિરિટ જેવા ઘાતક સ્ટીલ્થ બોમ્બર્સ સીધા ઈરાન પર હુમલો કરવા માટે ઉડાન ભરી શકે છે.
સ્ટાર્મરનો પ્લાન ટ્રમ્પને નથી પસંદ
શરૂઆતમાં ટ્રમ્પે બ્રિટન દ્વારા ચાગોસ ટાપુ સમૂહની સાર્વભૌમત્વ મોરેશિયસને પરત કરવાની યોજનાનું સમર્થન કર્યું હતું. જો કે, હવે સ્થિતિ બદલાઈ ગઈ છે. ગત 2 માર્ચે આપેલા એક ઈન્ટરવ્યુમાં ટ્રમ્પે કહ્યું હતું કે, તેઓ બ્રિટિશ પીએમથી ખૂબ જ નિરાશ છે. તેનું કારણ એ હતું કે, ઈરાન સાથે ચાલી રહેલા યુદ્ધના શરૂઆતના દિવસોમાં સ્ટાર્મરે અમેરિકાને ઈરાન પર હુમલો કરવા માટે ડિએગો ગાર્સિયા બેઝનો ઉપયોગ કરવાની મંજૂરી આપવાનો સ્પષ્ટ ઈન્કાર કરી દીધો હતો. ત્યારબાદ ટ્રમ્પે આ ડીલને ‘બ્રિટનની કમજોરી’ ગણાવી હતી. હવે કારણ કે અમેરિકાની મંજૂરી વિના આ ડીલ લાગુ થઈ શકે તેમ નથી, તેથી બ્રિટિશ સરકારે ચાગોસ ટાપુ સોંપવાનો પોતાનો પ્લાન હાલ પૂરતો હોલ્ડ પર રાખવો પડ્યો છે.
કિંમત ચૂકવવા તૈયાર અમેરિકા
રિપોર્ટ્સ અનુસાર, અમેરિકા આ ટાપુને સીધો મોરેશિયસ પાસેથી ખરીદવા માટે એક રણનીતિ પર કામ કરી રહ્યું છે. જેના અંતર્ગત બ્રિટન પહેલા આ ટાપુ મોરેશિયસને સોંપશે અને ત્યારબાદ લગભગ 35 બિલિયન યુરો આપીને 99 વર્ષની લીઝ પર લઈ લેશે. આ ડીલ ફાઇનલ થતાં જ અમેરિકા સીધું મોરેશિયસને 'કાઉન્ટર-ઓફર' આપીને ટાપુ ખરીદી લેશે.
શું કહી રહ્યું છે મોરેશિયસ?
આ દરમિયાન મોરેશિયસે આવી કોઈ પણ ડીલ સ્વીકારવાનો ઈન્કાર કર્યો છે. રોયટર્સના રિપોર્ટ્સ મુજબ, મોરેશિયસે કહ્યું છે કે, તેને ટ્રમ્પ પ્રશાસન તરફથી આવો કોઈ સત્તાવાર પ્રસ્તાવ મળ્યો નથી. મોરેશિયસ સરકારે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું કે, "અત્યાર સુધી અમને અમેરિકી પ્રશાસન તરફથી ડિએગો ગાર્સિયા કે ચાગોસ ટાપુ સમૂહને લઈને કોઈ પ્રસ્તાવ મળ્યો નથી." મોરેશિયસ સરકારે વધુમાં કહ્યું કે, ચાગોસ પર મોરેશિયસની સાર્વભૌમત્વ સાથે કોઈપણ પ્રકારનું સમાધાન કરવામાં આવશે નહીં.