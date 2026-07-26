/પરમાણુ યુદ્ધના એંધાણ? ઓમાન વાતચીતમાં સહમતી કે સર્જાશે તબાહી? ટ્રમ્પના રડાર પર ઈરાનના 5 ગુપ્ત ઠેકાણા

Trump Iran Threat: મધ્ય પૂર્વમાં વધતા તણાવ વચ્ચે, યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની ઈરાનને નવી ચેતવણીઓએ વૈશ્વિક આક્રોશ ફેલાવ્યો છે. જો યુએસ અને ઈરાન વચ્ચે ચાલી રહેલી ઓમાન રાજદ્વારી ચેનલ વાટાઘાટો કોઈ પરિણામ આપવામાં નિષ્ફળ જાય, તો યુએસ સૈન્ય ઈરાનના પરમાણુ કાર્યક્રમના બાકીના માળખાને સંપૂર્ણપણે નાશ કરી શકે છે.
યુએસ મીડિયા અનુસાર, ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્ર પોતાને ઈરાનના કુખ્યાત પિકાક્સ માઉન્ટેન સુધી મર્યાદિત રાખશે નહીં, તેની પરમાણુ લક્ષ્ય સૂચિમાં ઈરાનમાં પાંચ અત્યંત સંવેદનશીલ અને ગુપ્ત સ્થાનોનો સમાવેશ થાય છે.
ટ્રમ્પની પરમાણુ ટારગેટ લિસ્ટ પર પાંચ મુખ્ય લોકેશન
1. પિકાક્સ માઉન્ટેન (નાટાન્ઝ નજીક)
નાટાન્ઝ નજીક ઘન ગ્રેનાઈટ ટેકરીઓ નીચે 300થી 450 ફૂટ નીચે સ્થિત આ અત્યંત સુરક્ષિત ભૂગર્ભ સ્થળ, ઇઝરાયેલી ગુપ્તચર એજન્સીઓ દ્વારા માનવામાં આવે છે કે ગયા વર્ષે ત્યાં હજારો અદ્યતન સેન્ટ્રીફ્યુજ છુપાવ્યા હતા. આ સ્થાન અમેરિકાના સૌથી મોટા બંકર-બસ્ટર બોમ્બનો પણ સામનો કરી શકે તેટલું ઊંડું છે. તેથી, યુએસ વ્યૂહરચના તેના મુખ્ય દરવાજા અને ટનલ સીલ કરીને તેને સંપૂર્ણપણે નિષ્ક્રિય કરવાની રહેશે.
2. તાલેઘન 2 (પાર્ચિન કોમ્પ્લેક્સ)
ઈરાનના પારચીન લશ્કરી સંકુલમાં સ્થિત તાલેઘન 2, એ જગ્યા છે, જ્યાં ઈરાન હાઈ-વિસ્ફોટક પરમાણુ પરીક્ષણો ફરી શરૂ કરી રહ્યું છે. ગુપ્તચર અહેવાલો અનુસાર, અગાઉના હુમલાઓ છતાં મુખ્ય પરીક્ષણ ચેમ્બર સહીસલામત રહ્યો છે.
3. ફોર્ડો સપોર્ટ સાઇટ
ફોર્ડો સપોર્ટ સુવિધામાં વિશિષ્ટ સેન્ટ્રીફ્યુજ અને આઇસોટોપ્સ છે, જેનો જરૂર પડ્યે યુરેનિયમ સંવર્ધન માટે ઝડપથી ઉપયોગ કરી શકાય છે.
4. ઇસ્ફહાનની સીલબંધ ટનલ
ઇસ્ફહાન પરમાણુ સુવિધાના સીલબંધ ગુપ્ત ટનલમાં શંકાસ્પદ હેવી-ડ્યુટી વાહન પ્રવૃત્તિ જોવા મળી છે, જેનાથી શંકા ઉભી થાય છે કે ઈરાન ત્યાં નવા પરમાણુ ઉપકરણો ભેગા કરી રહ્યું છે.
5. નાતાન્ઝ ખાતે બાકી રહેલી બિલ્ડિંગ
અગાઉના હુમલાઓ છતાં, નાતાન્ઝ સંકુલમાં બાકી રહેલી ઘણી બિલ્ડિંગ અને સંશોધન સુવિધાઓ યુએસ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ ડિફેન્સના ટારગેટ છે.
ઈરાન પાસે સમય ખતમ થઈ રહ્યો છે, એક્સપર્ટ કડક ચેતવણી આપી
ભૂતપૂર્વ આંતરરાષ્ટ્રીય પરમાણુ નિરીક્ષક ડેવિડ આલ્બ્રાઈટના મતે, જોકે ઈરાનના મોટાભાગના પ્રાથમિક પરમાણુ સ્થળોને પહેલાથી જ નુકસાન થયું છે, ઈરાન જે રીતે ફરીથી નિર્માણ કરી રહ્યું છે અને નવા ગુપ્તચર માહિતી બહાર આવી રહી છે તે અમેરિકાને બીજો હુમલો કરવા માટે દબાણ કરી શકે છે. એક્સપર્ટ એમ પણ માને છે કે જેમ જેમ સમય પસાર થાય છે, તેમ તેમ ઈરાન માટે તેના પરમાણુ કાર્યક્રમને જીવંત રાખવા માટે પિકેક્સ માઉન્ટેનનું મૂલ્ય વધુને વધુ મહત્વપૂર્ણ બને છે.
ઓમાન વાતચીત પર વિશ્વની નજર
7 જુલાઈથી, અમેરિકાએ ઈરાનના મુખ્ય પરમાણુ સ્તર પર સીધા હુમલા કરવાનું ટાળ્યું છે. જો કે, આ સપ્તાહના અંતે ઓમાન દ્વારા અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે બેકચેનલ વાટાઘાટો ચાલુ છે. જો આ રાજદ્વારી પ્રયાસ નિષ્ફળ જાય, તો તેહરાન બરાબર જાણે છે કે યુદ્ધના આગામી તબક્કામાં તેના કયા સ્થળોને યુએસ મિસાઇલો દ્વારા સીધા નિશાન બનાવવામાં આવશે.