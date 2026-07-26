Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /World
  • /પરમાણુ યુદ્ધના એંધાણ? ઓમાન વાતચીતમાં સહમતી કે સર્જાશે તબાહી? ટ્રમ્પના રડાર પર ઈરાનના 5 ગુપ્ત ઠેકાણા

પરમાણુ યુદ્ધના એંધાણ? ઓમાન વાતચીતમાં સહમતી કે સર્જાશે તબાહી? ટ્રમ્પના રડાર પર ઈરાનના 5 ગુપ્ત ઠેકાણા

Trump Iran Threat: જો ઓમાનમાં અમેરિકા-ઈરાન રાજદ્વારી વાતચીત ફેલ જાય, તો ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્ર ઈરાનના પરમાણુ માળખાને નષ્ટ કરી શકે છે. પિકાક્સ માઉન્ટેન સહિત પાંચ ગુપ્ત સ્થળો અમેરિકાની હિટ લિસ્ટમાં છે. એક્સપર્ટના મતે, ઈરાનના નવેસરથી પરમાણુ બનાવવાના પ્રયાસો અમેરિકાના બીજા મોટા હુમલાને ઉશ્કેરી શકે છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 26, 2026, 08:38 AM IST|Updated: Jul 26, 2026, 08:39 AM IST
પરમાણુ યુદ્ધના એંધાણ? ઓમાન વાતચીતમાં સહમતી કે સર્જાશે તબાહી? ટ્રમ્પના રડાર પર ઈરાનના 5 ગુપ્ત ઠેકાણા

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
રામાયણ ફિલ્મના ટ્રેલરની ક્લીપ ઓનલાઈન લીક, 2.18 મિનિટનો આ વીડિયો થઈ રહ્યો છે વાયરલ
Ramayana52 min ago
2
Advance technoforgeJul 25
3
Chandra gocharJul 25
4
Ind vs ZimJul 25
5
Compensation Rules IndiaJul 25