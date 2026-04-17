સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ ખુલતાની સાથે જ ઓઈલ-ગેસના ભાવમાં મોટો કડાકો! જાણો ભારત પર શું થશે અસર?

ગુજરાતી ન્યૂઝWorldસ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ ખુલતાની સાથે જ ઓઈલ-ગેસના ભાવમાં મોટો કડાકો! જાણો ભારત પર શું થશે અસર?

Strait of Hormuz: ઈરાને 49 દિવસ બાદ યુદ્ધવિરામ દરમિયાન સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝને તમામ કોમર્શિયલ જહાજો માટે ખોલી દીધું છે. તેનાથી વૈશ્વિક ઊર્જા બજારને મોટી રાહત મળી છે. ઓઈલના ભાવમાં અંદાજે 10% અને ગેસના ભાવમાં 8.5% નો ઘટાડો નોંધાયો છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Apr 17, 2026, 08:39 PM IST
  • ઈરાને 49 દિવસ બાદ સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ ખોલ્યું
  • વૈશ્વિક બજારમાં ઓઈલ અને ગેસના ભાવમાં મોટો કડાકો
  • સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ ખુલતા ભારતનું આયાત બિલ ઘટશે

Strait of Hormuz: ઈરાને મોટી જાહેરાત કરતા શુક્રવારે પૂરા 49 દિવસ પછી વૈશ્વિક ઊર્જા સપ્લાય માટેના મહત્વના દરિયાઈ માર્ગ 'સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ'ને ખોલી દીધો છે. એટલે સીઝફાયર (યુદ્ધવિરામ)ના બાકીના દિવસો માટે હવે જહાજોની અવરજવર માટે આ માર્ગ સંપૂર્ણપણે ખુલ્લો રહેશે. આ સમાચાર ઊર્જા બજારમાં મોટી રાહત લાવ્યા છે અને ઓઈલ-ગેસની કિંમતોમાં મોટો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. ઓઈલના ભાવમાં અંદાજે 10% અને ગેસના ભાવમાં 8.5%નો ઘટાડો નોંધાયો છે.

સમાચાર એજન્સી રોયટર્સના રિપોર્ટ અનુસાર, ઈરાનના વિદેશ મંત્રી અબ્બાસ અરાગચીની સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ ખોલવાની જાહેરાત બાદ તરત જ ઓઈલના ભાવમાં લગભગ 9 ટકાનો ઘટાડો આવ્યો છે. તેમણે કહ્યું કે, યુદ્ધવિરામની બાકીની અવધિ દરમિયાન હોર્મુઝ સ્ટ્રેટથી તમામ કોમર્શિયલ જહાજોની અવરજવર હવે ચાલુ રહેશે.

ઓઈલ-ગેસની કિંમતોમાં મોટો ઘટાડો
ત્યારબાદ વૈશ્વિક ક્રૂડ ઓઈલનો બેન્ચમાર્ક બ્રેન્ટ ક્રૂડ વાયદો 8.46 ડોલર એટલે કે 8.5 ટકા ઘટીને 90.93 ડોલર પ્રતિ બેરલ પર આવી ગયો. જ્યારે, અમેરિકી વેસ્ટ ટેક્સાસ ઇન્ટરમીડિયેટ (WTI) ક્રૂડ વાયદો 8.87 ડોલર એટલે કે 9.4 ટકાના ઘટાડા સાથે 85.82 ડોલર પ્રતિ બેરલ પર પહોંચી ગયો.

યુરોપના બેન્ચમાર્ક ગેસ કોન્ટ્રાક્ટમાં પણ ભારે કડાકો જોવા મળ્યો છે. ગેસના ભાવમાં અંદાજે 8.5 ટકાનો ઘટાડો થયો છે. આ દરમિયાન અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કહ્યું છે કે, ઈરાનમાં યુદ્ધ સમાપ્ત કરવા માટે ટૂંક જ સમયમાં સમજૂતી થઈ શકે છે. જો કે, તેની સમયમર્યાદા હજુ સ્પષ્ટ નથી. પરંતુ આ સમાચારોથી ઊર્જા બજારમાં સકારાત્મક સંદેશ ગયો છે અને કિંમતો ઘટી રહી છે.

હોર્મુઝનું ખુલવું ભારત માટે મોટી રાહત
દુનિયાના અંદાજે 20 ટકા ઓઈલ અને ગેસનું પરિવહન સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝમાથી થાય છે. ભારત માટે સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝનું ખુલવું એ મોટી રાહતના સમાચાર છે, કારણ કે દેશની કુલ ક્રૂડ ઓઈલની આયાતનો 40-50 ટકા હિસ્સો (લગભગ 2.5-2.7 મિલિયન બેરલ પ્રતિ દિવસ) ખાડી દેશો - ઇરાક, સાઉદી અરેબિયા, યુએઈ, કુવૈતથી હોર્મુઝ મારફતે આવે છે.

યુદ્ધ દરમિયાન ભારતની આયાતમાં થયો હતો મોટો ઘટાડો
યુદ્ધ દરમિયાન હોર્મુઝમાં અવરોધના કારણે માર્ચ 2026માં ભારતની કુલ ક્રૂડ ઓઈલની આયાતમાં અંદાજે 15 ટકાનો ઘટાડો થયો હતો. આ સ્થિતિને જોતા ભારતે ફરી એકવાર રશિયા તરફ વળવું પડ્યું હતું. આ કારણે રશિયાથી થતી આયાતમાં 90 ટકાનો ઉછાળો આવ્યો અને તે 1.9-2 મિલિયન બેરલ પ્રતિ દિવસ સુધી પહોંચી ગઈ.

બીજી તરફ ખાડી દેશોમાંથી ઓઈલ-ગેસનો પુરવઠો પ્રભાવિત થયો. ભારત સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ દ્વારા તેની LPG આયાતનો 90% હિસ્સો મંગાવતું હતું, જે ઘટીને માત્ર 40 ટકા રહી ગયો હતો. LNG પુરવઠો પણ ખોરવાયો હતો, જેના કારણે દેશમાં રાંધણ ગેસની ભારે અછત જોવા મળી છે.

પેટ્રોલ-ડીઝલ અને રાંધણ ગેસના ભાવમાં થશે ઘટાડો
હોર્મુઝ ખુલ્યાની સાથે જ ઓઈલની કિંમતોમાં ઘટાડો ભારત માટે સારા સમાચાર છે. નિષ્ણાતોનો અંદાજ છે કે, કિંમતમાં પ્રતિ 10 ડોલરના ઘટાડાથી ભારતનું વાર્ષિક ઓઈલ આયાત બિલ 1.5-2 અબજ ડોલર જેટલું ઓછું થઈ શકે છે. એપ્રિલમાં ભારતે પ્રથમ તબક્કામાં મોંઘું ઓઈલ (125 ડોલર/બેરલની આસપાસ) ખરીદ્યું હતું, હવે કિંમતો સ્થિર થવાથી પેટ્રોલ-ડીઝલ અને રાંધણ ગેસના ભાવ પરનું દબાણ ઘટશે.

DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

