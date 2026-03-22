કોવિડ બાદ લાગવા જઈ રહ્યું છે સૌથી મોટું 'લોકડાઉન' ? જાણો કેવી ચાલી રહી છે દુનિયામાં તૈયારી
મિડલ ઈસ્ટમાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષને કારણે ઓઈલના ભાવ પ્રતિ બેરલ 112 ડોલર સુધી પહોંચી ગયા છે. એરલાઇન્સ ફ્લાઇટ્સમાં ઘટાડો કરી રહી છે અને પરિવહન ખર્ચ વધી રહ્યો છે. ઘણા દેશોમાં ક્રુડ ઓઈલની અછતના કારણે પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ આસમાને પહોંચી રહ્યા છે. વિશ્વભરની સરકારો આને એનર્જી સિક્યોરીટી કહી રહી છે, પરંતુ તેની અસર પહેલાથી જ લોકડાઉન જેવી લાગવા લાગી છે.
- ઘણા દેશોમાં ક્રુડ ઓઈલની અછતના કારણે પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ આસમાને
- એરલાઇન્સ ફ્લાઇટ્સ ઘટાડી રહી છે, મુસાફરી મુશ્કેલ બની રહી છે
- વિશ્વભરમાં ફ્યુઅલ રેશનિંગ શરૂ થઈ ગયું છે
ઈઝરાયેલ-અમેરિકાના ઈરાન સાથેના સંઘર્ષને કારણે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં દરિયાઈ ટ્રાફિક ઠપ્પ થઈ ગયો છે. વિશ્વના ઓઈલ પુરવઠાનો નોંધપાત્ર ભાગ આ માર્ગ પરથી પસાર થાય છે. પરિણામે ઓઈલના ભાવ હવે પ્રતિ બેરલ 112 ડોલરની નજીક પહોંચી રહ્યા છે. યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં ગેસોલિનના ભાવ પ્રતિ ગેલન 5 ડોલર સુધી પહોંચી ગયા છે. પરિવહન ખર્ચમાં વધારો થતાં દરેક વસ્તુની કિંમત વધી રહી છે.
સ્ટોર્સમાં માલસામાનના ભાવ સતત વધી રહ્યા છે. ખાદ્ય સુરક્ષા પણ જોખમમાં છે, કારણ કે ખાદ્ય ઉત્પાદન માટે જરૂરી ખાતરો પણ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ દ્વારા આયાત કરવામાં આવે છે. જો ખેડૂતોને ઇનપુટ માટે વધુ પૈસા આપવા પડે તો ખોરાકનો ખર્ચ પણ અનિવાર્યપણે વધશે.
એરલાઇન્સ ફ્લાઇટ્સ ઘટાડી રહી છે, મુસાફરી મુશ્કેલ બની રહી છે
એકલા યુનાઇટેડ એરલાઇન્સે આ અઠવાડિયે તેની ફ્લાઇટ્સમાંથી 5% ઘટાડો કર્યો છે. અન્ય દેશોની એરલાઇન્સ પણ તેમના ફ્લાઇટ શેડ્યૂલ ઘટાડી રહી છે. હવાઈ મુસાફરી તમારા માટે વધુ મોંઘી અને બનશે. સરકારો નાગરિકોને બિન-આવશ્યક મુસાફરી ઘટાડવાની સલાહ આપી રહી છે. ફક્ત આવશ્યક હેતુઓ માટે જ બહાર નીકળવાની સુચના આપી રહી છે. આ બધા સલાહ સુચનો COVID-19 રોગચાળા જેવા લાગી રહ્યા છે.
વિશ્વભરમાં ફ્યુઅલ રેશનિંગ શરૂ થઈ ગયું છે
કેટલાક દેશો પહેલાથી જ ઓઈલ રેશનિંગ પગલાં લાગુ કરી રહ્યા છે. જાપાનમાં હાલમાં ઓઈલ રેશનિંગ અમલમાં છે, જ્યાં એનર્જી વાઉચરનું વિતરણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. દક્ષિણ કોરિયામાં પણ રેશનિંગ પગલાં ચાલી રહ્યા છે. બાંગ્લાદેશ, ફિલિપાઇન્સ અને શ્રીલંકામાં પેટ્રોલ માટે લાંબી કતારો લાગી રહી છે. ઓસ્ટ્રેલિયન સરકાર નાગરિકોને બિન-આવશ્યક મુસાફરી ઘટાડવાની સલાહ આપી રહી છે. ભારતમાં 80% તેલ પુરવઠો હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ દ્વારા આવે છે. પાકિસ્તાન પહેલેથી જ આર્થિક કટોકટીનો સામનો કરી રહ્યું છે અને ઓઈલના વધતા ભાવની અસર વધુ તીવ્ર બની છે.
IEAનો પ્લાન- એનર્જી લોકડાઉનની બ્લુપ્રિન્ટ
આંતરરાષ્ટ્રીય ઊર્જા એજન્સી (IEA)એ Sheltering from Oil Shocks નામની 10-પોઇન્ટ યોજના બહાર પાડી છે. આ યોજનામાં સરકારોને સલાહ આપવામાં આવી છે કે:
- લાઇસન્સ પ્લેટના આધારે ચોક્કસ ડ્રાઇવિંગ દિવસો નક્કી કરો - એટલે કે આજે રસ્તા પર ગાડી ચલાવો, તો બીજે દિવસે નહીં ચલાવી શકો.
- બધા હાઇવે પર ગતિ મર્યાદા ઓછી કરો.
- જ્યાં શક્ય હોય ત્યાં હવાઈ મુસાફરી ઓછી કરો.
- ગેસ સ્ટવથી ઇલેક્ટ્રિક સ્ટવ પર સ્વિચ કરો.
- શક્ય હોય ત્યાં સુધી ઘરેથી કામ કરો.
આ ફક્ત સૂચનો નથી, તે સરકારો માટે રચાયેલ એક નક્કર યોજના છે. IEA દાવો કરે છે કે જેમ COVID-19 રોગચાળા દરમિયાન સમાન પગલાં અસરકારક સાબિત થયા હતા, તેમ હવે તેઓ આ એનર્જી કટોકટી દરમિયાન પણ તે જ હેતુ પૂર્ણ કરશે. સરકારો આને "લોકડાઉન" નહીં પણ "એનર્જી સિક્યોરીટી" તરીકે રજૂ કરી શકે છે, પરંતુ પરિસ્થિતિ લોકડાઉન જેવી જ હશે. તમે સત્તાવાર પરવાનગી વિના તમારા ઘરની બહાર નીકળી શકશો નહીં.
COVID-19 દરમિયાન સરકારોએ જાહેર આરોગ્યના નામે લોકડાઉન લાદ્યું હતું. હવે ઉર્જા સુરક્ષાના નામે તે જ પગલાં લાગુ કરવામાં આવી રહ્યા છે. જાપાન, દક્ષિણ કોરિયા, બાંગ્લાદેશ અને ફિલિપાઇન્સમાં પહેલાથી જ રેશનિંગ પગલાં શરૂ થઈ ગયા છે. યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં, ગેસોલિનના ભાવમાં વધારો થયો છે અને એરલાઇન્સ તેમના ફ્લાઇટ શેડ્યૂલને ઘટાડી રહી છે. આ બધું પહેલાથી જ ચાલી રહ્યું છે.
આગળ શું થશે અને તમારે શું કરવું જોઈએ ?
જો ઓઈલના ભાવ વધતા રહેશે, તો પરિવહન, હવાઈ મુસાફરી અને કૃષિ ઉત્પાદન બધું નોંધપાત્ર રીતે વધુ ખર્ચાળ બનશે. સરકારો ધીમે ધીમે રેશનિંગ લાગુ કરવાનું શરૂ કરશે અને ગતિ મર્યાદા લાગુ કરશે. IEAની યોજના અસંખ્ય દેશોમાં લાગુ કરવા માટે તૈયાર છે. આ એક કાયમી સિસ્ટમ ડિજિટલ પરમિટ ફ્રેમવર્કમાં વિકસિત થઈ શકે છે જેના હેઠળ તમારા વાહનનો ઉપયોગ, મુસાફરીની ગતિવિધિઓ અને તમારા ઘરગથ્થુ ઉપકરણો પણ નિયમનને આધીન છે.
