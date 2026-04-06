હજી ચાલુ રહેશે ઓઈલ સંકટ, ઈરાને હોર્મુંઝ સ્ટ્રેટ ખોલવા મુકી શરત, ભારત પર થશે મોટી અસર

ગુજરાતી ન્યૂઝWorld

Iran Condition: શનિવારે, યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે તેહરાનને તેમના 10 દિવસના અલ્ટીમેટમની યાદ અપાવી. તેમણે કહ્યું કે ઈરાન પાસે સોદો કરવા અથવા વ્યૂહાત્મક હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ફરીથી ખોલવા માટે 48 કલાક છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Apr 06, 2026, 08:26 AM IST
Iran Condition: યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ઇરાનને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ખોલવા માટે મંગળવાર સાંજની સમયમર્યાદા નક્કી કરી છે. ટ્રમ્પે જણાવ્યું હતું કે ઈરાન પાસે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ખોલવા માટે મંગળવાર સાંજ સુધીનો સમય છે અથવા તેના મહત્વપૂર્ણ માળખા પર હુમલાનો સામનો કરવો પડશે. તેમણે રવિવારે વોલ સ્ટ્રીટ જર્નલ સાથેની એક મુલાકાતમાં આ જાહેરાત કરી હતી. 

જો કે, આ ધમકીનો ઈરાન પર કોઈ પ્રભાવ પડ્યો નથી. તેના બદલે, તેણે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ખોલવા શરત મુકી છે. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે જો આ દરિયાઈ માર્ગનો નાકાબંધી ચાલુ રહેશે, તો તે ભારત સહિત ઘણા દેશોની ઇંધણ અને ખાતર સુરક્ષાને ગંભીર અસર કરી શકે છે.

ટ્રમ્પનું અલ્ટીમેટમ

ટ્રમ્પે કહ્યું કે, જો તેઓ મંગળવાર સાંજ સુધીમાં કાર્યવાહી નહીં કરે, તો તેમની પાસે કોઈ પાવર પ્લાન્ટ અને કોઈ પુલ અકબંધ રહેશે નહીં. ટ્રમ્પે સોશિયલ મીડિયા પર એક પોસ્ટ શેર કરી, જેમાં વધુ સ્પષ્ટતા વિના લખ્યું, "મંગળવાર, પૂર્વીય સમય મુજબ રાત્રે 8:00 વાગ્યે. (ભારતીય સમય મુજબ બુધવાર સવારે).

રવિવારે અગાઉ, બીજી એક પોસ્ટમાં, ટ્રમ્પે માળખાગત સુવિધાઓ પર હુમલાની ચેતવણી આપી હતી, પરંતુ તેમણે કોઈ ચોક્કસ સમયનો ઉલ્લેખ કર્યો ન હતો. હવે, તેમણે મંગળવાર રાત્રે 8 વાગ્યાનો સમય નક્કી કર્યો છે.

ઈરાનના પાવર પ્લાન્ટ અને પુલો પર હુમલો કરવામાં આવશે

ઇન્ટરવ્યુ પહેલાં ટ્રુથ સોશિયલ પરની એક પોસ્ટમાં, ટ્રમ્પે ઈરાનને આક્રમક ભાષાનો ઉપયોગ કરીને કડક ચેતવણી આપી હતી. તેમણે કહ્યું હતું કે જો હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ખોલવામાં નહીં આવે, તો અમેરિકા ઈરાનના પાવર પ્લાન્ટ અને પુલો પર હુમલો કરશે. 

ટ્રમ્પે લખ્યું કે, મંગળવારે ઈરાનમાં પાવર પ્લાન્ટ દિવસ અને બ્રિજ દિવસ હશે, બંને એક જ દિવસે. આ પહેલા ક્યારેય જોવા મળ્યું નથી. અત્યંત કઠોર અને અપમાનજનક ભાષાનો ઉપયોગ કરીને, ટ્રમ્પે આગળ લખ્યું કે, જળમાર્ગ ખોલો નહીંતર તમે નર્કમાં જશો, ફક્ત જોતા રહો!

શનિવારે, ટ્રમ્પે તેહરાનને તેમના 10-દિવસના અલ્ટીમેટમની યાદ અપાવી. તેમણે કહ્યું કે ઈરાન પાસે સોદો કરવા અથવા વ્યૂહાત્મક હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ફરીથી ખોલવા માટે 48 કલાક છે.

સોમવારે ઈરાન સાથે ડીલ શક્ય

ટ્રમ્પે એમ પણ કહ્યું કે તેમનું માનવું છે કે સોમવારે ઈરાન સાથે ડીલ શક્ય છે. રાષ્ટ્રપતિએ ફોક્સ ન્યૂઝના રિપોર્ટરને કહ્યું કે, મને લાગે છે કે સોમવાર એક સારો મોકો છે, તેઓ હમણાં વાતચીત કરી રહ્યા છે. જો તેઓ સોદો નહીં કરે, અને તે પણ ખૂબ જ ઝડપથી, તો હું બધું ઉડાવી દેવાનું અને તેલ કબજે કરવાનું વિચારી રહ્યો છું.

સ્પીકરે ચેતવણી આપી, આખો પ્રદેશ બળી જશે

ઈરાનની સંસદના સ્પીકરે ટ્રમ્પને ચેતવણી આપી હતી કે તેમના બેદરકાર પગલાંનો અર્થ એ થશે કે આપણો આખો પ્રદેશ બળી જશે. સ્પીકર મોહમ્મદ બાઘર ગાલિબાફે X પર લખ્યું કે, તમારા બેદરકાર પગલાં અમેરિકાને દરેક પરિવાર માટે જીવંત નરકમાં ખેંચી રહ્યા છે, અને આપણો આખો પ્રદેશ બળી જશે કારણ કે તમે નેતન્યાહૂના આદેશોનું પાલન કરવાનો આગ્રહ રાખો છો. ગાલિબાફે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે એકમાત્ર વાસ્તવિક ઉકેલ એ છે કે ઈરાની લોકોના અધિકારોનું સન્માન કરવું અને આ ખતરનાક રમતનો અંત લાવવો.

ઈરાન કહે છે કે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ફક્ત ત્યારે જ ખુલશે જ્યારે નુકસાનની ભરપાઈ કરવામાં આવશે

ઈરાનના રાષ્ટ્રપતિ કાર્યાલયના અધિકારી મહેદી તબતાબાઈએ જણાવ્યું હતું કે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ફક્ત ત્યારે જ ખુલશે જો ટ્રાન્ઝિટ ટોલનો એક ભાગ યુદ્ધમાં થયેલા નુકસાનની ભરપાઈ કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે.

ઈરાની અધિકારીઓ અને કાયદા નિર્માતાઓએ અગાઉ આ મહત્વપૂર્ણ દરિયાઈ માર્ગે પરિવહન કરતા જહાજો પર ટેરિફ લગાવવાની શક્યતા વ્યક્ત કરી છે. યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની ટિપ્પણીઓનો જવાબ આપતા, તબતાબાઈએ કહ્યું કે રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે સમગ્ર પ્રદેશમાં યુદ્ધ ઉશ્કેર્યું છે અને તેને ધમકી આપવાનું ચાલુ રાખ્યું છે. તેમણે ટ્રમ્પના નિવેદનોને નિરાશા અને ગુસ્સાથી ભરેલા ગણાવ્યા અને કહ્યું કે તેમના નિવેદનો અપમાનજનક અને પાયાવિહોણા છે.

ટ્રમ્પની ધમકી 

રવિવારે, હોર્મુઝ સ્ટ્રેટના બંધ કરવા અંગે રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પની ચેતવણી અને અપમાનજનક પોસ્ટના કલાકો પછી, તેહરાનના યુએન મિશને પ્રતિક્રિયા આપી છે.

ઈરાની મિશને નાગરિક માળખાગત સુવિધાઓને નિશાન બનાવવાની ખુલ્લી ધમકીઓને નાગરિકોને આતંકિત કરવા અને યુદ્ધ ગુનાઓ કરવાના ઈરાદાના સ્પષ્ટ પુરાવા તરીકે વર્ણવી.

ઈરાની મિશનએ જણાવ્યું હતું કે આંતરરાષ્ટ્રીય સમુદાય અને બધા દેશોની કાનૂની જવાબદારી છે કે તેઓ યુદ્ધ ગુનાઓના આવા ક્રૂર કૃત્યોને અટકાવે. તેમણે હમણાં જ કાર્યવાહી કરવી જોઈએ, કાલે ખૂબ મોડું થઈ જશે.
 

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

