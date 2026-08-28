/એક તળાવ, બે નદી... ચીન-નેપાળ બોર્ડર પર કેવી રીતે ફરી સર્જાયો જળપ્રલયનો ખતરો, નેપાળમાં ફરી તબાહી મચાવવાની આશંકા!

Nepal Flash Flood: નેપાળમાં 26 ઓગસ્ટે અચાનક આવેલા પૂરે બતાવી દીધું કે, પ્રકૃતિનું રૌદ્ર સ્વરૂપ કેટલું ખતરનાક હોય છે. 400 લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા છે અને હજુ મોટી સંખ્યામાં લોકો ગુમ છે. પરંતુ, ચિંતાની વાત એ છે કે, આ વિનાશક પૂર બાદ પણ ખતરો ટળ્યો નથી. હવે એક નવા તળાવે ચિંતા વધારી દીધી છે. આ તળાવ પહાડોમાંથી આવેલા બરફ, ખડકો અને કાટમાળના કારણે બન્યું છે. તેમાં પાણી જમા થઈ રહ્યું છે અને તેના ઓવરફ્લો થવાના સમાચાર સામે આવ્યા છે. આવી સ્થિતિમાં આશંકા છે કે, જો આ કુદરતી બંધ તૂટે છે તો નીચેના વિસ્તારોમાં ફરી અચાનક પૂર આવી શકે છે.
આની સાથે જ ચિંતા 'ભોટેકોશી' અને 'ત્રિશૂળી નદી'ને લઈને છે, કારણ કે જો આ તળાવ તૂટે તો આ નદીઓમાં પાણીનું સ્તર વધી શકે છે. નેપાળની નેશનલ ડિઝાસ્ટર રિસ્ક રિડક્શન એન્ડ મેનેજમેન્ટ ઓથોરિટી એટલે કે NDRRMAએ પણ આને લઈને એલર્ટ જાહેર કર્યું છે. આવી સ્થિતિમાં ચાલો જાણીએ કે, આખરે કેવી રીતે આ નવું તળાવ અથવા ગ્લેશિયર નેપાળ માટે ફરીથી જળપ્રલયનું સંકટ ઊભું કરી રહ્યું છે?
આખરે કેવી રીતે બન્યું?
ગ્યોરોંગ (Gyirong) બોર્ડર પોર્ટની ઉપર એક બેરિયર તળાવ બન્યું છે, જે તાજેતરમાં જ બન્યું છે. તે 28.333525, 85.479764ની આસપાસ સ્થિત છે, જે નેપાળ અને તિબેટ વચ્ચેની સીમા પાસે છે. આ એક બંધ જેવું છે. તેના બનવાનું કારણ પણ 26 ઓગસ્ટે નેપાળ-ચીન સીમા પાસે અચાનક આવેલું પૂર જ છે. તે દરમિયાન પાણીની સાથે પહાડોમાંથી ભારે માત્રામાં બરફ, ખડકો, માટી અને કાટમાળ નીચે આવ્યા અને આ કાટમાળે નદીના રસ્તાને રોકી દીધો. નદીનો રસ્તો રોકાયા બાદ તેની પાછળ પાણી જમા થવા લાગ્યું અને એક બેરિયર લેક એટલે કે કાટમાળથી બનેલી કુદરતી તળાવ તૈયાર થઈ ગયું છે.
સેટેલાઈટ તસવીરોમાં જાણવા મળ્યું છે કે, 24થી 27 ઓગસ્ટ વચ્ચે આ વિસ્તારમાં પાણી જમા થઈ રહ્યું છે. તસવીરોમાં જમીન અને આસપાસનો આખો વિસ્તાર પણ પૂર અને કાટમાળથી ઘણો બદલાયેલો જોવા મળ્યો. એટલે કે જે કાટમાળ પહેલા પૂરનું કારણ બન્યો, તે જ હવે પાણી રોકનાર કુદરતી દીવાલ બની ગયો છે. હવે તે ઓવરફ્લો થવા લાગ્યો છે.
રોયટર્સના રિપોર્ટમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે, નેપાળના અધિકારીઓએ કહ્યું કે, તેમણે આગામી 90 મિનિટ માટે રેસ્ક્યૂ ઓપરેશન રોકી દીધું. પૂર પ્રભાવિત જિલ્લામાં હેલિકાપ્ટરથી ચલાવવામાં આવી રહેલા રેસ્ક્યૂ ઓપરેશન રોકી દેવાયા અને રોયટર્સના એક પ્રત્યક્ષદર્શી અનુસાર સ્થાનિક લોકોને પહાડો તરફ ભાગતા જોવા મળ્યા.
હવે સૌથી મોટો ખતરો શું છે?
સમસ્યા એ છે કે, આ કોઈ મજબૂત બંધ નથી. તળાવને રોકતી દીવાલ ખડકો અને પૂરના કાટમાળથી બનેલી છે. જો તળાવમાં પાણી વધતું રહ્યું અને આ કુદરતી બંધ નબળો પડ્યો, તો તે તૂટી શકે છે. આવી સ્થિતિમાં તળાવનું પાણી અચાનક નીચે તરફ વહી શકે છે. જેનાથી ફરીથી ભારે પૂર આવી શકે છે.
નેપાળના અધિકારીઓને શુક્રવારે સૂચના મળી કે, તળાવે પોતાની કિનારીઓ તોડી નાખી છે. ચીની સરકારી પ્રસારક CCTVએ પણ જણાવ્યું કે, ગ્યોરોંગ બોર્ડર પોર્ટની ઉપર બનેલી ડેમ્ડ ઝીલ ઓવરફ્લો કરવા લાગી છે. હાલતને જોતા નેપાળમાં કેટલાક સમય માટે રેસ્ક્યૂ ઓપરેશન પણ રોકી દેવામાં આવ્યા અને સ્થાનિક લોકોને ઊંચાઈવાળી જગ્યાઓ તરફ જતા જોવામાં આવ્યા.
ભોટેકોશી, ત્રિશૂળીથી આવી શકે છે સંકટ
નવું બનેલું આ તળાવ એ વિસ્તારમાં છે જ્યાં પહેલા જ પૂરે ભારે તબાહી મચાવી છે. જો તળાવનું પાણી અચાનક નીચે આવે તો સૌથી પહેલા ભોટેકોશી નદીનું જળસ્તર ઝડપથી વધી શકે છે. આ જ કારણે NDRRMAએ ભોટેકોશી વિસ્તારમાં પાણીનો પ્રવાહ ફરી વધવાની સૂચના મળ્યા બાદ નવું હાઈ-એલર્ટ જાહેર કર્યું છે.
ભોટેકોશી બાદ ચિંતા ત્રિશૂળી નદીને લઈને છે. NDRRMAએ ભોટેકોશીની સાથે-સાથે ત્રિશૂળી નદીના કિનારે રહેતા લોકોને પણ સતર્ક રહેવા કહ્યું છે. એટલે કે ખતરો ફક્ત તે જગ્યા સુધી સીમિત નથી જ્યાં તળાવ બન્યું છે. જો ઉપરથી અચાનક પાણી નીચે આવે તો તેની અસર નદીના પ્રવાહની સાથે આગળના વિસ્તારોમાં પણ પહોંચી શકે છે.