/એક તળાવ, બે નદી... ચીન-નેપાળ બોર્ડર પર કેવી રીતે ફરી સર્જાયો જળપ્રલયનો ખતરો, નેપાળમાં ફરી તબાહી મચાવવાની આશંકા!

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એક તળાવ, બે નદી... ચીન-નેપાળ બોર્ડર પર કેવી રીતે ફરી સર્જાયો 'જળપ્રલય'નો ખતરો, નેપાળમાં ફરી તબાહી મચાવવાની આશંકા!

Nepal Flash Flood: નેપાળમાં અચાનક આવેલા પૂર બાદ વધુ એક જળ-પ્રલયનું સંકટ ઊભું થયું છે. રિપોર્ટ્સમાં સામે આવ્યું છે કે, હવે એક એવી કુદરતી તળાવ બન્યું છે, જે ખતરાનું કારણ બની શકે છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 28, 2026, 04:24 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 04:24 PM IST
એક તળાવ, બે નદી... ચીન-નેપાળ બોર્ડર પર કેવી રીતે ફરી સર્જાયો 'જળપ્રલય'નો ખતરો, નેપાળમાં ફરી તબાહી મચાવવાની આશંકા!

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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