ટ્રમ્પને જવાબ આપવા વધુ એક દેશ ભારત સાથે કરશે ટ્રેડ કરાર! કહ્યું: અમે અમેરિકા પર નિર્ભરતા ઘટાડશું

US Tariff War: વડા પ્રધાન માર્ક કાર્નેએ ભારત સાથે તેમની સરકારની પ્રગતિ પર ભાર મૂક્યો છે, જે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ પર વેપાર નિર્ભરતા ઘટાડવાની તેમની વ્યૂહરચનાનો એક અભિન્ન ભાગ છે. દક્ષિણ કોરિયામાં પત્રકારો સાથે વાત કરતા, કાર્નેએ કહ્યું કે પહેલની ગતિ ભારત સાથે અમારી પ્રગતિમાં સ્પષ્ટ છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Nov 02, 2025, 08:04 PM IST

ટ્રમ્પને જવાબ આપવા વધુ એક દેશ ભારત સાથે કરશે ટ્રેડ કરાર! કહ્યું: અમે અમેરિકા પર નિર્ભરતા ઘટાડશું

US Tariff War: યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના ટેરિફ ઘણા દેશોને પરેશાન કરી રહ્યા છે, તેઓ વૈકલ્પિક વિકલ્પો શોધી રહ્યા છે. આ સંદર્ભમાં, કેનેડાના વડા પ્રધાન માર્ક કાર્નેએ ભારત સાથે તેમની સરકારની પ્રગતિ પર ભાર મૂક્યો છે, જે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ પર વેપાર નિર્ભરતા ઘટાડવાની તેમની વ્યૂહરચનાનો એક અભિન્ન ભાગ છે. દક્ષિણ કોરિયાના ગ્યોંગજુમાં પત્રકારો સાથે વાત કરતા, કાર્નેએ કહ્યું કે પહેલની ગતિ "ભારત સાથે અમારી પ્રગતિ" માં સ્પષ્ટ છે.

યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ પર નિર્ભરતા ઘટાડવાનું

જોકે ભારતીય વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ એશિયા-પેસિફિક આર્થિક સહકાર (APEC) સમિટમાં હાજરી આપી ન હતી, કાર્નેએ અહેવાલ આપ્યો કે કેનેડાના વિદેશ પ્રધાન અનિતા આનંદ અને તેમના મંત્રીમંડળના અન્ય સભ્યોએ તેમના ભારતીય સમકક્ષો સાથે ચર્ચા કરી હતી. તેમણે સ્પષ્ટ કર્યું કે અમારું પ્રાથમિક લક્ષ્ય સ્થાનિક ભાગીદારીને મજબૂત બનાવવા, આંતરરાષ્ટ્રીય સહયોગ વધારવા અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ પર નિર્ભરતા ઘટાડવાનું છે.

કેનેડા તેમને જડપવા માટે તૈયાર

વડા પ્રધાન કાર્યાલય દ્વારા જાહેર કરાયેલા એક નિવેદન અનુસાર, આગામી દાયકામાં બિન-યુએસ નિકાસને બમણી કરવા માટે અમારી મહત્વપૂર્ણ ઝુંબેશને વેગ આપી રહ્યા છીએ, કેનેડાની નવી સરકાર ઇન્ડો-પેસિફિક ક્ષેત્રમાં ભાગીદારો સાથે મળીને કેનેડિયન કામદારો અને ઉદ્યોગસાહસિકો માટે નવા દરવાજા ખોલવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહી છે. કાર્નેએ ભાર મૂક્યો કે ઇન્ડો-પેસિફિક ક્ષેત્ર કેનેડિયન કામદારો અને વ્યવસાયો માટે અસંખ્ય તકો પ્રદાન કરે છે. કેનેડા તેમને જડપવા માટે તૈયાર છે.

હરદીપ સિંહ નિજ્જરની હત્યા

નોંધનીય છે કે આ વર્ષે માર્ચમાં પદ સંભાળ્યા પછી, કાર્નેએ ભારત સાથેના સંબંધોમાં ધીમે-ધીમે સુધારો કર્યો છે, જે સપ્ટેમ્બર 2023માં બગડ્યા હતા. ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન જસ્ટિન ટ્રુડોએ ત્યારે સંસદમાં દાવો કર્યો હતો કે બ્રિટિશ કોલંબિયાના સરેમાં 18 જૂન, 2023ના રોજ ખાલિસ્તાની સમર્થક હરદીપ સિંહ નિજ્જરની હત્યા અને ભારતીય એજન્ટોએ વચ્ચે વિશ્વસનીય જોડાણ હોવાના આરોપો છે.

ભારતે છ કેનેડિયન રાજદ્વારીઓને હાંકી કાઢ્યા

ભારતે આ દાવાઓને વાહિયાત અને દુર્ભાવનાપૂર્ણ ગણાવીને ફગાવી દીધા. ગયા ઓક્ટોબરમાં જ્યારે ઓટ્ટાવાએ નવી દિલ્હીને કેનેડામાં હિંસક ગુનાઓની તપાસના સંદર્ભમાં તેના છ રાજદ્વારીઓ અને અધિકારીઓને પાછા બોલાવવા વિનંતી કરી ત્યારે પરિસ્થિતિ વધુ વણસી ગઈ. જવાબમાં, ભારતે છ કેનેડિયન રાજદ્વારીઓને હાંકી કાઢ્યા હતા.

