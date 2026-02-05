વધુ એક યુદ્ધના ભણકારા! અમેરિકા હવે કોના પર આક્રમણ કરશે, 6 ફેબ્રુઆરીએ મળનારી બેઠક પર આખા વિશ્વની નજર
Iran America War : ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે હવે ઈરાન પર નજર બગાડી છે, ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ફરી એકવાર ઈરાનને ચોખ્ખા શબ્દોમાં સંભળાવી દીધું કે, પરમાથુ મથકની એક્ટિવિટી બંધ કરો નહિ તો એટલું ખરાબ કરીશું કે તમે વિચારી પણ નહિ શકો
America Iran Tension ; ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચેના યુદ્ધની દિશા શુક્રવારે નક્કી થશે. કેમ કે શુક્રવાર સવારે મસ્કતમાં ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે બેઠક થવા જઈ રહી છે. પરંતુ શું આ બેઠક સફળ થશે ખરી? ઈરાન હોય કે અમેરિકા, બંનેમાંથી એકપણ ઝૂંકવા તૈયાર નથી. ત્યારે 6 ફેબ્રુઆરી શુક્રવારે મળનારી બેઠકનું શું આવી શકે છે પરિણામ. જોઈએ રિપોર્ટમાં...
મિડલ ઈસ્ટના મેદાની જંગમાં અમેરિકા અને ઈરાનની સેનાઓ સામસામે છે. પ્રી-વોર ટેન્શન હાઈ છે, એવામાં એક સવાલ પર આખી દુનિયાની નજર ટકેલી છે કે શું. આ શુક્રવારે, એટલે કે 6 ફેબ્રુઆરીએ 'વોર ટેન્શન' પુરુ થશે કે પછી જંગ માટે બ્યુગલ ફૂંકાઈ જશે?
આ સવાલ એટલા માટે, કારણ કે પોતાની 'પ્રેશર ટેકનિક' માટે જાણીતા ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ સંપૂર્ણ આક્રમક મૂડમાં છે. તેઓ ઈરાનને વાતચીતની ઓફર પણ એ જ અંદાજમાં આપી રહ્યા છે. પરંતુ શું આ ઓફર ખલીફાને મંજૂર હશે?
પહેલા ટ્રમ્પની આ 'ડીલ' સમજો...
અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહી દીધું છે કે, ઈરાને પોતાના પરમાણુ મથકો પરની ગતિવિધિઓ બંધ કરવી પડશે. અમને પાકી ખબર છે કે તેઓએ કેટલીક નવી જગ્યાઓ પર પરમાણુ પ્રવૃત્તિ શરૂ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. જો તેઓ આવું કરવાનું ચાલુ રાખશે, તો અમે તેમની સાથે એટલું ખરાબ કરીશું જેનો તેઓ અંદાજો પણ નહીં લગાવી શકે.
અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પનો ઈશારો ઈરાનના પરમાણુ કાર્યક્રમ તરફ છે, જેને અમેરિકા વર્ષોથી રોકવા માંગતું હતું. ગયા વર્ષે જૂનમાં અમેરિકાએ ત્રણ પરમાણુ મથકો પર બોમ્બમારો પણ કર્યો હતો. હવે અમેરિકાને શંકા છે કે ઈરાન તે ત્રણ મથકો સિવાય નવી જગ્યાઓ પર પરમાણુ કેન્દ્રો બનાવી રહ્યું છે.
પરંતું બીજી તરફ, ઈરાન જાહેરમાં કહી ચૂક્યું છે કે પરમાણુ નીતિ પર તે અમેરિકાનું માનવાનું નથી. તો સવાલ એ છે કે ઓમાનની રાજધાની મસ્કતમાં થનારી આ વાતચીતનું કોઈ પરિણામ આવશે ખરું?
મસ્કતની બેઠક અંગે ઈરાનના વિદેશ મંત્રીએ કહ્યું કે, અમેરિકા સાથે પરમાણુ વાર્તા શુક્રવારે સવારે અંદાજે 10 વાગ્યે મસ્કતમાં થવા જઈ રહી છે. વાતચીત માટે તમામ જરૂરી વ્યવસ્થાઓ કરવા બદલ હું મારા ઓમાનના ભાઈઓનો આભારી છું.
મસ્કત વાર્તા ટ્રમ્પ અને ખામેનેઈના વિશેષ પ્રતિનિધિઓ વચ્ચે થશે એ નક્કી છે. પરંતુ આ વાતચીતનું પરિણામ શું આવશે, તે ખૂબ મહત્વનું છે. કારણ કે ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે એક મહિનાથી ચાલી રહેલી યુદ્ધની તૈયારીઓ અને સૈન્ય ઘેરાબંધીથી દુનિયા ફાળ પડી રહી છે.
ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને અયાતુલ્લા ખામેનેઈ વચ્ચેની દુશ્મની જો એક સ્ટેપ આગળ વધી, તો પછી આ યુદ્ધને કોણ રોકશે? કારણ કે અખાતી દેશોમાં અમેરિકી અને ઈરાની સેનાઓ વચ્ચે અત્યારે જે ચાલી રહ્યું છે, તે યુદ્ધ નથી તો યુદ્ધથી ઓછું પણ નથી. બસ રાહ છે તો માત્ર 'એલાન-એ-જંગ'ની. ત્યારે જો આ બેઠકની તૈયારી વચ્ચે એક પણ નિશાન ચૂક્યું, તો સમજી લો કે જંગ શરૂ! જો ટ્રમ્પના શબ્દોમાં કહીએ તો, ઈરાન અને તેના સુપ્રીમ લીડરને ખબર છે કે આનું પરિણામ શું આવશે.
મસ્તકમાં થનારી બેઠક અંગે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે પણ પોતાના પ્રેશર અંદાજમાં જાહેરાત કરી, જેમાં તેમણે કહ્યું, તમને ખબર છે કે તેઓ અમારી સાથે વાતચીત કરવા જઈ રહ્યા છે. મને ખબર છે કે ઈરાનના સુપ્રીમ લીડર આ સમયે ખૂબ ગભરાયેલા છે, કારણ કે અમારા કારણે આખા દેશ સામે સંકટ સ્પષ્ટ દેખાઈ રહ્યું છે. જ્યાં સુધી હું તેમના તમામ પરમાણુ સાધન-સરંજામ હટાવીશ નહીં, ત્યાં સુધી મિડલ ઈસ્ટમાં શાંતિ નહીં થાય.
એટલે કે ટ્રમ્પની જીદ સ્પષ્ટ છે - ઈરાનમાંથી પરમાણુ હથિયારોનો હંમેશા માટે સફાયો કરવો. પરંતુ ઈરાન આ વાત માટે તૈયાર થશે, તેની શક્યતા ઘણી ઓછી છે. તો શું મસ્કતમાં થનારી આ બેઠક બે દેશો વચ્ચે ફરી શાંતિ સ્થાપિત કરી શકશે, કે પછી આ બેઠક જંગ પહેલાંની અંતિમ બેઠક બની રહેશે.
