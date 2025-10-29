અફઘાનિસ્તાન-પાકિસ્તાન વચ્ચે ખુલ્લું યુદ્ધ ! તાલિબાન સાથે વાતચીત થઈ નિષ્ફળ, પાકિસ્તાની રક્ષામંત્રીની યુદ્ધની ઘોષણા
Afghanistan Pakistan War: તાજેતરમાં બંને પડોશી દેશો વચ્ચે સરહદ પર ભારે અથડામણ થઈ હતી. ડઝનબંધ સૈનિકોના મોત થયા હતા, અને ઘણા આતંકવાદીઓ માર્યા ગયા હતા. 19 ઓક્ટોબરના રોજ દોહામાં યુદ્ધવિરામ પર હસ્તાક્ષર થયા હતા, પરંતુ ઇસ્તંબુલમાં બંને દેશો વચ્ચે તુર્કી-કતર મધ્યસ્થી કરાર કોઈ સમાધાન પર પહોંચવામાં નિષ્ફળ ગયો હતો, જેના કારણે યુદ્ધ થયું હતું.
Afghanistan Pakistan War: ઇસ્તંબુલમાં પાકિસ્તાન અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે શાંતિ મંત્રણા કોઈ ઉકેલ વિના સમાપ્ત થઈ. બંને દેશોએ એકબીજા પર દોષારોપણ કર્યું. પાકિસ્તાને તહરીક-એ-તાલિબાન પાકિસ્તાન (TTP) સામે કાર્યવાહીની માંગ કરી હતી, પરંતુ તાલિબાને ઇનકાર કર્યો હતો. પરિણામે, યુદ્ધવિરામ યથાવત છે, પરંતુ યુદ્ધનો ભય વધ્યો છે. પાકિસ્તાની સંરક્ષણ પ્રધાને યુદ્ધની ઘોષણા કરી છે.
વાતનો હેતુ શું હતો?
તાજેતરમાં બંને પડોશી દેશો વચ્ચે સરહદ પર ભારે અથડામણ થઈ હતી. ડઝનબંધ સૈનિકો માર્યા ગયા હતા, અને ઘણા આતંકવાદીઓ માર્યા ગયા હતા. 2021માં તાલિબાન સત્તામાં આવ્યા પછી આ સૌથી ઘાતક અથડામણ હતી. જોકે 19 ઓક્ટોબરે દોહામાં યુદ્ધવિરામ થયો હતો, પરંતુ 25 ઓક્ટોબરથી તુર્કી-કતાર મધ્યસ્થી હેઠળ ઇસ્તંબુલમાં કાયમી ઉકેલ શોધવા માટે યોજાયેલી વાટાઘાટોનું કોઈ પરિણામ આવ્યું નથી.
પાકિસ્તાનના માહિતી પ્રધાન અતાઉલ્લાહ તરારએ બુધવારે જણાવ્યું હતું કે અફઘાનિસ્તાન અને પાકિસ્તાન વચ્ચે લાંબા ગાળાના યુદ્ધવિરામને સુરક્ષિત કરવાના હેતુથી ઇસ્તંબુલમાં થયેલી વાટાઘાટો કોઈ વ્યવહારુ ઉકેલ વિના સમાપ્ત થઈ. આ મહિને ઘાતક અથડામણો પછી આ પ્રદેશમાં શાંતિ માટે એક મોટો આંચકો છે.
પાકિસ્તાની મંત્રીનો ગુસ્સો ફાટી નીકળ્યો
પાકિસ્તાનના માહિતી પ્રધાન અતાઉલ્લાહ તરારએ એક નિવેદન જાહેર કરીને કહ્યું હતું કે, અફઘાન પક્ષ મુખ્ય મુદ્દાથી ભટકતો રહ્યો, જવાબદારી લેવાને બદલે દોષારોપણ કરતો રહ્યો. કોઈ કાર્યક્ષમ ઉકેલ મળ્યો નથી. તેમણે તાલિબાન પર TTPને નિયંત્રિત કરવાનો ઇનકાર કરવાનો આરોપ મૂક્યો. પાકિસ્તાનનું કહેવું છે કે TTPના ઠેકાણા અફઘાનિસ્તાનમાં સુરક્ષિત છે અને પાકિસ્તાની સૈન્ય પર હુમલા કરે છે.
તાલિબાનનો પ્રતિભાવ: અમારો કોઈ નિયંત્રણ નથી
અફઘાન સૂત્રો કહે છે કે તાલિબાને સ્પષ્ટપણે કહ્યું હતું કે, TTP પર અમારું કોઈ નિયંત્રણ નથી. બંને પક્ષો એકબીજા પર આરોપ-પ્રત્યારોપ કરતા રહ્યા. પાકિસ્તાનના એક સુરક્ષા સૂત્રએ જણાવ્યું હતું કે તાલિબાન તહરીક-એ-તાલિબાન પાકિસ્તાન (TTP) પર લગામ લગાવવા તૈયાર નથી, જે ઇસ્લામાબાદ કહે છે કે તે અફઘાનિસ્તાનમાં નિર્ભયતાથી કાર્ય કરે છે. અહેવાલ મુજબ, તાલિબાનના એક સૂત્રએ જણાવ્યું હતું કે આ મુદ્દા પર ભારે ચર્ચા પછી વાટાઘાટો સમાપ્ત થઈ ગયા છે.
'જો કોઈ કરાર ન થાય, તો ખુલ્લું યુદ્ધ થશે'
ઓક્ટોબરમાં કાબુલ અને અન્ય સ્થળોએ પાકિસ્તાની હવાઈ હુમલાઓ પછી અથડામણ શરૂ થઈ હતી, જેમાં TTP વડાને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા હતા. તાલિબાને 2,600 કિલોમીટર (1,600 માઇલ) સરહદ પર પાકિસ્તાની લશ્કરી ચોકીઓ પર હુમલો કરીને જવાબ આપ્યો હતો.
જ્યારે પાકિસ્તાનના સંરક્ષણ પ્રધાન, ખ્વાજા આસિફે જણાવ્યું છે કે અફઘાનિસ્તાન શાંતિ ઇચ્છે છે, પરંતુ ઇસ્તંબુલમાં કરાર ન થવાનો અર્થ ખુલ્લું યુદ્ધ થશે. યુદ્ધ એકમાત્ર વિકલ્પ બાકી છે. વાસ્તવમાં શું થશે? ફક્ત સમય જ કહેશે.
