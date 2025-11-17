Prev
ગુરુ નાનક દેવજીના ઉપદેશોથી ગુંજ્યું અમેરિકા! ન્યૂ યોર્કના ટાઇમ્સ સ્ક્વેરમાં પદ્મ ભૂષણ સંત સિંહે હજારો લોકોને મફતમાં કરાવ્યું લંગર

Free Langar For People: ટાઇમ્સ સ્ક્વેરમાં લેટ્સ શેર અ મીલ કોઓર્ડિનેટર ઓમકાર સિંહ અને સેંકડો સ્વયંસેવકોએ હજારો લોકોને મફતમાં જમવાનું આપ્યું હતું. ગુરુ નાનક દેવજીની જન્મજયંતી 5 નવેમ્બરના રોજ ઉજવવામાં આવે છે.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Nov 17, 2025, 03:29 PM IST

ગુરુ નાનક દેવજીના ઉપદેશોથી ગુંજ્યું અમેરિકા! ન્યૂ યોર્કના ટાઇમ્સ સ્ક્વેરમાં પદ્મ ભૂષણ સંત સિંહે હજારો લોકોને મફતમાં કરાવ્યું લંગર

Free Langar For People: ન્યૂ યોર્કના ટાઇમ્સ સ્ક્વેરમાં, પદ્મ ભૂષણથી સન્માનિત ભારતીય-અમેરિકન ઉદ્યોગપતિ સંત સિંહ ચટવાલ, લેટ્સ શેર અ મીલ કોઓર્ડિનેટર ઓમકાર સિંહ અને સેંકડો સ્વયંસેવકોએ હજારો લોકોને લંગર પીરસ્યું હતું.

આ કાર્યક્રમ ગુરુ નાનક દેવજીના ઉપદેશોને સમર્પિત હતો, જેમણે હંમેશા સેવા, સમાનતા અને એકતાનો સંદેશ આપ્યો. આ કાર્યક્રમ ગુરુ નાનકના 'વંદ છકના', એટલે કે જે કંઈ છે તે બીજાઓ સાથે શેર કરવાના ઉપદેશોનું સન્માન કરે છે.

એકતા, સમાનતા અને કરુણાનો સંદેશ

ટાઈમ્સ સ્ક્વેર વિશ્વના સૌથી વ્યસ્ત સ્થળોમાંનું એક છે. લાખો લોકો અહીં દરરોજ આવે છે. આ ભીડ વચ્ચે, વિવિધ દેશો અને સંસ્કૃતિના લોકોએ ભારતીય 'લંગર'નો સ્વાદ માણ્યો. આ કાર્યક્રમનો હેતુ એકતા, સમાનતા અને કરુણાનો સંદેશ ફેલાવવાનો હતો. સ્વયંસેવકોએ પ્રેમથી દરેકને ભોજન પીરસ્યું, ભલે તેમનો ધર્મ, ભાષા કે રાષ્ટ્રીયતા કોઈ પણ હોય. આ ગુરુ નાનક દેવજીનો સૌથી મોટો ઉપદેશ છે: બધા એક છે, બધા સમાન છે. ફક્ત શીખ સમુદાય જ નહીં, પરંતુ અન્ય ધર્મો અને દેશોના લોકોએ પણ આ કાર્યક્રમમાં ભાગ લેવા માટે સ્વેચ્છાએ ભાગ લીધો હતો.

 

ગુરુ નાનક દેવજીની જન્મજયંતિ 5 નવેમ્બરના રોજ વિશ્વભરમાં ખૂબ જ આદર અને ઉત્સાહ સાથે ઉજવવામાં આવી હતી. શીખ ધર્મના સ્થાપક અને પ્રથમ ગુરુ તરીકે, તેમને આ દિવસે શ્રદ્ધાથી યાદ કરવામાં આવે છે. ગુરુપુરબ નિમિત્તે, કીર્તન, નગર કીર્તન (સરઘસ) અને સેવા જેવા વિવિધ કાર્યક્રમો યોજવામાં આવે છે, જે ગુરુ નાનક દેવજીના સમાનતા, નમ્રતા અને ભક્તિના સંદેશને ફરીથી જાગૃત કરે છે.

સંત સિંહ ચટવાલ કોણ છે?

સંત સિંહ ચટવાલ એક પ્રખ્યાત ભારતીય-અમેરિકન ઉદ્યોગસાહસિક અને હોટેલિયર છે જેમને ભારત સરકાર દ્વારા પદ્મ ભૂષણથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે. તેઓ હેમ્પશાયર હોટેલ્સ અને રિસોર્ટ્સના સ્થાપક છે અને વૈશ્વિક સ્તરે પ્રખ્યાત ભારતીય રેસ્ટોરન્ટ ચેઇન બોમ્બે પેલેસ પણ શરૂ કરી છે. શીખ પરિવારમાંથી આવતા, ચટવાલ અમેરિકન વ્યાપાર જગતમાં એક પ્રભાવશાળી વ્યક્તિ છે અને બિલ ક્લિન્ટન ફાઉન્ડેશનના ટ્રસ્ટી તરીકે સેવા આપી ચૂક્યા છે.

