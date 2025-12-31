આતંકી સૈફુલ્લાહ કસૂરીની ભારતને ખુલ્લેઆમ ધમકી, કાશ્મીર ઉપરાંત જુનાગઢ-માણાવદરનો પણ કર્યો ઉલ્લેખ
આતંકી હાફિઝ સઈદનો નીકટનો અને લશ્કરનો ડેપ્યુટી ચીફ સૈફુલ્લાહે હજારો સમર્થકોની હાજરીમાં ભારતને ખુલ્લી ધમકી આપી અને કાશ્મીરથી લઈને હૈદરાબાદ, જુનાગઢ સહિતના સ્થળો પર દાવો ઠોકી દીધો.
ભારત દ્વારા સરહદપાર આતંકી ઠેકાણાઓ પર ચલાવવમાં આવેલા ઓપરેશન સિંદૂરથી ધૂંઆફૂંઆ થયેલા આતંકી સંગઠન લશ્કર એ તૈયબાએ ફરીથી ભારત વિરુદ્ધ ઝેર ઓક્યું છે. હાફિઝ સઈદનો નીકટનો અને લશ્કર એ તૈયબાનો ડેપ્યુટી ચીફ સૈફુલ્લા કસૂરી (ઉર્ફે સૈફુલ્લાહ ખાલિદ)એ હજારો સમર્થકો વચ્ચે ભારતને ખુલ્લી ધમકી આપતા કાશ્મીરથી લઈને હૈદરાબાદ અને જુનાગઢ સુદ્ધા પર પોતાનો દાવો ઠોકી દીધો.
હજારો લશ્કર સમર્થકોની હાજરીમાં આપેલા ભડકાઉ ભાષણમાં કસૂરીએ પોકળ ધમકી આપતા અમૃતસર, હોશિયારપુર, ગુરદાસપુર, હૈદરાબાદ, જુનાગઢ અને બંગાળનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો. એક રેલીમાં સૈફુલ્લાએ કહ્યું કે અમારા ચહેરાને દહેશતગર્દ તરીકે રજૂ કરનારા સાંભળી લે. આખી દુનિયા સાંભળે. દુનિયા આમથી તેમ થઈ જાય પરંતુ અમે કાશ્મીર પર અમારા કાશ્મીર મિશનથી પીછેહટ નહીં કરીએ. આતંકીઓના આકાએ આગળ ભારતના અન્ય શહેરોનો ઉલ્લેખ કર્યો જે સામાન્ય રીતે ઓછું સાંભળવા મળતું હોય છે.
તેણે કહ્યું કે હજારો ભાઈઓ અને બહેનોની હાજરીમાં એલાન કરવા માંગુ છું. ત્યારબાદ તેણે કાશ્મીર પર ઝેર ઓક્યું અને નારા એ તકબીર ગૂંજવા લાગ્યો. આગળ કહ્યું કે, હિન્દુસ્તાને ક્યારેય અમારી કાનૂની હેસિયતને કબૂલ કરી નથી, આ ફક્ત કાશ્મીરનો મુદ્દો નથી. આ હૈદરાબાદનો પણ છે, તે જુનાગઢ, માણાવદર (ગુજરાત) પર પણ છે. તેમણે બંગાળને પણ પોતાના કબજામાં લીધુ છે. અમૃતસર, હોશિયારપુર, ગુરુદાસપુર પણ તેમના છે. તેણે વધુમાં કહ્યું કે અંગ્રેજો અને હિન્દુઓની સાંઠગાંઠના કારણે આવું થયું. તેણે કહ્યું કે તેનાથી પાકિસ્તાનને એ રીતે વહેંચી દેવાયું કે તેને મોટું સ્ટેટસ ન મળ્યું.
આતંકીનું કહેવું છે કે આ બધા વિસ્તારો કથિત રીતે મુસ્લિમ બહુમતીવાળા હતા અને અંગ્રેજો તથા હિન્દુઓના ષડયંત્રના કારણે પાકિસ્તાન પાસેથી છીનવાઈ ગયા. આ દાવો ઐતિહાસિક તથ્યોથી સંપૂર્ણ રીતે વિપરિત અને ભડકાઉ પ્રોપગેન્ડા ગણાઈ રહ્યો છે. આતંકી કસૂરીએ પોતાની જાતને તથા પોતાના સંગઠનને અમન પસંદ પણ ગણાવવાની કોશિશ કરી. જ્યારે લશ્કર એ તૈયબા દુનિયાના સૌથી ખતરનાક આતંકી સંગઠનોમાં સામેલ છે તથા ભારત સહિત અનેક દેશોમાં પ્રતિબંધિત છે. ભારત સરકાર અને સુરક્ષા એજન્સીઓ પહેલેથી જ સ્પષ્ટ કરી ચૂકી છે કે આવા નિવેદન આતંક ફેલાવવા અને યુવાઓને ગુમરાહ કરવાના ષડયંત્રનો ભાગ છે. હવે આ આતંકીનો વીડિયો પણ જુઓ.
આ આતંકીનો વીડિયો સામે આવ્યા બાદ હવે સોશિયલ મીડિયા પર લોકો કહેવા લાગ્યા છે કે તેનો પણ ઈલાજ જલદી થશે. સચ્ચાઈ એ છે કે લગભગ 8 મહિના સુધી માતમ મનાવ્યા બાદ હવે આ આતંકી ખુલીને બોલી રહ્યો છે. અત્યાર સુધી આ આતંકી પાકિસ્તાની સેનાના ટોપ કમાન્ડર્સ તથા ખુદ પાકિસ્તાનના રાષ્ટ્રપતિ પોતે કેટલા દહેશતમાં જીવતા હતા તેના વીડિયો હાલમાં જ સામે આવ્યા હતા.
