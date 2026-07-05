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PoKમાં પ્રદર્શનકારીઓ પર PAKની સૈન્યએ કર્યું ફાયરિંગ, એકનું મોત અને અનેક ઘાયલ; LoC તોડી નાખવાની ઉઠી માંગ

JAAC Protest in PoJK: પાકિસ્તાનમાં જમ્મુ-કાશ્મીર જોઈન્ટ અવામી એક્શન કમિટી (JAAC) તરફથી ચાલી રહેલા પ્રદર્શન પર પાકિસ્તાની સેનાએ ફાયરિંગ કર્યું છે. આ ગોળીબારમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો ઘાયલ થયા છે. પ્રદર્શનમાં ઓછામાં ઓછા 40 હજાર લોકો હાજર હતા.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 05, 2026, 08:58 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 08:58 PM IST
PoKમાં પ્રદર્શનકારીઓ પર PAKની સૈન્યએ કર્યું ફાયરિંગ, એકનું મોત અને અનેક ઘાયલ; LoC તોડી નાખવાની ઉઠી માંગ
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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