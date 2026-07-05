/PoKમાં પ્રદર્શનકારીઓ પર PAKની સૈન્યએ કર્યું ફાયરિંગ, એકનું મોત અને અનેક ઘાયલ; LoC તોડી નાખવાની ઉઠી માંગ

JAAC Protest in PoJK: પાકિસ્તાન અધિકૃત કાશ્મીર (PoK)માંથી એક મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. અહીં શાંતિપૂર્ણ પ્રદર્શન કરી રહેલા લોકો પર પાકિસ્તાની સેના દ્વારા જમ્મુ-કાશ્મીર જોઈન્ટ અવામી એક્શન કમિટી (JAAC)ની શાંતિપૂર્ણ પ્રદર્શન રેલી પર અંધાધૂંધ ફાયરિંગ કરવામાં આવ્યું હતું. JAACએ એવો પણ દાવો કર્યો છે કે, આ પ્રદર્શનમાં ઓછામાં ઓછા 40 હજાર લોકો હાજર હતા.
જમ્મુ-કાશ્મીર જોઈન્ટ અવામી એક્શન કમિટીએ જણાવ્યું કે, અબ્બાસપુરના સરદાર ગુલામ હુસૈન ખાન સ્પોર્ટ્સ સ્ટેડિયમમાં લગભગ 40 હજાર લોકો ઉપસ્થિત હતા અને તેઓ શાંતિપૂર્ણ પ્રદર્શન કરી રહ્યા હતા. આ દરમિયાન પાકિસ્તાની સેનાએ લોકો પર ફાયરિંગ શરૂ કરી દીધું હતું.
ગોળીબારમાં અનેક લોકો ઘાયલ
JAACએ આરોપ લગાવ્યો કે, ડુડિયાલના એએમબી (AMB) વિસ્તારમાં શાંતિપૂર્ણ પ્રદર્શન ચાલી રહ્યું હતું. આ દરમિયાન પાકિસ્તાની સુરક્ષા દળોએ કોઈપણ નક્કર કારણ વિના જ ગોળીબાર શરૂ કરી દીધો હતો. જેમાં અનેક લોકો ઘાયલ થયા છે. જો કે, ઘાયલોની વાસ્તવિક સંખ્યા હજી સામે આવી નથી. બીજી તરફ આ ઘટના અંગે પાકિસ્તાની વહીવટીતંત્ર તરફથી હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર નિવેદન સામે આવ્યું નથી.
શહબાઝ સરકાર સામે ચાલી રહ્યું હતું પ્રદર્શન
સમાચાર એજન્સી ANI અનુસાર, JAACએ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું કે, આ પ્રદર્શન પાકિસ્તાન સરકાર વિરુદ્ધ છે. JAACના નેતાઓ અને કાર્યકરોની ધરપકડ, વહીવટી નિષ્ફળતાઓ અને મૂળભૂત અધિકારોની માંગને લઈને આ પ્રદર્શન ચાલી રહ્યું છે. JAAC તરફથી ધરપકડ કરાયેલા નેતાઓ અને કાર્યકરોને તાત્કાલિક મુક્ત કરવાની માંગ કરવામાં આવી રહી છે.
શહબાઝ સરકાર સામેના પ્રદર્શનમાં ઉમટી ભીડ
PoKમાં ચાલી રહેલા આ પ્રદર્શનમાં ભારે સંખ્યામાં લોકોની ભીડ ઉમટી પડી છે. સૌથી ખાસ વાત એ છે કે, આ પ્રદર્શનમાં મહિલાઓ, બાળકો અને વૃદ્ધોની પણ સારી એવી ભીડ જોવા મળી રહી છે. વિરોધ કરી રહેલા સંગઠનનો દાવો છે કે, રાવલકોટ અને ચકની મહિલાઓ પણ રસ્તા પર ઉતરીને આંદોલન કરી રહી છે. સંગઠને દાવો કર્યો કે, વહીવટીતંત્રના દબાણ છતાં કોઈ પાછળ હટવા તૈયાર નથી.
PoKમાં કેમ તણાવ વધ્યો?
એક નિવેદનમાં JAAC તરફથી દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે, શૌકત નવાઝ મીરની ધરપકડ બાદ સમગ્ર PoJK (પાકિસ્તાન અધિકૃત જમ્મુ-કાશ્મીર)માં તણાવ વધ્યો છે. સંગઠને સોશિયલ મીડિયા પર 'રીલીઝ શૌકત મીર' અભિયાન ચલાવ્યું છે, જે અંતર્ગત લોકોને આ આંદોલનમાં જોડાવાની અપીલ કરવામાં આવી છે.
પ્રદર્શનમાં મોટી ભીડ એકઠી કરવાનો લક્ષ્યાંક
JAACએ સોશિયલ મીડિયા પર PoKના 10 જિલ્લાઓની અંદાજિત વસ્તીના આંકડા પણ જાહેર કર્યા છે. જે મુજબ, જો આ તમામ જિલ્લાઓમાંથી માત્ર 50-50 હજાર લોકો જ પ્રદર્શનમાં સામેલ થાય, તો કુલ સંખ્યા પાંચ લાખ સુધી પહોંચી શકે છે.
JAAC દ્વારા લોકોને સફેદ ઝંડા સાથે શાંતિપૂર્ણ પ્રદર્શન કરવા તેમજ શિસ્ત જાળવી રાખવાની અપીલ કરવામાં આવી છે. સંગઠનનું કહેવું છે કે, અમે દુનિયાને એ સંદેશ આપવા માંગીએ છીએ કે આ પ્રદર્શન માત્ર મૂળભૂત અધિકારોની માંગ માટે નથી.
ગોળીબારમાં એકનું મોત
પાકિસ્તાની દળો દ્વારા કરવામાં આવેલા ગોળીબાર અંગે તેહરીક-એ-ઇન્સાફ (PTI)એ જણાવ્યું કે, આમાં એક વ્યક્તિનું મોત થયું છે. આ ઘટનામાં એક વ્યક્તિએ જીવ ગુમાવ્યો છે અને અન્ય કેટલાક લોકો ઘાયલ થયા છે. PTIની PoJK યુનિટે જણાવ્યું કે, મૂળભૂત અધિકારોની માંગના સમર્થનમાં અને રાવલકોટમાં ચાલી રહેલા ધરણા સાથે એકતા દર્શાવવા માટે સમગ્ર વિસ્તારમાં વિરોધ પ્રદર્શનો ચાલુ છે.
JAAC પ્રમુખનો વીડિયો વાયરલ
આ બધાની વચ્ચે સોશિયલ મીડિયા પર JAACના પ્રમુખનો એક વીડિયો પણ ખૂબ જ ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યો છે, જેમાં જોઈ શકાય છે કે તેઓ પાકિસ્તાની સરકારના અત્યાચાર, લોટ-રાશનની ભારે અછત અને બદહાલીનો હવાલો આપીને જમ્મુ-કાશ્મીરના લોકોને અવાજ લગાવી રહ્યા છે.
ભારે ભીડ વચ્ચે તેમને એમ કહેતા સાંભળી શકાય છે કે, "હું મેંઢર, પુંછ, રાજૌરી અને ડોડાના લોકોને અપીલ કરું છું. અમારા આ ભાગમાં રાશન અને દવાઓની ભારે અછત સર્જાઈ છે. અમને તમારી મદદની જરૂર છે, કૃપા કરીને અમારી મદદ માટે આગળ આવો."
'LoC ખતમ કરો'
એટલું જ નહીં, JAAC નેતાએ બન્ને દેશો વચ્ચેની સરહદ (LoC)ને જ ખતમ કરવાની વાત પણ કહી દીધી. તેમણે બોર્ડરની પેલે પાર (ભારતીય હિસ્સામાં) રહેતા લોકોને સંદેશ આપતા કહ્યું કે, "અમે આ સીઝફાયરની લાઇનને હંમેશા માટે તોડી નાખવા માંગીએ છીએ. આ માટે અમને તમારો સાથ જોઈએ છે."
આ સાથે જ તેમણે પાકિસ્તાની સરકારને ચેતવણી આપતા કહ્યું કે, "PoJKના લોકોને નબળા સમજવાની ભૂલ ન કરો. જો કોઈને એવું લાગતું હોય કે અમે નબળા છીએ, તો તે તેની ભ્રમણા છે."