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પાકિસ્તાનમાં ગમખ્વાર અકસ્માત, ઓવરલોડેડ બસ ખીણમાં ખાબકતા 40 લોકોના મોત અનેક ઘાયલ

Pakistan Bus Accident: ભારતના પાડોશી દેશ પાકિસ્તાનમાં આજે એક ગમખ્વાર અકસ્માત સર્જાયો જેમાં 40 લોકોના જીવ ગયા છે. દાના સર વિસ્તારમાં ઘટેલી આ ઘટનામાં ડ્રાઈવરે બસ પર કાબૂ  ગૂમાવતા બસ ખાઈમાં ખાબકી હતી. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 03, 2026, 01:19 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 02:11 PM IST
પાકિસ્તાનમાં ગમખ્વાર અકસ્માત, ઓવરલોડેડ બસ ખીણમાં ખાબકતા 40 લોકોના મોત અનેક ઘાયલ
Image Credit: સાભાર-XSource: Bureau

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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