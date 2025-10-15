Prev
ઘૂંટણિયે આવી મુનીરની સેના! પાકિસ્તાન અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે હવે 48 કલાકનું સીઝફાયર

Pakistani-Afghanistan Conflict: પાકિસ્તાન અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે સીઝફાયર થઈ ગયું છે. મળતી માહિતી અનુસાર, પાકિસ્તાની સેનાએ અફઘાનિસ્તાન પાસેથી સીઝફાયરની વિનંતી કરી હતી, જ્યારબાદ આજે સાંજે બન્ને દેશો વચ્ચે સીઝફાયર લાગુ કરવામાં આવ્યું છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Oct 15, 2025, 08:12 PM IST

ઘૂંટણિયે આવી મુનીરની સેના! પાકિસ્તાન અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે હવે 48 કલાકનું સીઝફાયર

Pakistani-Afghanistan Conflict: ઇસ્લામિક અમીરાત ઓફ અફઘાનિસ્તાનના પ્રવક્તા ઝબીહુલ્લાહ મુજાહિદે જણાવ્યું કે, પાકિસ્તાની પક્ષની વિનંતી અને આગ્રહ પર બન્ને દેશો વચ્ચે સંઘર્ષ વિરામ આજે સાંજે 5:30 વાગ્યા પછી અમલમાં આવ્યું છે. નોંધનીય છે કે, અગાઉ સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે, પાકિસ્તાની સેનાએ સ્પિન બોલ્ડક જિલ્લામાં એક નાગરિક ઘરને નિશાન બનાવ્યું હતું. 

સૂત્રના જણાવ્યા અનુસાર, ઘરમાં બાળકો હાજર હતા અને તેમને હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા છે. બુધવારે સવારે બન્ને દેશોના સૈનિકો વચ્ચે ભારે ગોળીબાર થયો હતો. અફઘાન તાલિબાન દળોએ પાકિસ્તાની સેનાની સરહદ ચોકીનો નાશ કર્યો હતો. તાલિબાન લડવૈયાઓએ એક ટેન્ક કબજે કરી હતી જેનો ઉપયોગ પાકિસ્તાન તાલિબાન ચોકીઓને નિશાન બનાવવા માટે કરી રહ્યું હતું.

પત્રકાર પર પાકિસ્તાની સેનાએ કર્યો હુમલો
મળતી માહિતી અનુસાર, પાકિસ્તાન અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે ચાલી રહેલી લડાઈમાં એક પત્રકારનું પણ મોત થયું હોવાના અહેવાલ છે. અહેવાલો અનુસાર, એક નેશનલ ટેલિવિઝનના પત્રકાર ડૂરન્ડ સરહદ પર અથડામણનું કવરેજ કરી રહ્યો હતો, ત્યારે પાકિસ્તાની સેનાએ તેના પર હવાઈ અને જમીની હુમલા શરૂ કર્યા. આ હુમલામાં પત્રકાર અબ્દુલ ગફૂર આબિદનું મોત થયું અને અન્ય એક પત્રકાર તવાબ અરમાન ઘાયલ થયો.

જાણો શું હોય છે સીઝફાયર
ઉલ્લેખનીય છે કે, સીઝફાયર એક એવો કરાર છે, જે બે અથવા બેથી વધુ તેથી વધુ લડતા પક્ષો વચ્ચે યુદ્ધ અને લશ્કરી પ્રવૃત્તિઓને અસ્થાયી રૂપે અથવા કાયમી ધોરણે રોકવા માટે કરવામાં આવે છે. સીઝફાયર પરસ્પર સંમતિથી કરવામાં આવે છે અને તેનો હેતુ શાંતિપૂર્ણ વાતચીતને મંજૂરી આપવાનો છે.

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

pakistan afghanistan ceasefire ceasefire comes into effect this evening pakistani afghanistan war taliban

