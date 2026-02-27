પાકિસ્તાન અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે યુદ્ધ જેવી સ્થિતિ, કાબુલમાં મધરાતે બોમ્બમારો, ભયાનક વીડિયો આવ્યા સામે
Pakistan Afghanistan War: દક્ષિણ એશિયાના બે પડોશી દેશો પાકિસ્તાન અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચેનો સરહદી વિવાદ હવે એક મોટા લશ્કરી સંઘર્ષમાં ફેરવાઈ ગયો છે. શુક્રવારે વહેલી સવારે પાકિસ્તાન વાયુસેના (PAF)ના લડાકુ વિમાનોએ અફઘાનિસ્તાનની રાજધાની કાબુલ સહિત કંધારમાં મોટા પાયે હવાઈ હુમલા કર્યા છે. પાકિસ્તાને આ લશ્કરી કાર્યવાહીને "ઓપરેશન ગઝબ લિલ-હક" નામ આપ્યું છે, જેમાં 133 અફઘાન તાલિબાનીઓ માર્યા ગયા હોવાનો દાવો કરવામાં આવ્યો છે.
- પાકિસ્તાન અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે યુદ્ધ જેવી સ્થિતિ
- પાકિસ્તાને કાબુલ અને કંધાર પર હવાઈ હુમલા કર્યા
- બંને દેશો વચ્ચેની પરિસ્થિતિ અત્યંત તંગ બની ગઈ છે
Trending Photos
Pakistan Afghanistan War News: દક્ષિણ એશિયાના બે પડોશી દેશો પાકિસ્તાન અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચેનો સરહદી વિવાદ હવે એક મોટા લશ્કરી સંઘર્ષમાં ફેરવાઈ ગયો છે. શુક્રવારે વહેલી સવારે પાકિસ્તાન વાયુસેના (PAF)ના લડાકુ વિમાનોએ અફઘાનિસ્તાનની રાજધાની કાબુલ સહિત કંધારમાં મોટા પાયે હવાઈ હુમલા કર્યા છે. પાકિસ્તાને આ લશ્કરી કાર્યવાહીને "ઓપરેશન ગઝબ લિલ-હક" નામ આપ્યું છે, જેમાં 133 અફઘાન તાલિબાનીઓ માર્યા ગયા હોવાનો દાવો કરવામાં આવ્યો છે.
શુક્રવારની રાત્રે કાબુલના આકાશમાં પાકિસ્તાની લડાકુ વિમાનોની ગર્જના અને એક પછી એક ઓછામાં ઓછા આઠ વિસ્ફોટોથી શહેર હચમચી ગયું. પ્રત્યક્ષદર્શીઓના જણાવ્યા અનુસાર, વિસ્ફોટ એટલા શક્તિશાળી હતા કે ઘરોની બારીઓના કાચ તૂટી ગયા હતા. આ દરમિયાન પાકિસ્તાનના રક્ષા મંત્રીએ ઓપન વોરની જાહેરાત કરી છે.
80 ટેન્ક અને 27 ચોકીઓ નષ્ટ કર્યાનો દાવો
પાકિસ્તાની સરકારે આ કાર્યવાહીમાં અફઘાન તાલિબાનને થયેલા ભારે નુકસાનની વિગતો જાહેર કરી છે. પાકિસ્તાનના મતે આ હુમલામાં 133 અફઘાન તાલિબાનીઓ માર્યા ગયા હતા અને 200થી વધુ ઘાયલ થયા હતા. 2 કોર્પ્સ હેડક્વાર્ટર, 3 બ્રિગેડ હેડક્વાર્ટર અને 27 ચોકીઓ સંપૂર્ણપણે નષ્ટ પામી હતી. 80થી વધુ ટેન્ક, તોપખાના અને સશસ્ત્ર વાહનોનો નાશ થયો હોવાનો દાવો કરવામાં આવ્યો હતો. પાકિસ્તાને નવ તાલિબાન સરહદી ચોકીઓ પર કબજો જમાવ્યો હોવાનો દાવો કર્યો હતો.
Afghan media shows visuals of Afghan forces capturing & setting fire to Pakistan post across the Durand Line in Khostpic.twitter.com/gVkNnNppdQ
— Sidhant Sibal (@sidhant) February 26, 2026
કેમ શરૂ થયું 'ઓપરેશન ગઝબ-લીલ-હક' ?
અફઘાન તાલિબાને પાકિસ્તાનની અંદર હવાઈ હુમલાના જવાબમાં મોટો બદલો લેવા હુમલો કર્યો. કાબુલે ડ્યુરન્ડ લાઇન પર 15થી વધુ પાકિસ્તાની ચોકીઓ કબજે કરવાનો અને 55 પાકિસ્તાની સૈનિકોને માર્યા હોવાનો દાવો કર્યો હતો. પાકિસ્તાને આ દાવાઓને ઉશ્કેરણીજનક કાર્યવાહી ગણાવી અને અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો બદલો લેવા હુમલો કર્યો.
PAKISTAN RELEASES AERIAL FOOTAGE OF KABUL STRIKES https://t.co/IA7Z2RBNg8 pic.twitter.com/CcKzrMp1yL
— RT (@RT_com) February 26, 2026
ઘણા ભયાનક વીડિયો સામે આવ્યા
જે વીડિયો સામે આવ્યા છે તેમાં આગના ગોળા જેવું કંઈક દેખાય છે. લોકો ચીસો પાડી રહ્યા છે. ઘણા લોકો બંદૂકો તાકીને બેઠા જોવા મળે છે. કાબુલ પર પાકિસ્તાનના હવાઈ હુમલાના કલાકો પહેલા અફઘાન દળોએ ડ્યુરન્ડ લાઇનની પેલે પાર ખોસ્તમાં એક પાકિસ્તાની ચોકીને આગ લગાવી દીધી હતી.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે