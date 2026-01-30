Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝWorld

ભારત-યુરોપ ડીલથી પાકિસ્તાન અને બાંગ્લાદેશની નીકળી ગઈ 'હવા', જાણો કેમ દુઃખી છે આ મુસ્લિમ દેશ?

India-EU Trade Deal: ભારત અને યુરોપિયન યુનિયન વચ્ચેનો મુક્ત વેપાર કરાર (FTA) ભારત માટે ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે, પરંતુ પાકિસ્તાન અને બાંગ્લાદેશ જેવા દેશોને તેના કારણે આર્થિક નુકસાનનો ડર સતાવવા લાગ્યા છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Jan 30, 2026, 02:46 PM IST

Trending Photos

ભારત-યુરોપ ડીલથી પાકિસ્તાન અને બાંગ્લાદેશની નીકળી ગઈ 'હવા', જાણો કેમ દુઃખી છે આ મુસ્લિમ દેશ?

India-EU Trade Deal: ભારત અને યુરોપિયન યુનિયન (EU) વચ્ચે આગામી મુક્ત વેપાર કરાર (FTA) ની ચર્ચા વિશ્વભરમાં થઈ રહી છે. આ કરાર દક્ષિણ એશિયાઈ અર્થતંત્ર પર મોટી અસર કરી શકે છે. આ કરારને ભારત માટે એક મોટી સિદ્ધિ માનવામાં આવી રહી છે, પરંતુ પાકિસ્તાન અને બાંગ્લાદેશ જેવા મુસ્લિમ દેશોમાં ચિંતા છે. આ કરાર બાદ ઘણા ભારતીય ઉત્પાદનો યુરોપિયન બજારમાં ઓછા અથવા કોઈ કરવેરા વિના વેચી શકાશે. આનો સીધો ફાયદો ભારતીય કંપનીઓને થશે અને તેમની નિકાસ ઝડપથી વધશે. કાપડ, વસ્ત્રો, ફાર્માસ્યુટિકલ, ચામડું, IT અને ઓટો ક્ષેત્રોમાં ખાસ કરીને આ ક્ષેત્રમાં નોંધપાત્ર વૃદ્ધિ થવાની આશા છે.

Add Zee News as a Preferred Source

બાંગ્લાદેશ શા માટે ડરે છે?
બાંગ્લાદેશના અર્થતંત્રનો મુખ્ય આધાર રેડીમેડ ગાર્મેન્ટ ઉદ્યોગ છે. બાંગ્લાદેશ લાંબા સમયથી યુરોપિયન દેશોમાં સસ્તા કપડાંની નિકાસ કરે છે. જોકે, વેપાર કરાર સાથે ભારત તે બજારમાં સસ્તા અને ગુણવત્તાયુક્ત કપડાંની નિકાસ પણ કરી શકશે. ભારતમાં કપાસના ઉત્પાદનથી લઈને તૈયાર કપડાં સુધીની સંપૂર્ણ સપ્લાય ચેઇન છે. તેનાથી ભારતીય ઉત્પાદનોની કિંમત ઘટે છે અને ડિલિવરીને ઝડપી બનાવે છે. નિષ્ણાતો માને છે કે આનાથી બાંગ્લાદેશના ગાર્મેન્ટ નિકાસમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થઈ શકે છે અને ત્યાં લાખો નોકરીઓ જોખમમાં મુકાઈ શકે છે.

પાકિસ્તાનની સમસ્યા શું છે?
પાકિસ્તાન યુરોપિયન બજારમાં પોતાના ટેક્સટાઈલ અને કપડા ઉત્પાદનો પર પણ ખૂબ નિર્ભર છે. હાલમાં, તે ચોક્કસ વેપાર વિશેષાધિકારો ભોગવે છે, પરંતુ ભારત-EU કરાર પછી તેને ભારતીય કંપનીઓ તરફથી સીધી સ્પર્ધાનો સામનો કરવો પડશે. પાકિસ્તાની વેપાર સંગઠનો કહે છે કે આનાથી તેમની નિકાસ, વિદેશી કમાણી અને રોજગાર પર પ્રતિકૂળ અસર પડી શકે છે. પાકિસ્તાન પહેલેથી જ આર્થિક મુશ્કેલીઓનો સામનો કરી રહ્યું છે, અને આ ડીલ તેની સ્થિતિને વધુ જટિલ બનાવી શકે છે.

ભારતને શું થશે ફાયદો ?
ભારત સરકારનું લક્ષ્ય છે કે 2030 સુધીમાં નિકાસ વધારીને 100 અરબ ડોલરથી વધુ સુધી લઈ જવાનું છે. યુરોપિયન યુનિયન સાથેના કરારથી ભારતને મોટું બજાર, વિદેશી રોકાણ અને નવી નોકરીઓ મળવાની આશા છે. એકંદરે, ભારત-EU મુક્ત વેપાર કરાર ભારતના આર્થિક વિકાસ માટે માર્ગ મોકળો કરી શકે છે, પરંતુ આ જ કરાર પાકિસ્તાન અને બાંગ્લાદેશ માટે એક મોટો પડકાર બની રહ્યો છે. તેની અસર ભવિષ્યમાં સમગ્ર દક્ષિણ એશિયામાં વેપારના લેન્ડસ્કેપને બદલી શકે છે.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

...और पढ़ें
india eu trade dealIndia EU FTAPakistan economyBangladesh garment exportIndia textile export

Trending news