ભરાઈ ગયો મુનીરના પાપનો 'ઘડો', ધમકીઓ અને લાશોના ઢગલા પર ચાલી રહી છે સત્તા; માનવાધિકાર સંગઠનોએ ખોલ્યો મોરચો

Asim Munir News: પાકિસ્તાનના આર્મી ચીફ અસીમ મુનીરની ક્રૂરતા પાકિસ્તાનની સરહદોને પાર કરી ચૂકી છે. દેશ અને વિદેશોમાં પણ તેમના વિરુદ્ધ બોલતા પત્રકારો, કાર્યકર્તાઓ અને રાજકીય વિરોધીઓને પણ તેમણે નિશાન બનાવ્યા છે.

ભરાઈ ગયો મુનીરના પાપનો 'ઘડો', ધમકીઓ અને લાશોના ઢગલા પર ચાલી રહી છે સત્તા; માનવાધિકાર સંગઠનોએ ખોલ્યો મોરચો

Asim Munir Brutality Crosses Pak Border: પાકિસ્તાનના આર્મી ચીફ અસીમ મુનીરની વધતી જતી ક્રૂરતાને જોતા હવે માનવાધિકાર સંગઠનોએ તેમના વિરુદ્ધ અવાજ ઉઠાવવાનું શરૂ કર્યું છે, માનવાધિકાર સંગઠનના રિપોર્ટ અનુસાર, અસીમ મુનીરના શાસનકાળમાં પાકિસ્તાન પર આંતરરાષ્ટ્રીય દબાણ વધુ તીવ્ર બન્યું છે, કારણ કે તેમણે સંપૂર્ણ સત્તા સંભાળી છે. છેલ્લા ત્રણ વર્ષોમાં મુનીરની દમનકારી શક્તિ પાકિસ્તાનની સરહદોથી ઘણી આગળ વધી ગઈ છે. આટલું જ નહીં, તેમણે વિદેશમાં પણ પત્રકારો, કાર્યકર્તાઓ અને રાજકીય વિરોધીઓને ધમકાવવાનું શરૂ કર્યું છે.

મુનીરનો વિદેશમાં ડર
ડેઇલી મિરર અનુસાર, અસીમ મુનીર વિદેશમાં પણ પત્રકારો, કાર્યકર્તાઓ અને રાજકીય વિરોધીઓને નિશાન બનાવી રહ્યા છે. પાકિસ્તાની અધિકારીઓ હવે બીજા દેશોમાં જઈને નાગરિકોને ડરાવવા-ધમકાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે, જેઓ વિદેશમાં રહીને તેમની સેનાની ટીકા કરે છે. તેમની આ કાર્યવાહી સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે, સેના વિરુદ્ધ બોલનારાઓને, પછી ભલે તે કરાચીમાં હોય કે ન્યુ યોર્કમાં, તેમને બક્ષવામાં આવશે નહીં.

પત્રકારો શંકાના ઘેરામાં
ડેઇલી મિરર અનુસાર, તેમની આ નીતિનો સૌથી મોટો શિકાર પત્રકારો બની રહ્યા છે. ઓક્ટોબર 2022માં સિનિયર ટીવી એન્કર અરશદ શરીફ, પાકિસ્તાનમાંથી પોતાનો જીવ બચાવીને ભાગી ગયા હતા અને બાદમાં કેન્યામાં તેમની ગોળી મારીને હત્યા કરવામાં આવી હતી. કેન્યાની અદાલતોએ હત્યાને ગેરકાયદેસર જાહેર કરી હોવા છતાં પણ તેમને ન્યાય મળ્યો નથી. એવું માનવામાં આવે છે કે, આ હત્યામાં પાકિસ્તાની સેનાનો હાથ છે.

તેવી જ રીતે માર્ચ 2025માં મુનીરની તાકાત વધવા પર પત્રકાર અહેમદ નૂરાનીએ એક રિપોર્ટ પ્રકાશિત કર્યો હતો. જેના થોડા દિવસો બાદ તેમના ભાઈઓનું ઇસ્લામાબાદમાં અપહરણ કરવામાં આવ્યું અને તેમનો એક સહયોગી બલુચિસ્તાનમાંથી ગુમ થઈ ગયો. થોડા સમય બાદ પાકિસ્તાનમાં યુટ્યુબ ચેનલને સાયબર ક્રાઇમ તપાસના ભાગ રૂપે બ્લોક કરવામાં આવી. આવી ઘટનાઓની આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે નિંદા થઈ છે.

રાજકીય કાર્યકર્તાઓને બનાવવા નિશાન
પત્રકારો પછી તેમના નિશાન પર રાજકીય કાર્યકર્તાઓ આવે છે. આ લિસ્ટમાં સૌથી પહેલા પૂર્વ પાકિસ્તાની વડાપ્રધાન ઇમરાન ખાન અને તેમની પાર્ટી પાકિસ્તાન તહરીક-એ-ઇન્સાફ (PTI) છે. 2022માં ખાનની હકાલપટ્ટી બાદ હજારો PTI કાર્યકરોને જેલમાં ધકેલી દેવામાં આવ્યા, ઘણા માર્યા ગયા અને અન્ય લોકોને ઇમરાન ખાનથી અલગ થવા માટે મજબૂર કરવામાં આવ્યા. આ ઉપરાંત 2025માં લંડન, ટોરોન્ટો અને વોશિંગ્ટન ડી.સી.માં PTIના પ્રદર્શનોને સ્થાનિક પોલીસનો દબાવ રહ્યો.

DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

