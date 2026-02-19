Prev
પાકિસ્તાનના કરાચીમાં મોટો ધમાકો, 16 લોકોના મોત, જાણો શું હતું બ્લાસ્ટનું કારણ

Karachi Gas Explosion: પાકિસ્તાનના કરાચીમાં ગુરૂવારે એક એપાર્ટમેન્ટમાં ગેસ વિસ્ફોટ બાદ ઇમારકનો એક હિસ્સો ધરાશાયી થવાથી મહિલાઓ અને બાળકો સહિત ઓછામાં ઓછા 16 લોકોના મોત થયા છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Feb 19, 2026, 03:39 PM IST

Pakistan Karachi Gas Explosion કરાચીઃ પાકિસ્તાનથી મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. દેશના મુખ્ય શહેર કરાચીમાં એક મોટો ધમાકો થયો છે. આ ધમાકામાં ઓછામાં ઓછા 16 લોકોના મોત થયા છે. જાણકારી પ્રમાણે પાકિસ્તાનના કરાચીમાં આ ધમાકો શંકાસ્પદ ગેસ લીકેજને કારણે થયો છે. ધમાકાની ઝપેટમાં આવવાને કારણે 13 લોકો ઈજાગ્રસ્ત થયા છે.

પોલીસ તરફથી આપવામાં આવેલી જાણકારી પ્રમાણે કરાચીમા ગુરૂવારે સવારે એક આવાસીય ઇમારતમાં ધમાકો થયો છે. આ ધમાકો ઓલ્ડ સોલ્જર બજાર વિસ્તારમાં સ્થિત ઇમારતના પ્રથમ માળ પર સવારે આશરે 4.30 કલાકે થયો હતો. આ દરમિયાન મોટા ભાગના લોકો ઊંઘી રહ્યાં હતા. મહત્વનું છે કે પાકિસ્તાનમાં આજે રમઝાનનો પ્રથમ દિવસ છે. પોલીસે કહ્યું કે ધમાકાનું કારણ ગેસ લીકેજ છે.

મુખ્ય ફાયર અધિકારી હુમાયૂં ખાને કહ્યુ કે હજુ કાટમાળમાં અવશેષોનું સર્ચ ઓપરેશન ચાલી રહ્યું છે, જેથી તે માહિતી મળી શકે કે હજુ કોઈ મૃતદેહ કે જીવિત વ્યક્તિ તો નથીને. કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે મૃતકોમાં ઓછામાં ઓછા નવ બાળકો સામેલ છે, જેની ઉંમર 2થી 17 વર્ષ વચ્ચે હતી, જ્યારે ઈજાગ્રસ્તોમાં પણ સાત બાળકો છે. તેમણે જણાવ્યું કે વિસ્ફોટને કારણે જર્જરિત ઈમારતનો એક ભાગ ધરાશાયી થયો હતો. ઉલ્લેખનીય છે કે પાકિસ્તાનના સૌથી મોટા શહેર કરાચીમાં ગેસની કમીને કારણે ઓછી આવકવાળા લોકો પોતાના ઘરોમાં તરલ પેટ્રોલિયમ ગેસ (એલપીજી) સિલિન્ડરનો ઉપયોગ કરે છે.

 

