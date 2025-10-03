પાકિસ્તાને ટ્રમ્પના પીઠમાં માર્યો છરો ! વિદેશ મંત્રીએ સંસદમાં બોલતા કહ્યું આ મુસ્લિમ દેશોનો પ્રસ્તાવ નથી
Donald Trump Gaza Plan: ટ્રમ્પની યોજનામાં 72 કલાકની અંદર બંધકોને પરત કરવા, ગાઝાનું ફરી બનાવવું, હમાસના આતંકવાદીઓ પાસેથી હથિયાર લઈ લેવા અને કામચલાઉ સંક્રમણ સરકારની રચનાનો સમાવેશ થાય છે.
Donald Trump Gaza Plan: પાકિસ્તાને ગાઝા યુદ્ધને સમાપ્ત કરવા માટે અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ દ્વારા રજૂ કરાયેલ 20-મુદ્દાની બ્લુપ્રિન્ટને મુસ્લિમ દેશો દ્વારા રજૂ કરાયેલા ડ્રાફ્ટ પ્લાનથી અલગ ગણાવી છે.
ઇશાક ડારના જણાવ્યા મુજબ, 22 સપ્ટેમ્બરના રોજ ટ્રમ્પ સાથેની મુલાકાતમાં, મુસ્લિમ દેશોએ સ્પષ્ટપણે કહ્યું હતું કે ઇઝરાયલી સેનાને ગાઝામાંથી સંપૂર્ણપણે પાછી ખેંચી લેવી જોઈએ. જો કે, ટ્રમ્પની યોજનામાં હમાસ દ્વારા રાખવામાં આવેલા બંધકોને મુક્ત કરવા માટે ફક્ત આંશિક પાછી ખેંચવાની માંગ કરવામાં આવી છે.
ઇશાક ડારે તેમના નિવેદનમાં આ વાત કહી હતી
ખાનગી પોર્ટલના અહેવાલ મુજબ પાકિસ્તાની સંસદમાં બોલતા, ઇશાક ડારે કહ્યુ કે, મેં સ્પષ્ટ કરી દીધું છે કે ટ્રમ્પ દ્વારા જાહેર કરાયેલા 20 મુદ્દાઓ અમારા પ્રસ્તાવ સાથે મેળ ખાતા નથી. તેમાં ઘણા ફેરફારો કરવામાં આવ્યા છે, જે અમે ડ્રાફ્ટમાં પૂરા પાડ્યા હતા.
ટ્રમ્પની યોજના વિશે જાણો
અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે સોમવારે ગાઝા યુદ્ધને સમાપ્ત કરવા માટે 20-મુદ્દાની યોજના જાહેર કરી હતી. આ યોજના મુજબ, યુદ્ધવિરામના 72 કલાકની અંદર બધા બંધકો (જીવંત કે મૃત) પરત કરવા પડશે. આ યોજનામાં ભવિષ્યમાં એક નવા અને વિકસિત નવા ગાઝાના નિર્માણનો પણ ઉલ્લેખ છે. જો કે, યોજનાના ઘણા ભાગો હજુ પણ વાટાઘાટોને આધીન છે અને તે સંપૂર્ણપણે હમાસ તેને સ્વીકારે છે કે નહીં તેના પર નિર્ભર છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે હમાસે 7 ઓક્ટોબર, 2023ના રોજ ઇઝરાયલ પર હુમલો કર્યો હતો, જેમાં 1,200 થી વધુ લોકો માર્યા ગયા હતા અને 251 બંધકોને બંધક બનાવ્યા હતા. જવાબમાં, ઇઝરાયલે ગાઝામાં યુદ્ધ શરૂ કર્યું હતું. ગાઝાના આરોગ્ય અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, આ યુદ્ધમાં 66,000 થી વધુ પેલેસ્ટિનિયન માર્યા ગયા છે, અને ગાઝા પટ્ટીનો મોટો ભાગ સંપૂર્ણપણે તબાહ થઈ ગયો છે.
આઠ દેશોએ ટ્રમ્પ પાસેથી આ લીધું છે વચન
પાકિસ્તાનના પ્રતિનિધિ, ડારે જણાવ્યું હતું કે આઠ દેશોએ યુએસ પ્રમુખ ટ્રમ્પ પાસેથી વચન લીધું હતું કે તેઓ ઇઝરાયલને પશ્ચિમ કાંઠા પર તેના કબજાને વધુ વિસ્તૃત કરવા દેશે નહીં. મુસ્લિમ દેશોના સંયુક્ત દસ્તાવેજમાં સ્પષ્ટપણે કહેવામાં આવ્યું હતું કે ઇઝરાયલે ગાઝામાંથી સંપૂર્ણપણે પાછી ખેંચી લેવી જોઈએ અને બે-રાજ્ય ઉકેલના આધારે શાંતિ સ્થાપિત થવી જોઈએ.
ડારે જણાવ્યું હતું કે પાકિસ્તાનની નીતિ સ્વતંત્ર પેલેસ્ટિનિયન રાષ્ટ્રની સ્થાપના કરીને ઇઝરાયલ સાથે શાંતિપૂર્ણ સહઅસ્તિત્વ સુનિશ્ચિત કરવાની છે. જોકે, ઇઝરાયલી વડા પ્રધાન નેતન્યાહૂએ વારંવાર પેલેસ્ટિનિયન રાજ્યની શક્યતાને નકારી કાઢી છે.
