/ઓપરેશન સિંદૂર વખતે ઈરાને કોને સાથ આપ્યો હતો? પાકિસ્તાને ઉઠાવ્યો રાઝ પરથી પડદો

ગત વર્ષે કાશ્મીરના પહેલગામમાં આતંકી હુમલો થયો હતો અને આ હુમલા બાદ ભારતે ઓપરેશન સિંદૂરને અંજામ આપ્યો હતો જેણે પાકિસ્તાનના હાજા ગગડાવી નાખ્યા હતા. હવે આ ઓપરેશન સિંદૂર અંગે પાકિસ્તાને એક મોટો દાવો કર્યો છે. હાલ મિડલ ઈસ્ટમાં ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે સ્થિતિ તંગ છે ત્યારે ઓપરેશન સિંદૂર વખતે ઈરાને કોને સાથ આપ્યો હતો તેના વિશે આ દાવો કરાયો છે. પાકિસ્તાનનું એવું કહેવું છે કે ઈરાને પાકિસ્તાનનો સાથ આપ્યો હતો. જો કે આ અંગે સત્તાવાર રીતે કશું કહેવામાં આવ્યું નથી.
પાકિસ્તાનના ડેપ્યુટી પીએમનો દાવો
ટ્રિબ્યુન ઈન્ડિયાના રિપોર્ટ મુજબ પાકિસ્તાનના ડેપ્યુટી પીએમ ઈશાક ડારે કહ્યું કે, "ગત બે વર્ષમાં સંબંધમાં સુધારો થયો છે. જૂન 2025માં 12 દિવસ લડાઈ ચાલી અને હાલમાં જ અમેરિકા અને ઈઝરાયેલ સાથે થયેલા ઘર્ષણ...આ બંને મામલામાં પાકિસ્તાને ઈરાને મજબૂત અને કૂટનીતિક તથા રાજનીતિક સમર્થન આપ્યું. જ્યારે મે 2025માં ભાત સાથે થયેલા ઘર્ષણ દરમિયાન ઈરાને પણ પાકિસ્તાનનો ખુબ સાથ આપ્યો હતો." જો કે આ અંગે ઈરાન કે પાકિસ્તાન સરકારે સત્તાવાર રીતે કશું જ કહ્યું નથી.
વાત જાણે એમ છે કે ડારે આ જવાબ પાકિસ્તાનની નેશનલ એસેમ્બલીને મોકલ્યો હતો. રિપોર્ટ મુજબ ડાર મે 2025માં જ ઈરાન પ્રવાસે ગયા હતા અને કહ્યું હતું કે આ યાત્રા ભારત વિરુદ્ધ સાથ આપવા માટે ઈરાનનો આભાર વ્યક્ત કરવાના ઈરાદે પણ કરાઈ હતી. જો કે લેટેસ્ટ સ્થિતિમાં પાકિસ્તાની નેતાએ એ સ્પષ્ટ નથી કર્યું કે આ સમર્થનનો ખાસ અર્થ શું હતો.
અજીત ડોભાલની ચેતવણી
ભારતના રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સલાહકાર NSA અજીત ડોભાલે 14 ઓગસ્ટે જ કહી દીધુ હતું કે ભારતની ઉદારતા અને સહનશીલતાને તેની નબળાઈ સમજાવાની ભૂલ ન કરવી જોઈએ. તેમણે કહ્યું કે, દેશ જોખમ ઉઠાવી શકે છે અને પ્રચંડ પ્રહાર પણ કરી શકે છે. પછી પરિણામ ભલે ગમે તે હોય. ડિસ્કવરીની આવનારી સીરીઝ ડીક્લાસિફાઈડ: ઓપરેશન સિંદૂરમાં ડોભાલે કહ્યું કે 66 કલાક ચાલેલા આ સૈન્ય અભિયાનનો હેતુ દુશ્મનોના શિબિરોને નષ્ટ કરવાનો હતો. ખાસ કરીને એવા ઠેકાણા કે જ પહેલગામ આતંકી હુમલા માટે જવાબદાર હતા.
રક્ષામંત્રીએ પણ ઉચ્ચાર્યા હતા કડક શબ્દો
રક્ષામંત્રી રાજનાથ સિંહે પણ જુલાઈમાં કહ્યું હતું કે પાકિસ્તાનના કબજાવાળા કાશ્મીર ઉપરાંત કોઈ અન્ય મુદ્દા પર તેમની સાથે કોઈ વાતચીત નહીં થાય. તેમણે કહ્યું હતું કે પીઓકે ભારતનો અભિન્ન હિસ્સો છે જેના પર પાકિસ્તાને ગેરકાયદેસર રીતે કબજો કરી રાખ્યો છે. સિંહે અહીં કારગિલ યુદ્ધ સ્મારક પર પોતાના સંબોધનમાં કહ્યું હતું કે ઓપરેશન સિંદૂરે દેખાડી દીધુ કે આતંકવાદ દ્વારા ભારતને ધમકાવવાની કોશિશ કરનારાના શું હાલ થશે. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે ભારત પાકિસ્તાનના દરેક દુ:સાહસપૂર્ણ હરકત પર કલ્પના પણ ન કરી હોય તેવી રીતે જવાબ આપવામાં સક્ષમ છે.
પાકિસ્તાન કરગર્યુ ત્યારે થયો સીઝફાયર
7 મે 2025ના રોજ શરૂ થયેલી ભારતીય સેનાની કાર્યવાહી બાદ લગભગ 4 દિવસ સુધી બંને દેશો વચ્ચે સંઘર્ષ ચાલ્યો હતો. ત્યારબાદ પાકિસ્તાન કરગરતા સીઝફાયરની જાહેરાત કરાઈ હતી. પીએમ મોદી પણ સ્પષ્ટ કરી ચૂક્યા છે કે આ સંઘર્ષને રોકવામાં કોઈ ત્રીજા પક્ષની ભૂમિકા નહતી.