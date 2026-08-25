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ઓપરેશન સિંદૂર વખતે ઈરાને કોને સાથ આપ્યો હતો? પાકિસ્તાને ઉઠાવ્યો રાઝ પરથી પડદો

જમ્મુ કાશ્મીરના પહેલગામ વિસ્તારમાં નિર્દોષ પર્યટકોને મોતને ઘાટ ઉતારનારા આતંકીઓને તેમના ઘરમાં ઘૂસીને ઠેકાણે પાડવા ઓપરેશન સિંદૂર હાથ ધરાયું હતું. આ ઓપરેશન સિંદૂર માટે હવે એક મોટો દાવો પાકિસ્તાને કર્યો છે. ઈરાને યુદ્ધમાં કોને સાથ આપ્યો હતો તેના વિશે આ દાવો કરાયો છે. 

Written ByViral Raval
Published: Aug 25, 2026, 08:41 AM IST|Updated: Aug 25, 2026, 08:41 AM IST
ઓપરેશન સિંદૂર વખતે ઈરાને કોને સાથ આપ્યો હતો? પાકિસ્તાને ઉઠાવ્યો રાઝ પરથી પડદો
Image Credit: તસવીર-ફાઈલ ફોટો

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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