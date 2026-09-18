/પાકિસ્તાનમાં એક મસ્જિદમાં વિસ્ફોટ... 15 લોકોના મોત, 50થી વધુ ઈજાગ્રસ્ત

Pakistan Blast : પાકિસ્તાનના ખૈબર પખ્તુનખ્વાના કોહાટમાં પોલીસ લાઇન્સ નજીક એક ભયાનક વિસ્ફોટ થયો છે. આ ઘટનામાં 15 લોકોના મોત થયા છે અને 50થી વધુ લોકો ઘાયલ થયા છે. ઘાયલોમાં પોલીસ કર્મચારીઓનો પણ સમાવેશ થાય છે. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, આ વિસ્ફોટ શુક્રવારની નમાઝ દરમિયાન થયો હતો. વિસ્ફોટ એટલો શક્તિશાળી હતો કે મસ્જિદની બહાર એક મોટો ખાડો પડી ગયો હતો. મસ્જિદના બહારના ભાગને ભારે નુકસાન થયું હતું અને એક દીવાલ ધરાશાયી થઈ હતી.
ખૈબર પખ્તુનખ્વાના IG ઝુલ્ફિકાર હમીદે 'જીઓ ન્યૂઝ'ને જણાવ્યું હતું કે વિસ્ફોટકોથી ભરેલું એક વાહન જૂની પોલીસ લાઇન્સના ગેટ સાથે અથડાયું હતું. ટક્કર બાદ ભયાનક વિસ્ફોટ થયો અને સાથે ગોળીબાર પણ થયો. DHQ હોસ્પિટલના મેડિકલ સુપરિન્ટેન્ડેન્ટ MS ડૉ. તાહિર અલી શાહે જણાવ્યું હતું કે હોસ્પિટલમાં 15 મૃતદેહો અને 50થી વધુ ઘાયલ વ્યક્તિઓને લાવવામાં આવ્યા છે. ઘાયલોની સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં ઈમરજન્સી જાહેર કરવામાં આવી છે.
BREAKING: An explosion has been reported inside the premises of a mosque adjacent to the Shell petrol station near Police Lines in Kohat, Khyber Pakhtunkhwa.
Initial information indicates multiple casualties are feared. Emergency has been declared at nearby hospitals, while… pic.twitter.com/ZCOMlp3CcL
— THE GLOBAL DECIPHER (@Global_Decipher) September 18, 2026
પોલીસે કોહાટ-હંગુ રોડને તમામ પ્રકારની અવરજવર માટે બંધ કરી દીધો છે અને પોલીસ લાઇન્સની આસપાસ વધારાનો પોલીસ કાફલો તૈનાત કરવામાં આવ્યો છે. બચાવ અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, નજીકની ઇમારતોને પણ નુકસાન થયું છે. ઘટનાસ્થળે હાલમાં રાહત અને બચાવ કામગીરી ચાલી રહી છે.
પાકિસ્તાનના વડાપ્રધાન શાહબાઝ શરીફે કોહાટ પોલીસ લાઇન્સમાં થયેલા વિસ્ફોટની સખત નિંદા કરી છે. તેમણે આ ઘટનામાં ઘણા લોકો ઘાયલ થવા બદલ દુઃખ વ્યક્ત કર્યું હતું. વડાપ્રધાને ઘાયલોના ઝડપી સ્વસ્થ થવાની કામના કરી હતી અને અધિકારીઓને તમામ પીડિતોને તાત્કાલિક અને શ્રેષ્ઠ શક્ય તબીબી સારવાર પૂરી પાડવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો. શાહબાઝે સંબંધિત સત્તાવાળાઓ પાસેથી વિસ્ફોટના સ્વરૂપ અને કારણ અંગેનો અહેવાલ પણ માંગ્યો છે. તેમણે રાહત અને બચાવ કામગીરીને ઝડપી બનાવવા અને અસરગ્રસ્તોને તમામ શક્ય મદદ પૂરી પાડવાનો આદેશ આપ્યો હતો.