ઈરાન પર હુમલો થતાં જ પાકિસ્તાને પોતાનો મિત્ર બદલી નાખ્યો, સીધો જ વિદેશ મંત્રીને કર્યો ફોન, જાણો

Pakistan React on Iran Attack: શનિવારે એક ફોન કોલમાં, પાકિસ્તાનના મંત્રીએ ઈરાની વિદેશ મંત્રીને જણાવ્યું હતું કે ઈરાન સામે થયેલા ઉશ્કેરણી વગરના હુમલાઓની ઈસ્લામાબાદ નિંદા કરે છે. વિદેશ મંત્રી મોહમ્મદ ઈશાક ડારે કહ્યું કે પાકિસ્તાને તાત્કાલિક રાજદ્વારી કાર્યવાહી ફરી શરૂ કરવા અને તણાવને તાત્કાલિક બંધ કરવા હાકલ કરી છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Feb 28, 2026, 05:43 PM IST
ઈરાન પર હુમલો થતાં જ પાકિસ્તાને પોતાનો મિત્ર બદલી નાખ્યો, સીધો જ વિદેશ મંત્રીને કર્યો ફોન, જાણો

Pakistan React on Iran Attack: મધ્ય પૂર્વમાં યુદ્ધ ફાટી નીકળ્યું છે. શનિવારે, ઈઝરાયલ અને અમેરિકાએ સંયુક્ત રીતે ઈરાનના અનેક શહેરો પર હવાઈ હુમલા શરૂ કર્યા. પહેલો હુમલો ઈરાનના સુપ્રીમ લીડર આયાતુલ્લાહ અલી ખામેનીના કાર્યાલય પાસે થયો હતો. ત્યારબાદ રાજધાની તેહરાન સહિત અનેક શહેરોમાં હુમલા કરવામાં આવ્યા હતા. આ હુમલાઓ પર વિશ્વભરના દેશોમાંથી પ્રતિક્રિયાઓ આવી છે. 

ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે બંનેના વખાણ કર્યા હતા

પાકિસ્તાને આ હુમલાઓની સખત નિંદા કરી છે, તેમને ઉશ્કેરણી વગરના ગણાવ્યા છે. ઓપરેશન સિંદૂર બાદ, પાકિસ્તાન અને અમેરિકા વચ્ચે મિત્રતા નોંધપાત્ર રીતે વધી છે. પાકિસ્તાનના વડા પ્રધાન શાહબાઝ શરીફથી લઈને આર્મી ચીફ અસીમ મુનીર સુધી વ્હાઇટ હાઉસની મુલાકાત લીધી છે, અને ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ બંનેના વખાણ કરી રહ્યા છે. 

હુમલો થતા જ પાકિસ્તાનનો સ્વર બદલાઈ ગયો

જોકે, અમેરિકાએ ઈઝરાયલ સાથે મળીને ઈરાન પર હુમલો કરતા જ પાકિસ્તાનનો સ્વર બદલાઈ ગયો છે. પોતાના "મિત્ર" અમેરિકાને ફટકો મારતા, પાકિસ્તાની વિદેશ મંત્રી ઇશાક ડારે ઇરાની વિદેશ મંત્રીને ફોન કરીને કહ્યું કે તેઓ આ બિનઉશ્કેરણીજનક હુમલાઓની નિંદા કરે છે.

વધુમાં, રશિયાએ એમ પણ કહ્યું કે તે આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદા મુજબ આનો શાંતિપૂર્ણ ઉકેલ શોધવામાં મદદ કરવા તૈયાર છે. એક નિવેદન અનુસાર, પાકિસ્તાની વિદેશ મંત્રી મોહમ્મદ ઇશાક ડારે કહ્યું કે, પાકિસ્તાને તાત્કાલિક રાજદ્વારી ફરી શરૂ કરવા અને તણાવ તાત્કાલિક બંધ કરવાની અપીલ કરી છે. 

શનિવારે એક ફોન કોલમાં, પાકિસ્તાની વિદેશ મંત્રીએ ઇરાની વિદેશ મંત્રીને કહ્યું કે ઇસ્લામાબાદ યુએસ-ઇઝરાયલી હુમલાઓ પછી ઇરાન વિરુદ્ધ બિનઉશ્કેરણીજનક હુમલાઓની સખત નિંદા કરે છે. આ દરમિયાન, ઇરાન પર યુએસ અને ઇઝરાયલી હુમલાઓ પર, રશિયન વિદેશ મંત્રાલયે કહ્યું કે, રશિયા, પહેલાની જેમ, આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદા, પરસ્પર આદર અને હિતોના સંતુલનના આધારે શાંતિપૂર્ણ ઉકેલ શોધવામાં મદદ કરવા તૈયાર છે.

શનિવારે અમેરિકા અને ઇઝરાયલે ઈરાન પર મોટો હુમલો કર્યો, જેના પગલે રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ઈરાની લોકોને પોતાના ભાગ્યનો નિયંત્રણ પોતાના હાથમાં લેવા અને 1979થી દેશ પર શાસન કરી રહેલા ઇસ્લામિક નેતૃત્વ સામે ઉભા થવા હાકલ કરી. જ્યારે આપણે પૂર્ણ કરી લઈએ, ત્યારે તમારી સરકાર સંભાળો. તે તમારી રહેશે. આ કદાચ પેઢીઓ માટે તમારી એકમાત્ર તક હશે, ટ્રમ્પે એક વીડિયોમાં કહ્યું કે, જેમાં મોટા યુદ્ધ અભિયાનો ચાલી રહ્યા હોવાનું નોંધ્યું. તેમણે ઉમેર્યું કે, વર્ષોથી, તમે અમેરિકન મદદ માંગી છે, પરંતુ તમને ક્યારેય તે મળી નથી.
 

