/પાકિસ્તાનમાં થવા જઈ રહ્યો છે તખ્તાપલટ ? ઇસ્લામાબાદ કરાયું સીલ! આસિમ મુનીરે ખેલ્યો મોટો દાવ

Pakistan News : પડોશી દેશ પાકિસ્તાનથી મોટા સમાચાર આવી રહ્યા છે, જ્યાં શેહબાઝ શરીફ સરકારને ઉથલાવી દેવાની અટકળો ચાલી રહી છે. આ દરમિયાન રાજધાની ઇસ્લામાબાદને શિપિંગ કન્ટેનરોથી સીલ કરી દેવામાં આવ્યું છે. મીડિયા રિપોર્ટ્સમાં દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે કે, તખ્તાપલટ પાછળ આર્મી ચીફ જનરલ અસીમ મુનીરનો હાથ છે.
ઇસ્લામાબાદ કન્ટેનરોથી સીલ
વડાપ્રધાન શેહબાઝ શરીફની ખુરશી ડગુમગુ છે, કારણ કે તેમની સરકારના ગૃહમંત્રી મોહસીન નકવી સરકારની વિરુદ્ધ થઈ ગયા છે. એવો પણ દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે કે રાવલપિંડીમાં આ સત્તા પરિવર્તન માટે બ્લુપ્રિન્ટને પહેલાથી જ અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં આવ્યું છે.
પાકિસ્તાનમાં રાજકીય ઉથલપાથલ વચ્ચે સત્તા પલટાની અટકળોએ જોર પકડ્યું છે. રાજધાની ઇસ્લામાબાદમાં અનેક મુખ્ય માર્ગો કન્ટેનરો મૂકીને બંધ કરવામાં આવ્યા છે, જેના કારણે રાજકીય માહોલ વધુ ગરમાયો છે.
નકવીએ ફોડયો ભ્રષ્ટાચારનો 'બોમ્બ'
આ અટકળો ત્યારે વધુ તેજ બની જ્યારે ગૃહમંત્રી મોહસિન નકવીએ દેશની શાસન વ્યવસ્થા પર ગંભીર સવાલો ઉઠાવ્યા. તેમણે દાવો કર્યો કે પાકિસ્તાનના ઇતિહાસના સૌથી મોટા કૌભાંડમાં ન્યાયાધીશો, રાજકારણીઓ, અધિકારીઓ અને બેંકિંગ ક્ષેત્રના લોકો સામેલ હોઈ શકે છે. જોકે તેમણે કોઈ વ્યક્તિનું નામ જાહેર કર્યું નથી, પરંતુ તેમના નિવેદનોએ રાજકીય ચર્ચા વધુ તેજ કરી છે.
નકવીએ આરોપ લગાવ્યો કે છેલ્લા બે દાયકાથી દેશના અનેક પ્રભાવશાળી વર્ગોમાં ભ્રષ્ટાચારનું જાળું ફેલાયેલું છે અને સમગ્ર ગવર્નન્સ સિસ્ટમ લગભગ ધ્વસ્ત થઈ ગઈ છે. તેમણે જણાવ્યું કે આ મામલામાં સંડોવાયેલા દરેક વ્યક્તિ સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
નવાઝ શરીફની ઊંઘ હરામ
રાજકીય વિશ્લેષકોનું માનવું છે કે મોહસિન નકવી માત્ર ગૃહમંત્રી નહીં પરંતુ આસિમ મુનીરના વિશ્વાસુ માનવામાં આવે છે. એવી પણ ચર્ચા છે કે ભવિષ્યમાં તેમને વધુ મોટી રાજકીય જવાબદારી માટે તૈયાર કરવામાં આવી રહ્યા છે. એવી અટકળો છે કે નકવીને અસીમ મુનીરને સર્વશક્તિમાન બનવાનો માર્ગ મોકળો કરવાનું કામ સોંપવામાં આવ્યું છે. આ ઉથલપાથલને કારણે લંડનથી લાહોર સુધી નવાઝ શરીફની રાતોની ઊંઘ હરામ થઈ ગઈ છે.
કેટલાક વિશ્લેષકોના મતે પાકિસ્તાનમાં ફરીથી સૈન્યનો પ્રભાવ વધુ મજબૂત બનવાની શક્યતાઓને લઈને ચર્ચા શરૂ થઈ છે. બીજી તરફ, વડાપ્રધાન શહબાઝ શરીફના સમર્થક અને રક્ષામંત્રી ખ્વાજા આસિફે નકવીના નિવેદનોની ટીકા કરી છે. તેમણે કહ્યું કે જો સરકારનો એટલો શક્તિશાળી મંત્રી જ શાસન વ્યવસ્થા પર સવાલ ઉઠાવે છે, તો તે સરકાર માટે ચિંતાનો વિષય છે.
આ સમગ્ર ઘટનાક્રમ વચ્ચે પાકિસ્તાનની રાજકીય પરિસ્થિતિ વધુ અસ્થિર બની રહી છે. જોકે, દેશની સરકાર અથવા સેનાએ તખ્તાપલટ અંગે ચાલી રહેલી અટકળોની સત્તાવાર પુષ્ટિ કરી નથી. તેથી હાલ આ દાવાઓને માત્ર મીડિયા રિપોર્ટ્સ અને રાજકીય ચર્ચાના સંદર્ભમાં જ જોવામાં આવે છે.