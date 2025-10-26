બલૂચિસ્તાન મુદ્દે પાકિસ્તાન ગિન્નાયું! સુપરસ્ટાર સલમાન ખાનને આતંકી જાહેર કર્યો
Salman Khan Declared Terrorist By Pakistan : બોલિવુડના ભાઈજાને બલુચિસ્તાનને અલગ દેશ ગણાવતા ભડક્યું પાકિસ્તાન... સલમાન ખાનને પાકિસ્તાને આતંકી કર્યો જાહેર
Bollywood News ; પાકિસ્તાને બોલિવુડ સુપરસ્ટાર સલમાન ખાનને આતંકવાદી જાહેર કર્યો છે. બલુચિસ્તાનને અલગ દેશ ગણાવવા બદલ પાકિસ્તાન બરાબરનું ભડક્યું છે. આ અંગે પાકિસ્તાન નોટિફિકેશન પણ જાહેર કર્યું છે.
એક્ટર સલમાન ખાનને પાકિસ્તાને આતંકી જાહેર કર્યો છે. બલૂચિસ્તાનને અલગ દેશ ગણાવ્યા બાદ પાકિસ્તાન ભડક્યું છે. તેથી શહબાઝ સરકારે સલમાન ખાનને આતંકી જાહેર કર્યો છે. પાકિસ્તાનના ગૃહ મંત્રાલયે નોટિફિકેશન જાહેર કર્યું. જો કે હજુ સુધી સલમાન ખાન તરફથી કોઈ પ્રતિક્રિયા આવી નથી.
પાકિસ્તાન સરકારે બોલિવૂડ સુપરસ્ટાર સલમાન ખાન અંગે એક સનસનાટીભર્યો અને વિવાદાસ્પદ નિર્ણય લીધો છે. સાઉદી અરેબિયામાં તાજેતરમાં એક કાર્યક્રમ દરમિયાન, સલમાન ખાને કથિત રીતે બલુચિસ્તાનને એક અલગ દેશ તરીકે ઉલ્લેખ કર્યો હતો, જેનાથી પાકિસ્તાનની રાજકીય સંસ્થામાં ભારે રોષ ફેલાયો હતો. આ નિવેદન બાદ, શાહબાઝ સરકારે પાકિસ્તાનના આતંકવાદ વિરોધી કાયદા હેઠળ સલમાન ખાનને "આતંકવાદી" જાહેર કરતી સત્તાવાર સૂચના બહાર પાડી. તેમનું નામ પાકિસ્તાનની "ચોથી અનુસૂચિ" યાદીમાં ઉમેરવામાં આવ્યું છે.
પાકિસ્તાનની "ચોથી અનુસૂચિ" યાદી શું છે?
પાકિસ્તાનના આતંકવાદ વિરોધી કાયદા 1997 હેઠળ બનાવવામાં આવેલી ચોથી અનુસૂચિ યાદીમાં આતંકવાદી અથવા ઉગ્રવાદી પ્રવૃત્તિઓમાં સંડોવણીના શંકાસ્પદ વ્યક્તિઓની યાદી છે. આ યાદીમાં રહેલા લોકોને પાકિસ્તાનની સરહદોની અંદર અનેક પ્રતિબંધોનો સામનો કરવો પડે છે, જેમાં મુસાફરી પ્રતિબંધ, સંપત્તિ ફ્રીઝ અને કડક દેખરેખનો સમાવેશ થાય છે. આ એક સ્થાનિક કાનૂની જોગવાઈ છે, જેનો અર્થ છે કે તે ફક્ત પાકિસ્તાનની સરહદોની અંદર જ લાગુ પડે છે.
શું પાકિસ્તાન પોલીસ સલમાન ખાનની ધરપકડ કરી શકે છે?
આ જાહેરાત પછી ઉદભવતો સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ છે કે શું પાકિસ્તાન પોલીસ ભારતીય ક્ષેત્રમાં સલમાન ખાન સામે કોઈ કાર્યવાહી કરી શકે છે.
કાર્યક્ષેત્ર: ભારતમાં કાયદા અમલીકરણ એજન્સીઓનો કોઈ અધિકારક્ષેત્ર નથી. પાકિસ્તાનમાં 'આતંકવાદી' જાહેર થવાથી તેમને ભારતીય ક્ષેત્રમાં કાર્યવાહી કરવાનો અધિકાર મળતો નથી.
આંતરરાષ્ટ્રીય સહયોગ: જો પાકિસ્તાન કોઈ કાનૂની કાર્યવાહી કરવા માંગે છે, તો તેણે પ્રત્યાર્પણ સંધિ (પ્રત્યાર્પણ સંધિ) અથવા મ્યુચ્યુઅલ લીગલ આસિસ્ટન્સ સંધિ (MLAT) દ્વારા ભારતનો સહયોગ મેળવવો પડશે.
અસંભવિત સહયોગ: ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે કોઈ પ્રત્યાર્પણ સંધિ નથી, અને બંને દેશો વચ્ચેના તણાવપૂર્ણ સંબંધો આવા સહયોગને લગભગ અશક્ય બનાવે છે.
આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદો શું કહે છે?
આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદા હેઠળ, સરહદ પાર ધરપકડ ફક્ત સત્તાવાર કાનૂની પદ્ધતિઓ દ્વારા જ કરી શકાય છે, જેમ કે ઇન્ટરપોલ રેડ નોટિસ. આ ધરપકડ ફક્ત આતંકવાદ અથવા યુદ્ધ ગુનાઓ જેવા ગંભીર વૈશ્વિક ગુનાઓ સાથે સંકળાયેલા કેસોમાં જ શક્ય છે, અને વિશ્વસનીય પુરાવા રજૂ કર્યા પછી જ. સલમાન ખાનના કિસ્સામાં, પાકિસ્તાનની ઘોષણા ફક્ત એક નિવેદન પર આધારિત છે, કોઈ ગુનાહિત પ્રવૃત્તિ પર નહીં, અને તેથી આંતરરાષ્ટ્રીય મંચ પર તેની કાયદેસરતા નબળી પડી શકે છે.
