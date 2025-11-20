અમેરિકન રિપોર્ટમાં મોટો દાવો! પાકિસ્તાને 'ઓપરેશન સિંદૂર'માં ભારતને હરાવ્યું; પહેલગામ હુમલાને પણ આતંકી હુમલો ન માન્યો!
US Report on Operation Sindoor:
US Report on Operation Sindoor: એક અમેરિકન રિપોર્ટમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે મે ૨૦૨૫માં ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે 4 દિવસ સુધી ચાલેલી લડાઈ (ઓપરેશન સિંદૂર)માં પાકિસ્તાનને મોટી સૈન્ય સફળતા મળી હતી. આ રિપોર્ટમાં પહેલગામ હુમલાને પણ આતંકવાદી હુમલો ન ગણતા તેને 'બળવાખોર હુમલો' માનવામાં આવ્યો છે. 800 પાનાની આ રિપોર્ટ યુએસ-ચાઇના ઇકોનોમિક એન્ડ સિક્યોરિટી રિવ્યુ કમિશન (USCC) દ્વારા જાહેર કરવામાં આવી છે.
કોંગ્રેસના નેતા જયરામ રમેશે આ રિપોર્ટનો વિરોધ કરીને તેના પર સવાલો ઉઠાવ્યા છે. તેમણે કહ્યું કે, "શું વડાપ્રધાન અને વિદેશ મંત્રાલય આ અંગે પોતાનો વાંધો નોંધાવશે અને વિરોધ વ્યક્ત કરશે? આપણી કૂટનીતિને વધુ એક મોટો ફટકો લાગ્યો છે."
રિપોર્ટમાં કરાયેલા મુખ્ય દાવો
રાફેલની પ્રતિષ્ઠાને નુકસાન!
રિપોર્ટમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે પાકિસ્તાને દાવો કર્યો છે કે તેણે ઓછામાં ઓછા 6 ભારતીય લડાકુ વિમાનોને તોડી પાડ્યા, જેમાં રાફેલ જેટનો પણ સમાવેશ થાય છે. આનાથી રાફેલની પ્રતિષ્ઠાને નુકસાન પહોંચ્યું. રિપોર્ટ જણાવે છે કે વાસ્તવમાં માત્ર ત્રણ ભારતીય વિમાનોને તોડી પાડવાની જ પુષ્ટિ થાય છે.
દાવો- ચીને પોતાના હથિયારોનું લાઇવ ટેસ્ટિંગ કર્યું
USCCનું કહેવું છે કે ચીને ભારત-પાકિસ્તાન યુદ્ધનો ઉપયોગ તેના આધુનિક હથિયારોને લાઇવ વોરમાં ટેસ્ટ કરવા અને દુનિયાને બતાવવા માટે કર્યો. લડાઈ પછી દુનિયાભરમાં ચીની દૂતાવાસોએ તેમના હથિયારોની પ્રશંસા કરી અને કહ્યું કે પાકિસ્તાને તેના ઉપયોગથી ભારતીય લડાકુ વિમાનોને તોડી પાડ્યા. ભારત-પાકિસ્તાન સંઘર્ષના ૫ મહિના પછી, ચીને ઇન્ડોનેશિયાને 75 હજાર કરોડ રૂપિયામાં 42 J-10C ફાઇટર જેટ વેચવાની ડીલ કરી હતી.
દાવો- પાકિસ્તાનને ચીન પાસેથી ગુપ્ત ઇન્ટેલિજન્સ મળ્યું
રિપોર્ટ મુજબ, પાકિસ્તાને આ લડાઈમાં ચીન પાસેથી મળેલા હથિયારોનો ઉપયોગ કર્યો અને તેના સૈન્ય ફાયદાને દુનિયા સામે રજૂ કર્યો. તેમાં કહેવાયું છે કે પાકિસ્તાને ચીનના HQ-9 એર ડિફેન્સ સિસ્ટમ, PL-15 મિસાઇલો અને J-10 ફાઇટર જેટનો ઉપયોગ કર્યો. ભારતનો દાવો છે કે આ દરમિયાન પાકિસ્તાનને ચીન પાસેથી ગુપ્ત માહિતી (ઇન્ટેલિજન્સ) પણ મળી હતી. જોકે, પાકિસ્તાને આ વાત નકારી કાઢી છે અને ચીને આ અંગે કોઈ સ્પષ્ટતા કરી નથી. રિપોર્ટ મુજબ, 2019-2023ની વચ્ચે પાકિસ્તાનના 82% હથિયારો ચીનથી આવ્યા છે.
રિપોર્ટમાં અન્ય મોટા દાવાઓ
દાવો- રાફેલનું વેચાણ રોકવા માટે ચીને નકલી પ્રચાર ચલાવ્યો
એક અમેરિકન રિપોર્ટમાં દાવો કરાયો છે કે ચીને રાફેલનું વેચાણ રોકવા માટે ફર્જી (નકલી) કેમ્પેન ચલાવ્યું હતું. મે મહિનામાં ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે થયેલા સૈન્ય સંઘર્ષના તુરંત બાદ ચીને નકલી સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ્સ દ્વારા રાફેલ તોડી પાડવાનો દાવો કર્યો. USCCએ કહ્યું છે કે ચીને ફ્રાન્સના રાફેલ ફાઇટર જેટના વેચાણને રોકવા અને પોતાના J-35 લડાકુ વિમાનોના પ્રચાર માટે નકલી સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ્સ ચલાવ્યા. આ એકાઉન્ટ્સ પર AI દ્વારા બનાવેલી નકલી તસવીરો ફેલાવવામાં આવી, જેમાં દાવો કરાયો કે ભારતીય રાફેલને ચીનના હથિયારોએ તોડી પાડ્યું છે અને આ તેના કાટમાળની તસવીરો છે.
USCC (રિપોર્ટ જાહેર કરનાર સંસ્થા) વિશે જાણો
90ના દાયકાના અંતમાં જ્યારે ચીન ખૂબ જ ઝડપથી આર્થિક અને ટેકનિકલ રીતે શક્તિશાળી બની રહ્યું હતું, ત્યારે અમેરિકામાં આ અંગે ચિંતા વધી. અમેરિકન નેતાઓ માનવા લાગ્યા કે ચીનથી થતા આર્થિક ફાયદા અને સુરક્ષા જોખમો બંનેને સાથે સમજવા જરૂરી છે. આથી ચીન પર નજર રાખવા માટે એક કમિટી બનાવવામાં આવી, જેનું કામ એ જાણવાનું હતું કે ચીનની આર્થિક કે ટેકનિકલ પ્રવૃત્તિ અમેરિકાની સુરક્ષા માટે ખતરો તો નથી બની રહી. USCC પોતે કોઈ કાર્યવાહી કરતી નથી, માત્ર રિપોર્ટ બનાવીને અમેરિકાની સંસદને આપે છે. આયોગની ભલામણોને અંતિમ રિપોર્ટમાં સામેલ કરવા માટે, તેને ઓછામાં ઓછા 8 સભ્યો (બે-તૃત્યાંશ)ના સમર્થનની જરૂર હોય છે.
ચીની મીડિયાએ રિપોર્ટ પર સવાલ ઉઠાવ્યા
ચીની અખબાર ગ્લોબલ ટાઇમ્સે USCCના રિપોર્ટ પર સવાલો ઉઠાવ્યા છે.
અખબાર લખે છે કે USCCએ ફરી એકવાર ચીનની આર્થિક, ટેકનિકલ અને સુરક્ષા ક્ષેત્રે થઈ રહેલી પ્રગતિને એવી રીતે દર્શાવી છે, જાણે તે દુનિયા માટે ખતરો હોય. "અત્યારનું વલણ દર્શાવે છે કે આ રિપોર્ટ રાજકીય ઉદ્દેશથી લખવામાં આવી છે અને હકીકતનું સંપૂર્ણ નિષ્પક્ષતાથી વિશ્લેષણ કરતી નથી. આયોગની અંદર ચીનને લઈને ભારે ગેરસમજો અને અહંકાર મોજૂદ છે." અખબાર આગળ લખે છે કે અમેરિકાએ ચીનને વધુ સારી રીતે સમજવાની જરૂર છે. અખબારનું કહેવું છે કે ચીનના હથિયાર ઉદ્યોગના વિકાસ અંગે આરોપ લગાવવો કે તેને ખોટી રીતે રજૂ કરવું, એ કોઈપણ સાર્વભૌમ દેશના પોતાની રક્ષા ક્ષમતા વધારવાના મૂળ અધિકારને નકારવા જેવું છે.
ગ્લોબલ ટાઇમ્સનો વળતો પ્રહાર: અમેરિકા સપ્લાય ચેઇનને હથિયારની જેમ વાપરે છે...
ગ્લોબલ ટાઇમ્સે લખ્યું છે કે સપ્લાય ચેઇનને હથિયારની જેમ ઉપયોગમાં લેવાનું કામ ચીનનું નહીં પણ અમેરિકાનું છે. અમેરિકાએ ચિપ ટેક્નોલોજી પર રોક, મિલિટરી ઇક્વિપમેન્ટ પર પ્રતિબંધ, કંપનીઓને બ્લેકલિસ્ટ કરવી અને પોતાના સહયોગી દેશો પર દબાણ નાખીને ચીન વિરુદ્ધ મોરચો ઊભો કરવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. તેની સરખામણીમાં ચીનનો પ્રતિભાવ માત્ર અમેરિકન પ્રતિબંધોના જવાબમાં છે, ન કે દુનિયાને નુકસાન પહોંચાડવા માટે.
આખરે, આ રિપોર્ટ દર્શાવે છે કે બદલાતી દુનિયાને સમજવામાં અમેરિકાને મુશ્કેલી થઈ રહી છે. દર વર્ષે એક જેવી વાતોનું પુનરાવર્તન કરવું, તથ્યોને અવગણવા અને રાજકીય પૂર્વગ્રહ જાળવી રાખવો, આ બધાએ આ રિપોર્ટની પ્રતિષ્ઠા દુનિયાભરમાં નબળી પાડી દીધી છે."


