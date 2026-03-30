યુદ્ધ અટકાવવા મધ્યસ્થતા કરી રહેલા પાકિસ્તાનને ઝટકો! અચાનક રેડ કાર્પેટ પર ગબડી પડ્યા ડેપ્યુટી PM, Watch Video
Ishaq Dar Viral Video: ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે ચાલી રહેલા યુદ્ધની મધ્યસ્થાની શેખી મારતા પાકિસ્તાનને રવિવારે એક મોટો આંચકો લાગ્યો. અન્ય દેશોના વિદેશમંત્રીઓના સ્વાગત માટે રેડ કાર્પેટ પર જઈ રહેલા પાકિસ્તાની ડેપ્યુટી સીએમ ઈશાક ડાર અચાનક પડી ગયા.
- ઈરાન-ઈઝરાયેલ અમેરિકા યુદ્ધમાં મધ્યસ્થતા કરી રહ્યું છે પાકિસ્તાન
- ચાર દેશોના વિદેશમંત્રીઓની પાક વિદેશ મંત્રાલયમાં યોજાઈ હતી બેઠક
- ઈજિપ્તના વિદેશમંત્રીનું સ્વાગત કરવા જતા હતા અને અચાનક ઈશાક ડાર પડી ગયા
ઈરાન-અમેરિકા ઈઝરાયેલ વચ્ચે ચાલી રહેલા યુદ્ધમાં મધ્યસ્થતા કરી રહેલા પાકિસ્તાનના ડેપ્યુટી પીએમ ઈશાક ડાર પોતે મુસીબતમાં મૂકાઈ ગયા. ઈશાક ડાર પાકિસ્તાન તરફથી ઈરાન વોરમાં મધ્યસ્થતા કરી રહ્યા છે. પાકિસ્તાન વૈશ્વિક મંચ પર પોતાનું મહત્વ દેખાડવા માટે જે ખેલ ખેલી રહ્યું છે તેમાં રવિવારે 29 માર્ચના રોજ પાકિસ્તાનની રાજધાની ઈસ્લામાબાદમાં તે ઈજિપ્ત, તુર્કી અને સાઉદી અરબના વિદેશ મંત્રીઓની એક બેઠકને કોઓર્ડિનેટ કરી રહ્યું હતું.
આ ઘટના પાકિસ્તાનના વિદેશ મંત્રાલયની ઓફિસમાં ઘટી. વાત જાણે એમ હતી કે તેઓ ઈજિપ્તના વિદેશમંત્રી બદર અબ્દેલાતીનું સ્વાગત કરતા હતા. રેડ કાર્પેટ પર ચાલતા હતા અને ફોટો ખેંચાવવા માટે અને હેન્ડશેક કરવા માટે તેઓ આગળ વધી રહ્યા હતા. અચાનક ત્યારે જ તેમનો પગ લપસી ગયો અને પડી ગયા. આ દરમિયાન તેમને ખભે અને પગમાં ઈજા થઈ.
શું કહે છે પુત્ર
ઈશાક ડારના પુત્ર અલી ડારે કહ્યું કે તેમના પિતાનો ખભો તૂટી ગયો છે. અલી ડારે એક પોસ્ટમાં લખ્યું કે ઈશાક ડાર સાહેબે આજે ઈજિપ્તના વિદેશમંત્રીના સ્વાગત દરમિયાન ઈજા થવા છતાં આખો દિવસ દુખાવો ન થાય તેની દવા લઈને પોતાની તમામ મહત્વપૂર્ણ બેઠકો કરી. અલી ડારે કહ્યું કે રાતે લગભગ 9 વાગે બધા સત્તાવાર કાર્યક્રમો પૂરા થયા બાદ તેમનું મેડિકલ ચેકઅપ કરવામાં આવ્યું. એક્સરેમાં ખભામાં હેરલાઈન ફ્રેક્ચર આવ્યું છે.
શું હોય છે આ હેરલાઈન ફ્રેક્ચર
અલી ડારે એક્સ પર લખ્યું કે તેમના એક્સરે આમ તો ઠીક છે, ખભામાં એક હેરલાઈન ફ્રેક્ચર છે. આવનારા કેટલાક દિવસોમાં દવાઓ અને અન્ય સુરક્ષા ઉપાયો દ્વારા તેમના દુખવાને કંટ્રોલ કરવામાં આવશે. તમામના શોક સંદેશાઓ, પ્રાર્થનાઓ, અને શુભકામનાઓ માટે બધાનો આભાર.
હેરલાઈન ફ્રેક્ચર જેને સ્ટ્રેસ ફ્રેક્ચર પણ કહે છે તે હાડકાંમાં ખુબ પાતળી, ઝીણી તિરાડ હોય છે. તે સમગ્ર હાડકાને બે ભાગમાં નથી તોડતી, પરંતુ ફક્ત ઉપરની સપાટી પર એક નાનકડી પાતળી રેખાની જેમ ફાટે છે. જો તેને અવગણવામાં આવે તો તે મોટું ફ્રેક્ચર બની શકે છે. સારવાર દરમિયાન 4-8 અઠવાડિયા વજન ઉઠાવી શકાતું નથી.
ચાર દેશોના મંત્રીઓ થયા હતા ભેગા
આ બેઠકમાં પાકિસ્તાન, સાઉદી અરબ, તુર્કી અને ઈજિપ્તના વિદેશ મંત્રીઓ ભેગા થયા હતા. આ એક સમન્વિત ક્ષેત્રીય પ્રયત્ન હતો જેનો હેતુ ઈરાન સંઘર્ષને શાંત કરવાનો છે. ઈરાન યુદ્ધને એક મહિનાથી વધુ સમય થયો છે. આ સંઘર્ષ હવે ભીષણ થવાનો ડર વધી ગયો છે જે વૈશ્વિક ઉર્જા સપ્લાયને ખોરવી શકે છે.
ઈરાન યુદ્ધમાં પાકિસ્તાન ન્યૂટ્રલ રહેવાનો દાવો કરતા મુખ્ય રીતે મધ્યસ્થીની ભૂમિકા ભજવી રહ્યું છે. પાકિસ્તાન અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે પરોક્ષ વાતચીત કરાવવામાં સંદેશાવાહકની ભૂમિકા ભજવી રહ્યું છે. પાકિસ્તાને અમેરિકાનો 15 પોઈન્ટનો પ્રસ્તાવ ઈરાન સુધી પહોંચાડ્યો અને સંદેશાઓની આપલે કરી રહ્યું છે. 29 માર્ચ 2026ના રોજ પાકિસ્તાને સાઉદી અરબ, તુર્કી, ઈજિપ્તના વિદેશ મંત્રીઓની બેઠકની મેજબાની કરી. જેમાં યુદ્ સમાપ્ત કરવા અને ડી-એસ્કેલેશનના પ્રયત્નો કરાયા. વિદેશમંત્રી ઈશાક ડારે જાહેરાત કરી કે પાકિસ્તાન જલદી અમેરિકા અને ઈરાનની વાર્તાની પણ મેજબાની કરશે.
