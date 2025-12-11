પાકિસ્તાનમાં ફરી શરમજનક ઘટના, સેમિફાઇનલ મેચ દરમિયાન હિંસક અથડામણ, કોચ-ખેલાડીઓની હાલત ગંભીર
કરાચીના કેપીટી સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સમાં પાકિસ્તાન આર્મી અને WAPDA વચ્ચે નેશનલ ગેમ્સ ફૂટબોલ સેમિફાઇનલ મેચ પછી હિંસક અથડામણ થઈ હતી, જેમાં ઘણા ખેલાડીઓ અને અધિકારીઓ ઘાયલ થયા હતા. કેટલાક ખેલાડીઓ હજુ પણ ગંભીર હાલતમાં છે.
પાકિસ્તાનનો વિવાદો સાથે ઊંડો સંબંધ છે. કરાચીમાં ફરી એકવાર એવું કંઈક જોવા મળ્યું છે જેણે સમગ્ર વિશ્વમાં દેશને શરમજનક બનાવ્યો છે. કરાચીના KPT સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સમાં પાકિસ્તાન આર્મી અને WAPDA વચ્ચે નેશનલ ગેમ્સ ફૂટબોલ સેમિફાઇનલ મેચ પછી હિંસક અથડામણ થઈ હતી, જેમાં ઘણા ખેલાડીઓ અને અધિકારીઓ ઘાયલ થયા હતા. કેટલાક ખેલાડીઓ હજુ પણ ગંભીર સ્થિતિમાં છે.
મેચ સમાપ્ત થતાં જ બબાલ શરૂ થઈ
લાઈવ ટેલિવિઝન કેમેરા સામે બનેલી આ ઘટના બાદ પાકિસ્તાન ફૂટબોલ ફેડરેશન અને દેશની રાષ્ટ્રીય ઓલિમ્પિક સંસ્થાએ સત્તાવાર તપાસ શરૂ કરી છે. ફૂટેજ સોશિયલ મીડિયા પર શેર કરવામાં આવ્યા હતા, જેના કારણે બંને ટીમો તરફથી જવાબદારીની માંગણી કરવામાં આવી હતી. મેચ સમાપ્ત થયા પછી તરત જ લડાઈ શરૂ થઈ હતી, જ્યારે WAPDA ટીમના સભ્યોએ જીત બાદ સેનાના ખેલાડીઓ સાથે ઉજવણી દરમિયાન બબાલ થઈ હતી.
બંને ટીમોના ખેલાડીઓ વચ્ચે અથડામણ
બબાલમાં બંને બાજુના ખેલાડીઓ અને અધિકારીઓ સામેલ હતા. તેઓએ મેદાન પર એકબીજાને મુક્કા અને લાતો મારી. જો કે, અધિકારીઓએ હજુ સુધી ઇજાઓની ચોક્કસ સંખ્યા અને ગંભીરતાની પુષ્ટિ કરી નથી. મેચના ફૂટેજમાં WAPDAના કેટલાક ખેલાડીઓ દ્વારા ખાસ કરીને આક્રમક વર્તન દર્શાવવામાં આવ્યું હતું, જેમણે મેચ રેફરીને તેના ચેન્જિંગ રૂમમાં પીછો કર્યો હતો.
PHADAAAAAAA!
Army beats Wapda 4-3 after a nail-biting match to qualify for the final of National Games but a fight broke out between the two teams after the final whistle. The lyari crowd loved it! 😅😅#PakistanFootball pic.twitter.com/EABpJM6vWN
— Muneeb Farrukh (@Muneeb313_) December 10, 2025
રેફરી પર હુમલો
અહેવાલો દર્શાવે છે કે અન્ય અધિકારીઓ અને ખેલાડીઓએ તેમને વધુ નુકસાનથી બચાવવા માટે દરમિયાનગીરી કરતા પહેલા રેફરી પર શારીરિક હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. રેફરીએ આર્મી ટીમને પેનલ્ટી કિક આપવાથી આ હંગામો થયો હોય તેવું લાગે છે. WAPDA ખેલાડીઓએ આ નિર્ણયનો સખત વિરોધ કર્યો. આ ઝઘડો લાઈવ પ્રસારણમાં દેખાયો અને સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર વડિયો વાયરલ થતાં આ બબાલ વધુ ઉગ્ર બની, જેના કારણે ગુનેગારો સામે કડક કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરવામાં આવી. રમતગમતના વિવેચકો સહિત ઘણા દર્શકોએ અધિકારીઓની સલામતી અને આવી ઘટનાઓ રાષ્ટ્રીય રમતોની પ્રતિષ્ઠા પર શું અસર કરી શકે છે તે અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી.
ફેડરેશનનું નિવેદન સામે આવ્યું
આ વિવાદ અંગે પાકિસ્તાન ફૂટબોલ ફેડરેશનના એક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, "PFFના એક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે તેમણે આ ઘટનાની નોંધ લીધી છે અને પાકિસ્તાન ઓલિમ્પિક એસોસિએશન પણ આ બાબતની તપાસ કરશે, કારણ કે નેશનલ ગેમ્સ તેના અધિકારક્ષેત્રમાં આવે છે. અમે અમારી પોતાની તપાસ કરીશું અને લડાઈ ઉશ્કેરવામાં અથવા શરૂ કરવામાં સામેલ ખેલાડીઓ અને અધિકારીઓ સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવશે."
