પાકિસ્તાનનું ખતરનાક ષડયંત્ર : પોતાના જ પૂર્વ વડાપ્રધાન પર જેલમાં જુલમ, આંધળા કરીને જ છોડશે!
Pakistan Ex PM Imran Khan Health News : જેલમાં બંધ ઈમરાન ખાન થશે આંધળા? આંખોની ગંભીર બીમારીથી પીડાઈ છે ઈમરાન ખાન. બીમાર ઈમરાન ખાનને છોડાવવા ઉઠી માંગ
Pakistan News ; શું ઈમરાન ખાન દુનિયાને ફરી ક્યારેય જોઈ નહીં શકે? શું સેનાના જુલમે પાકિસ્તાનના આ સૌથી લોકપ્રિય નેતાને અંધાપાની કગાર પર લાવી દીધા છે? ઈમરાન માટે જેલના સળિયા પાછળનો જંગ હવે માત્ર સત્તાનો નથી રહ્યો, પણ અસ્તિત્વનો બની ગયો છે! ત્યારે સૌથી મોટો સવાલ એ છે કે, શું ઈમરાન ખાનને જાણીજોઈને આંધળા બનાવીને જેલમાં જ ખતમ કરી દેવાનું કોઈ ખતરનાક ષડયંત્ર રચાયું છે? જોઈએ રિપોર્ટમાં....
પાકિસ્તાનની અડિયાલા જેલમાં બંધ પૂર્વ પ્રધાનમંત્રી ઈમરાન ખાનને જેલમાંથી મુક્ત કરવા માટે નવેમ્બર 2025થી કરવામાં આવી રહેલી માગ હવે વધુ ઉગ્ર બની છે. નવેમ્બર મહિનાથી શરૂ થયેલી ઇમરાન ખાનની મુક્તિની માંગ કેવી રીતે તેજ થતી ગઈ, અને તેમના પર પાકિસ્તાની સેનાનો જુલમ કેવી રીતે તૂટી પડ્યો એ આપણે જોયું. પરંતુ આ બંને તસવીરોની વચ્ચે એક ત્રીજો સવાલ એ છે કે શું ઈમરાન ખાન જલદી આંધળા થઈ જશે?
લગભગ અઢી વર્ષથી જેલમાં જનરલ મુનીરના આદેશ પર જે ટોર્ચર ઇમરાન સહન કરી રહ્યા છે, તેમાં મોટો દાવો તેમની મેડિકલ કન્ડિશનને લઈને કરવામાં આવ્યો છે. ઇમરાનને માત્ર કોર્ટના આદેશો છતાં પરિવારને મળવા માટે તરસાવવામાં આવ્યા. એટલું જ નહીં, પણ તેમને દુનિયાથી કાપી નાખવા માટે કાળી કોઠરીમાં ધકેલી દેવામાં આવ્યા છે.
ઇમરાનની બહેનો ચીસો પાડીને કહી રહી છે કે તેમની તબિયત વધુ બગાડવા માટે તેમને સતત ટોર્ચર કરવામાં આવી રહ્યા છે. ત્યારે હવે આ બધાની વચ્ચે ઇમરાન ખાન અંધ થવાની કગાર પર પહોંચી ગયા છે. ઇમરાનની તબીબી તપાસ કરનારી ટીમના જણાવ્યા અનુસાર...
- ઈમરાનને CRVO નામની આંખોની ગંભીર બીમારી થઈ ગઈ છે.
- ડૉક્ટરોની ટીમે સારવાર માટે હાથ ઊંચા કરી દીધા છે,
- ડૉક્ટરોનો દાવો છે કે આ બીમારીની સારવાર જેલમાં શક્ય નથી
- CRVOમાં રેટિનાની નસોમાં લોહીની ગાંઠ જામી જાય છે
- જેલની ઠંડીએ ઈમરાનની આંખોની એલર્જી અને ઈન્ફેક્શનને ગંભીર બનાવી દીધા છે.
- PIMS એટલે કે પાકિસ્તાન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ મેડિકલ સાયન્સે તાત્કાલિક ઓપરેશન માટે ઈમરાન ખાનને બહાર લાવવાની ભલામણ કરી છે.
ભલે PIMSએ ભલામણ કરી હોય, પરંતુ મુનીરનો પ્લાન તો ઇમરાન ખાનને જેલમાં જ બંધ રાખવાનો છે. ઈમરાન ખાન પર કેટલા કેસ છે, તેની વાત કરીએ તો,,,
- ઈમરાન ખાન પર તોશાખાના ભ્રષ્ટાચારનો સૌથી ગંભીર કેસ છે
- સરકારી સંપત્તિમાં ભ્રષ્ટાચાર કર્યોના હતો આરોપ
- ઈમરાન સહિત પત્ની બુશરા બીબી પણ દોષિત
- ઈમરાન અને તેમની પત્નીને 17 વર્ષની જેલ થઈ છે
- ઇમરાન ખાન પર માત્ર આ બે જ નહીં, પણ કુલ મળીને 150 થી વધુ કેસ નોંધાયેલા છે...
ત્યારે પાકિસ્તાનની સરકાર અને સેના કોઈપણ ભોગે ઇમરાનને મુક્ત કરવા માંગતી નથી અને ન તો પરિવારના સભ્યોને મળવા દેવા માંગે છે. ઇમરાનનું આગામી મેડિકલ ચેકિંગ 31 જાન્યુઆરીએ થવાનું છે, ત્યારે કોને ખબર કે ઇમરાન જેલમાં આ બીમારીથી સંપૂર્ણપણે અંધ થઈ ચૂક્યા હોય.
ઈમરાન ખાનની બહેનોએ માંગ કરી છે કે ઇમરાનને તાત્કાલિક શૌકત ખાનમ હોસ્પિટલમાં શિફ્ટ કરવામાં આવે. ત્યારે હવે તો પાકિસ્તાનના લોકો જ કહી રહ્યા છે કે સરકાર અને મુનીર જાણી જોઈને ઈમરાનને સારવારથી વંચિત રાખીને તેમને મારવાની ફિરાકમાં છે.
જોકે, આ વચ્ચે એક ખબર એવી પણ આવી છે કે, ઈમરાન ખાનને ગત રોજ અડધી રાતે હોસ્પિટલમાં મોકલવામાં આવ્યા હતા. ઈમરાન ખાનને જેલની બહાર લાવવામા આવ્યા હતા, ત્યારે તેમની સેલ અન જે રસ્તેથી બહાર લાવવામાં આવ્યા, તે તમામ જગ્યાઓ પર લાઈટ બંધ કરી દેવાઈ હતી. હોસ્પિટલમાં પણ ઈમરાન ખાનની હાજરી ગુપ્ત રાખવામાં આવી હતી. પ્રોસિજર રૂમમાં પહોંચવા સુધીની તમામ લાઈટ બંધ હતી. આ બાદ તેમની આંખની પ્રોસિજર શરૂ કરાઈ હતી. લગભગ સવા બે કલાક સુધી તેમને હોસ્પિટલમાં રાખ્યા બાદ ફરીથી જેલમાં લઈ જવાયા હતા.
