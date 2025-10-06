Prev
ફરી થશે ઓપરેશન સિંદૂર જેવા હાલ...પાકિસ્તાની સેનાને સતાવી રહ્યો છે ભારતીય મિસાઈલ હુમલાનો ડર, પૂર્વ NSAએ આપી ચેતવણી

Pakistan : ઓપરેશન સિંદૂરમાં ભારત સામે હાર્યા બાદ પણ પાકિસ્તાન તેની હરકતો છોડી રહ્યું નથી. પાકિસ્તાનના ભૂતપૂર્વ રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સલાહકાર, લેફ્ટનન્ટ જનરલ નાસિર જંજુઆએ જણાવ્યું છે કે ભારત પાકિસ્તાન પર વધુ એક મિસાઇલ હુમલો કરી શકે છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Oct 06, 2025, 05:35 PM IST

Pakistan : પહેલગામ હુમલા બાદ ભારતે પાકિસ્તાન સામે  ઓપરેશન સિંદૂર હાથ ધરી જડબાતોડ જવાબ આપ્યો હતો. ભારતીય સેનાની હિંમતથી પાકિસ્તાન ડગમગી ગયું. ભારતે યુદ્ધમાં અનેક પાકિસ્તાની લડાકુ વિમાનોને તોડી પાડ્યા અને અનેક પાકિસ્તાની એરબેઝ પણ નાશ પામ્યા. પાકિસ્તાને આખરે યુદ્ધવિરામની વિનંતી કરી, જેનાથી યુદ્ધનો અંત આવ્યો. 

જો કે, યુદ્ધ સમાપ્ત થયા પછી પાકિસ્તાન વારંવાર ધમકીઓ આપી રહ્યું છે. તે ગભરાયેલું છે. હવે, પાકિસ્તાનના ભૂતપૂર્વ રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સલાહકાર, લેફ્ટનન્ટ જનરલ નાસિર જંજુઆએ જણાવ્યું છે કે ભારત પાકિસ્તાન પર બીજો મિસાઇલ હુમલો કરી શકે છે. 

પાકિસ્તાનને હુમલાનો ડર 

ભયભીત ભૂતપૂર્વ રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સલાહકાર લેફ્ટનન્ટ જનરલ નાસિર જંજુઆએ જણાવ્યું હતું કે ભારત પાકિસ્તાન પર બીજો હુમલો કરી શકે છે તેથી આપણે નજીકથી નજર રાખવી જોઈએ. તેમણે વધુમાં ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે ભારત સારી રીતે જાણે છે કે પાકિસ્તાન પાસે નવીનતમ મિસાઇલ ટેકનોલોજી છે અને તે તેના નાપાક ઇરાદાઓનો અસરકારક રીતે જવાબ આપી શકે છે. તેમણે કહ્યું કે અધિકારોની લડાઈ પછી, પાકિસ્તાન અને પાકિસ્તાની સેનાનું કદ વૈશ્વિક સ્તરે વધ્યું છે અને ભારત અલગ પડી ગયું છે.

આટલું જ નહીં, ભારતના આંતરિક રાજકીય મામલા એવા છે કે પાકિસ્તાન પર બીજા હુમલાના ભયને અવગણી શકાય નહીં. તેણે પાકિસ્તાનની પ્રશંસા કરતા કહ્યું કે જો ભારત હુમલો કરશે તો પાકિસ્તાન તેના 70 વિમાનોને તોડી પાડશે. દરમિયાન, વિદેશી બાબતોના નિષ્ણાત મુહમ્મદ મેહદીએ કહ્યું કે ચીન અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સાથે પાકિસ્તાનના સમાંતર સંબંધો એક રાજદ્વારી સફળતા છે, પરંતુ આ સંદર્ભમાં ઘણું કરવાનું બાકી છે.

ગંભીર ખતરો 

જીઓ ન્યૂઝ અનુસાર, નેવી રીઅર એડમિરલ (નિવૃત્ત) એનએ રિઝવીએ કહ્યું કે જ્યાં સુધી પાકિસ્તાન ગ્વાદર કાર્યરત નહીં કરે ત્યાં સુધી વિશ્વ માટે ગંભીર ખતરા રહેશે, પરંતુ કોઈએ પાકિસ્તાનની દરિયાઈ સુરક્ષા વિશે કોઈ ભ્રમ રાખવો જોઈએ નહીં.
 

