અમેરિકાને આપી દીધી હતી પરમાણુ હથિયારોની ચાવી, પાકિસ્તાનના ટોચના નેતા વિશે સનસનાટીભર્યા ખુલાસો
Nuclear Weapons: પાકિસ્તાનના ભૂતપૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ વિશે એક ખુલાસો થયો છે. એવો આરોપ છે કે પાકિસ્તાનના પરમાણુ શસ્ત્રોની ચાવીઓ અમેરિકાને આપી હતી. યુએસ સેન્ટ્રલ ઇન્ટેલિજન્સ એજન્સી (CIA) ના ભૂતપૂર્વ અધિકારીએ આ ખુલાસો કર્યો છે.
Nuclear Weapons: પાકિસ્તાનના ભૂતપૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ જનરલ પરવેઝ મુશર્રફ વિશે એક સનસનાટીભર્યો ખુલાસો થયો છે. એવો આરોપ છે કે મુશર્રફે પાકિસ્તાનના પરમાણુ શસ્ત્રોની ચાવીઓ અમેરિકાને સોંપી હતી. યુએસ સેન્ટ્રલ ઇન્ટેલિજન્સ એજન્સી (CIA) ના ભૂતપૂર્વ અધિકારી જોન કિરિયાકોઉએ આ ખુલાસો કર્યો છે. જોનના મતે, અમેરિકાએ એક રીતે પાકિસ્તાન પર લાખો ડોલર ખર્ચીને મુશર્રફને ખરીદ્યા હતા. તેમણે એમ પણ કહ્યું હતું કે 2002માં ભારત અને પાકિસ્તાન યુદ્ધની અણી પર હતા. ડિસેમ્બર 2001માં ભારતીય સંસદ પર હુમલો થયો હતો.
પાકિસ્તાન ભ્રષ્ટાચારમાં ડૂબેલું હતું
એક મુલાકાતમાં, કિરિયાકોઉએ કહ્યું હતું કે પાકિસ્તાન ભ્રષ્ટાચારમાં ઊંડે સુધી ડૂબેલું હતું. તે જ સમયે, ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન બેનઝીર ભુટ્ટો ખાડી દેશોમાં ખૂબ જ વૈભવી જીવન જીવી રહ્યા હતા. આ દરમિયાન, પાકિસ્તાનમાં સામાન્ય લોકો ભૂખમરાની આરે હતા. કિરિયાકુએ 15 વર્ષ સુધી CIAમાં સેવા આપી. શરૂઆતમાં, તેમણે વિશ્લેષક તરીકે કામ કર્યું અને પછીથી આતંકવાદ વિરોધી કાર્ય શરૂ કર્યું. જ્હોનના મતે, પાકિસ્તાની સરકાર સાથેના સંબંધો ખૂબ સારા હતા. તે સમયે જનરલ પરવેઝ મુશર્રફ સત્તામાં હતા.
અમેરિકાએ મુશર્રફને ખરીદ્યો હતો
જ્હોને કહ્યું કે, સાચું કહું તો, અમેરિકાને સરમુખત્યારો સાથે કામ કરવાનું ગમતું હતું. આનું કારણ એ હતું કે આવી પરિસ્થિતિઓમાં, તમારે સામાન્ય લોકોના મંતવ્યો વિશે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. તમારે મીડિયા વિશે વિચારવાની પણ જરૂર નથી. આ રીતે, અમે એક રીતે મુશર્રફને ખરીદ્યા હતા. અમેરિકા જે ઇચ્છે તે કરી શકે છે. મુશર્રફ કંઈ કરી શક્યા નહીં. જ્હોને આગળ કહ્યું કે અમે પાકિસ્તાનને લાખો ડોલરની સહાય આપી.
ધ્યાન ફક્ત સૈન્યને ખુશ રાખવા પર હતું.
કિરિયાકુના મતે, મુશર્રફનું સંપૂર્ણ ધ્યાન સૈન્યને ખુશ રાખવા પર હતું. તે અમેરિકા સાથે જોડાણ હોવાનો ડોળ કરતો હતો અને ભારત વિરુદ્ધ આતંકવાદી પ્રવૃત્તિઓને રોકવા માટે કામ કરવાનો ડોળ પણ કરતો હતો, જ્યારે વાસ્તવમાં, તે તેમને પ્રોત્સાહન આપી રહ્યો હતો. તેમણે સમજાવ્યું કે મુશર્રફના કાર્યકાળ દરમિયાન, સૈન્યને અલ-કાયદાની બિલકુલ ચિંતા નહોતી. તેઓ ફક્ત ભારતની ચિંતા કરતા હતા.
