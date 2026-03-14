Pakistan: ઓઈલ સંકટ વચ્ચે સરકારનો મોટો નિર્ણય, સરકારી કર્મચારીઓના પગારમાં 30% સુધીનો કાપ

ઈઝરાયેલ અમેરિકાના ઈરાન સાથેના યુદ્ધની માત્ર ખાડી દેશો પર નહીં પરંતુ અન્ય ઘણા દેશો પર અસર જોવા મળી રહી છે. હવે પાકિસ્તાનથી જે સમાચાર આવી રહ્યા છે તે અત્યંત ચોંકાવનારા છે. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Mar 14, 2026, 10:32 PM IST

પાડોશી દેશ પાકિસ્તાનમાં ઈરાન-ઈઝરાયેલ અને અમેરિકા વચ્ચેના યુદ્ધને કારણે હાલત કફોડી થઈ રહી છે. પીએમ શહબાજ શરીફે શનિવારે સરકારી સ્વામિત્વવાળી કંપનીઓ અને સ્વાયત્ત સંસ્થાઓના કર્મચારીઓના પગારમાં 5થી 30 ટકા સુધીના કાપને મંજૂરી આપી છે. વ્યાપક બચત યોજના હેઠળ આ નિર્ણય લેવાયો છે. જેનો હેતુ ખર્ચા ઘટાડવાનો અને બચત વધારવાનો છે. સમીક્ષા બેઠકમાં આ નિર્ણય લેવાયો. જેમાં સોમવારે જાહેર કરવામાં આવેલી બચત અને બચત યોજનાઓની પ્રગતિનું મૂલ્યાંકન કરાયું. આ યોજનાઓ ખાડીમાં ચાલી રહેલા યુદ્ધને કારણે જે ફ્યૂલ સંકટ પેદા થયું છે તેને પહોંચી વળવા માટે લાગૂ કરાઈ છે. પીએમ ઓફિસમાંથી બહાર પડેલા નિવેદન મુજબ શહબાજ શરીફે એક ઉચ્ચસ્તરીય બેઠકની અધ્યક્ષતા કરી. જેમાં ફ્યૂલના ભાવમાં ઉતાર ચડાવની અસર અને સરકારની બચત યોજનાઓ પર ચર્ચા થઈ. 

કર્મચારીઓના પગાર ઘટશે
બેઠકમાં નક્કી કરાયું કે જે રીતે સરકારી કર્મચારીઓના પગારમાં કાપ મૂકાયો છે તે રીતે સરકારી કંપનીઓ અને સરકારના સંરક્ષણમાં ચાલતી સ્વાયત્ત સંસ્થાઓના કર્મચારીઓના પગારમાં પણ 5થી 30 ટકા કાપ મૂકાશે. સરકારનું કહેવું છે કે આવા પગલાંઓથી જે બચત થશે તેનો ઉપયોગ ફક્ત જનતાને રાહત આપવાના કામમાં થશે. 

ઈંધણમાં 50 ટકા કાપ
બેઠકમાં એ પણ જણાવાયું કે સરકારી વાહનો માટે ઈંધણ ફાળવણીમાં 50 ટકા સુધીનો કાપ કરાશે અને તેની નિગરાણી માટે ત્રીજા પક્ષ પાસેથી લેખા પરીક્ષણ કરાશે. આ સાથે જ આગામી બે મહિનામાં 60 ટકા સરકારી વાહનોને રસ્તાઓ પરથી હટાવવાનો નિર્ણય લેવાયો છે. 

અન્ય મહત્વના નિર્ણયો

  • બેઠકમાં નક્કી થયું કે વિવિધ કંપનીઓ અને સંસ્થાઓના બોર્ડમાં સામેલ સરકારના પ્રતિનિધિઓને હવે બેઠકમાં સામેલ થવા માટે ફી નહીં ચૂકવાય. આ રકમ પણ સરકારની બચતનો ભાગ ગણાશે. 
  • નવા વાહન ખરીદવા પર સંપૂર્ણ રોક લગાવવામાં આવી છે. આ સાથે જ અન્ય સરકારી ખરીદી ઉપર પણ પ્રતિબંધ લાગૂ કરાયો છે. 
  • સરકારે નિર્ણય લીધો છે કે મંત્રીમંડળના સભ્યો, સલાહકારો, અને વિશેષ સહાયકોના આગામી બે મહિનાના પગાર પણ બચત તરીકે જાહેર કલ્યાણના કામોમાં વપરાશે. 
  • પીએમએ કહ્યું કે સરકારી અધિકારીઓ, મંત્રીઓ, રાજ્યમંત્રીઓ અને ખાસ સહાયકોની વિદેશ મુસાફરીઓ પર સંપૂર્ણ રીતે પ્રતિબંધ રહેશે. 

યુદ્ધની અસર 
અત્રે જણાવવાનું કે અમેરિકા ઈઝરાયેલ તથા ઈરાન વચ્ચે ચાલી રહેલું યુદ્ધને 15 દિવસ વીતી ગયા છે. જેની અસર પાકિસ્તાનમાં જોવા મળી રહી છે. ગત શુક્રવારે પેટ્રોલિયમના  ભાવમાં 55 રૂપિયાનો પ્રતિ લીટર વધારો કરાયો હતો. ત્યારબાદ સરકારે ઈંધણનો વપરાશ ઘટે તે  હેતુસર બચત સંલગ્ન અને પગલાં લીધા. 

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

