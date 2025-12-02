Prev
ઇમરાન ખાનને જેલમાં મળી તેમની બહેન, તબિયત પર આપી જાણકારી, પરંતુ સરકાર.....

Imran Khan Protest: હાલમાં પાકિસ્તાનમાં ઇમરાન ખાનના સ્વાસ્થ્ય અંગે વ્યાપક મૂંઝવણ છે, જેમાં અટકળોનો માહોલ છે. દરમિયાન, તેમની બહેન ડૉ. ઉઝમા ખાને મંગળવારે અદિયાલા જેલમાં કેદ ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન ઇમરાન ખાનને મળ્યા હતા.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Dec 02, 2025, 06:52 PM IST

Imran Khan Protest: જેલમાંથી બહાર આવ્યા પછી, ડૉ. ઉઝમા ખાને જણાવ્યું હતું કે ઇમરાન ખાન જીવિત છે અને તેમની તબિયત સારી છે. તેમણે આરોપ લગાવ્યો હતો કે સરકાર તેમને ત્રાસ આપી રહી છે. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે ઇમરાન ખાનને એકાંત કેદમાં રાખવામાં આવ્યા છે અને સતત માનસિક ત્રાસ આપવામાં આવી રહ્યો છે.

વિરોધ પ્રદર્શન કરવાની જાહેરાત

નોંધનીય છે કે ઇમરાન ખાનની ત્રણ બહેનો અને ખૈબર પખ્તુનખ્વાના મુખ્ય પ્રધાન સોહેલ આફ્રિદી છેલ્લા ઘણા દિવસોથી અદિયાલા જેલની બહાર તેમને મળવાની પરવાનગી માંગી હતી. આ દરમિયાન, મંગળવારે ઇસ્લામાબાદ હાઇકોર્ટ અને અદિયાલા જેલની બહાર એક નવો, જોરદાર વિરોધ પ્રદર્શન કરવાની જાહેરાત કરી હતી.

સમર્થકો મોટી સંખ્યામાં રસ્તાઓ પર ઉતરી આવ્યા

ઇમરાન ખાનના સ્વાસ્થ્ય અને સલામતી અંગે વધતી ચિંતાઓ વચ્ચે, પાકિસ્તાન તહરીક-એ-ઇન્સાફ (PTI)ના સમર્થકો રાવલપિંડી અને ઇસ્લામાબાદમાં મોટી સંખ્યામાં રસ્તાઓ પર ઉતરી આવ્યા છે. વિરોધ પ્રદર્શનોના જવાબમાં, પાકિસ્તાની વહીવટીતંત્રે રાવલપિંડીમાં કલમ 144 લાગુ કરી છે, જેમાં તમામ મેળાવડા પર સંપૂર્ણપણે પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે.

કલમ 144 લાગુ કરવાના આદેશો

પાકિસ્તાની મીડિયા અનુસાર, ડેપ્યુટી કમિશનર રાવલપિંડીના ડૉ. હસન વકાર ચીમાએ 1​​થી 3 ડિસેમ્બર સુધી પંજાબ સુધારા અધિનિયમ 2024 હેઠળ કલમ 144 લાગુ કરવાના આદેશો જાહેર કર્યા છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, કોઈપણ મેળાવડા, સભા, ધરણા, રેલી, સરઘસ, પ્રદર્શન અથવા પાંચ કે તેથી વધુ લોકો સાથે સંકળાયેલી કોઈપણ સમાન પ્રવૃત્તિ પર સખત પ્રતિબંધ રહેશે.

