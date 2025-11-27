પાકિસ્તાનની જે જેલમાં કેદ છે ઈમરાન ખાન, ત્યાં કયા પૂર્વ વડાપ્રધાનને થઈ હતી ફાંસી? કેટલી ખતરનાક આ જગ્યા
Pakistan Imran Khan: ઈમરાન ખાન જે જેલમાં કેદ છે, ત્યાં એક સમયે પાકિસ્તાનના પૂર્વ વડાપ્રધાનને ફાંસીની સજા સંભળાવવામાં આવી હતી. ચાલો જાણીએ કે, શું આ તે જ જેલ છે અને ત્યાં કયા પૂર્વ વડાપ્રધાનને ફાંસી થઈ હતી.
Pakistan Imran Khan: પાકિસ્તાનના પૂર્વ વડાપ્રધાન ઈમરાન ખાનને લઈને છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી ચાલી રહેલી ચર્ચાઓ અને અફવાઓ પર હવે રાવલપિંડીની અદિયાલા જેલ પ્રશાસને સ્પષ્ટ નિવેદન જાહેર કર્યું છે. જેલ અધિકારીઓએ સ્પષ્ટતા કરી છે કે, ઈમરાન ખાનને ક્યાંય પણ સ્થાનાંતરિત કરવામાં આવ્યા નથી અને તેમની તબિયતને લઈને કોઈ ઈમરજન્સી સ્થિતિ પણ નથી.
પાકિસ્તાન તહરીક-એ-ઈન્સાફ (PTI) દ્વારા કરવામાં આવેલા તે દાવાઓને પણ જેલ પ્રશાસને સંપૂર્ણપણે નકારી કાઢ્યા છે, જેમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે, ખરાબ તબિયતના કારણે ઈમરાન ખાનને અન્ય કોઈ સુવિધામાં મોકલી દેવામાં આવ્યા છે. નોંધનીય છે કે, ઈમરાન ખાન રાવલપિંડીની અદિયાલા જેલમાં કેદ છે. ચાલો જાણીએ કે, અહીં કયા પૂર્વ વડાપ્રધાનને ફાંસીની સજા સંભળાવવામાં આવી હતી.
કોને થઈ હતી ફાંસી?
આ ઘટના પાકિસ્તાનના ઇતિહાસમાં સૌથી વિવાદાસ્પદ અને ચર્ચામાં રહેલી રાજકીય ઘટનાઓમાંથી એક છે. પાકિસ્તાનના પૂર્વ વડાપ્રધાન ઝુલ્ફિકાર અલી ભુટ્ટોને જૂની રાવલપિંડી જેલમાં ફાંસીની સજા થઈ હતી. આ ફાંસીને માત્ર એક કાયદાકીય નિર્ણય તરીકે જ નહીં, પરંતુ એક રાજકીય વળાંક તરીકે પણ જોવામાં આવે છે, જેણે આવનારા ઘણા દાયકાઓ સુધી પાકિસ્તાનની રાજનીતિ, લોકતંત્ર અને સેનાના પ્રભાવને ખૂબ જ અસર કરી. જો કે, ઝુલ્ફિકાર અલી ભુટ્ટોને જે જેલમાં ફાંસી થઈ હતી, તેને બાદમાં તોડી પાડવામાં આવી હતી.
ઝુલ્ફિકાર અલી ભુટ્ટો કોણ હતા?
ઝુલ્ફિકાર અલી ભુટ્ટો પાકિસ્તાનના સૌથી પ્રભાવશાળી અને કરિશ્માઈ નેતાઓમાં ગણાય છે. તેમણે પાકિસ્તાન પીપલ્સ પાર્ટી (PPP)ની સ્થાપના કરી અને 1971ના બાંગ્લાદેશ યુદ્ધ પછી પાકિસ્તાનને ફરીથી ઊભું કરવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી. તેઓ પહેલા રાષ્ટ્રપતિ (1971–1973) અને બાદમાં વડાપ્રધાન (1973–1977) રહ્યા. તેમના નેતૃત્વમાં પાકિસ્તાને ન્યુક્લિયર પ્રોગ્રામનો પાયો નાખ્યો અને ઘણા મોટા સામાજિક અને આર્થિક સુધારાઓ શરૂ કર્યા.
ફાંસી સુધી પહોંચવાની રાજકીય પૃષ્ઠભૂમિ
1977માં યોજાયેલી સામાન્ય ચૂંટણીઓમાં PPPએ ભારે જીતનો દાવો કર્યો, પરંતુ વિપક્ષે ચૂંટણીઓમાં ગેરરીતિ થઈ હોવાનું જણાવ્યું. સ્થિતિ વણસી ગઈ અને તત્કાલીન સેના પ્રમુખ જનરલ ઝિયા-ઉલ-હકે 5 જુલાઈ 1977ના રોજ ભુટ્ટોની સરકારનું તખ્તાપલટ કરી નાખી. તખ્તાપલટ બાદ ભુટ્ટોની ધરપકડ કરવામાં આવી અને તેમના પર 1974માં એક રાજકીય હરીફની હત્યાનું ષડયંત્ર રચવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો.
શરૂઆતથી જ વિવાદોમાં રહી તેમની ટ્રાયલ
તેમની વિરુદ્ધ ચાલેલા ટ્રાયલમાં સાક્ષીઓના નિવેદનો બદલાતા રહ્યા, કોર્ટના નિર્ણયને રાજકીય ગણવામાં આવ્યો, આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે પણ તેને judicial murder (ન્યાયિક હત્યા) કહેવામાં આવ્યું. ઘણા દેશોએ સજા રદ્દ કરવાની અપીલ કરી, પરંતુ સુનાવણીના દરેક તબક્કે નિર્ણયો ભુટ્ટોની વિરુદ્ધમાં જ લખાયા.
તે રાત જ્યારે ઇતિહાસ બદલાઈ ગયો
રાવલપિંડીની તે જ જૂની જેલમાં જેને બાદમાં તોડી પાડવામાં આવી, ભુટ્ટોને 4 એપ્રિલ 1979ના રોજ વહેલી સવારે ફાંસી આપવામાં આવી. આ પહેલા પરિવાર માટે પણ છેલ્લી મુલાકાત મર્યાદિત સમય માટે જ આપવામાં આવી હતી. તેમની રાજકીય લોકપ્રિયતાને કારણે સરકારે ફાંસીની પ્રક્રિયાને અત્યંત ગુપ્ત રાખી હતી. રાત્રે જ સેનાની દેખરેખ હેઠળ દફનવિધિની પણ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી.
આ નિર્ણયે પાકિસ્તાનની રાજનીતિમાં સેનાના વધતા પ્રભાવને ઉજાગર કર્યો અને આજે પણ તેને પાકિસ્તાનની ન્યાયિક પ્રક્રિયા પર એક ડાઘ માનવામાં આવે છે.
