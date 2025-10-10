અફઘાન વિદેશ મંત્રી ભારતમાં, પાકિસ્તાને મધરાતે કરી એરસ્ટ્રાઈક? ધડાકાથી ધણધણી ઉઠ્યું કાબુલ
Pakistan Airstrike Kabul: પાકિસ્તાને અફઘાનિસ્તાનની રાજધાની કાબુલમાં હવાઈ હુમલાઓ કર્યા હોવાના અહેવાલ. જેમાં નાગરિક વિસ્તારોને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા છે. ફાઈટર વિમાનો કાબુલના આકાશમાં જોવા મળ્યા હતા. આ ઘટના અફઘાનિસ્તાનના વિદેશ મંત્રીની ભારત મુલાકાતની વચ્ચે બની છે.પ્રદેશમાં તણાવ વધી રહ્યો છે!
અફઘાનિસ્તાનની રાજધાની કાબુલમાં ગુરુવારે રાતે એક બાદ એક થયેલા ધડાકાઓએ સમગ્ર શહેરને હચમચાવી દીધુ છે. સ્થાનિક મીડિયા રિપોર્ટ્સ મુજબ આ ધડાકા કાબુલના ડિસ્ટ્રિક્ટ 8 અને અબ્દુલહક ચોક પાસે સંભળાયા. જ્યાં સરકારી કાર્યાલયો અને રહેણાંક વિસ્તારો છે. પ્રાથમિક અહેવાલો મુજબ તેને પાકિસ્તાન તરપથી કરાયેલી એરસ્ટ્રાઈક ગણાવવામાં આવી રહી છે પરંતુ કોઈએ પણ જવાબદારી લીધી નથી. અત્રે જણાવવાનું કે આ ઘટના એવા સમયે ઘટી છે જ્યારે અફઘાનિસ્તાનના વિદેશમંત્રી અમીર ખાન મુત્તકી ભારતના ઐતિહાસિક પ્રવાસે છે. તાલિબાને શાસન સંભાળ્યા બાદ 2021થી આ પહેલો પ્રવાસ છે જે બંને દેશો વચ્ચે આર્થિક અને કૂટનીતિક સંબંધોને મજબૂત કરવાનો સંકેત આપે છે. હવે કાબુલમાં થયેલા ધડાકાથી તણાવ વધી શકે છે.
એરસ્ટ્રાઈકની આશંકા
રાતે લગભગ 12 વાગ્યાની આસપાસ કાબુલના પૂર્વ ભાગમાં જોરદાર ધડાકા થયા. સ્થાનિક રહીશોએ જણાવ્યું કે આકાશમાં વિમાનનો અવાજ સંભળાયો અને ધડાકા બાદ ફાયરિંગ થયું. અમુ ટીવી અને અન્ય અફઘાન મીડિયા સ્ત્રોત મુજબ આ હુમલો એક વિશેષ કમ્પાઉન્ડને નિશાન બનાવવા માટે કરાયા હતા જ્યાં કથિત રીતે ટીટીપીના નેતા નૂર વલી મહેસૂદના છૂપાયેલા હોવાનો શક હતો. મહેસૂદ પાકિસ્તાની નાગરિક હતો અને તેના પર પાકિસ્તાનમાં અનેક હુમલાઓનો આરોપ છે. અફઘાન વિદેશ મંત્રી ભારતમાં, પાકિસ્તાને મધરાતે કરી એરસ્ટ્રાઈક? ધડાકાથી ધણધણી ઉઠ્યું કાબુલ https://zeenews.india.com/gujarati/world/pakistan-made-airstrike-in-kabu...
Zalmay Khalilzad says Pakistan made strikes in Kabul which is 'dangerous' https://t.co/vDfWkC9Gb7
— Sidhant Sibal (@sidhant) October 10, 2025
પાકિસ્તાનની ખુલ્લી ધમકી
એક દિવસ પહેલા પાકિસ્તાનની સંસદને સંબોધિત કરતા રક્ષામંત્રી ખ્વાજા આસિફે અફઘાનિસ્તાનને ચેતવણી આપી હતી અને કહ્યું હતું કે, બસ હવે બહું થઈ ગયું. અમારું ધૈર્ય જવાબ આપી ચૂક્યું છે. અફઘાનિસ્તાનની ધરતીથી આતંકવાદ અસહનીય છે. ખ્વાજા આસિફે વધુમાં કહ્યું કે તેમણે અને અન્ય વરિષ્ઠ અધિકારીઓએ ત્રણ વર્ષ પહેલા કાબુલનો પ્રવાસ કર્યો હતો અને શહેરથી સક્રિય આતંકવાદઓને પોતાના ઠેકાણા બંધ કરવાની ચેતવણી આપી હતી પરંતુ તેમને કોઈ નક્કર ગેરંટી મળી નહીં.
Afghanistan has dismissed reports of damage in Kabul, but Zalmay Khalilzad, top US diplomat has confirmed strikes which is a 'dangerous' escalation. Pakistani military, notorious for narrative building only, is set to hold a presser later according to reports. https://t.co/S7MGrnqySI
— Sidhant Sibal (@sidhant) October 10, 2025
તેમણે કહ્યું કે, અમે અફઘાન અધિકારીઓને જણાવ્યું કે તમારી ધરતી પર 6,000-7,000 લોકો વસેલા છે કે જે અમારા માટે જોખમ છે. તેમણે વધુમાં કહ્યું કે કાબુલે તેવા લોકોને ત્યાં રાખવા માટે નાણાકીય વ્યવસ્થાનું પણ સૂચન આપ્યું હતું. તેમણે કહ્યું કે અમે ગેરંટીની માંગણી કરી હતી કે આ લોકો પાકિસ્તાન પાછા ફરશે નહીં, પરંતુ અફઘાન અધિકારીઓ આ આશ્વાસન આપવા તૈયાર નહતા.
પાકિસ્તાનના રક્ષામંત્રીએ ગુરુવારે દાવો કર્યો હતો કે અફઘાન સરકારે ઈસ્લામાબાદથી ટીટીપી આતંકીઓની સીમાને હટાવવા માટે ધનની માંગણી કરી હતી. તાબિલાનને અપાયેલા તેમની ચેતવણીના ગણતરીના કલાકો બાદ હવાઈ હુમલાના અનેક અહેવાલ સામે આવ્યા. જો કે પાકિસ્તાન તરફથી અધિકૃત પુષ્ટિ હજુ થઈ નથી.
