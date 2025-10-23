અદાણી પોર્ટ, અંબાણી રિફાઈનરી... ટ્રમ્પના સપોર્ટથી પાકિસ્તાન ગુજરાત સાથે કંઈક મોટું કરવાના મૂડમાં
india pakistan conflict : અદાણી પોર્ટ, અંબાણીની રિફાઇનરી... ટ્રમ્પના ટેકાથી પાકિસ્તાન ભારતને આર્થિક નુકસાન પહોંચાડવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે! મુનીરનું છેલ્લું પગલું શું હશે?
pakistan gujarat target news : ભારતીય નિષ્ણાતો માને છે કે, પાકિસ્તાન હવે ભારત પર સીધો લશ્કરી હુમલો કરવાને બદલે ભારતના અર્થતંત્રને નિશાન બનાવવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે. ઓપરેશન સિંદૂર પછી, પાકિસ્તાને અમેરિકા સાથે સંબંધો સુધારવા અને આર્થિક અને લશ્કરી સંબંધો સ્થાપિત કરવામાં કોઈ સમય બગાડ્યો નહીં, અને એવું લાગે છે કે યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ પણ આ માટે તૈયાર છે.
ભારત સામે પાકિસ્તાનનું આગામી પગલું શું છે?
ટામેટાં ₹700 પ્રતિ કિલો છે, વીજળીના બિલ આસમાને પહોંચી રહ્યા છે, ગેસ સિલિન્ડર સામાન્ય લોકોની પહોંચની બહાર છે, લોટ ₹150 પ્રતિ કિલો છે, કઠોળ ₹600 પ્રતિ કિલો છે. આ પાકિસ્તાનની રેટ લિસ્ટ છે. કલ્પના કરો કે, જો તમે કોઈ દુકાનમાં જાઓ અને આવી રેટ લિસ્ટ જુઓ તો તમને કેવું લાગશે. પાકિસ્તાનમાં આ પરિસ્થિતિ છે. આ વાસ્તવિકતા છે, જેનો પાકિસ્તાનીઓ દરરોજ સામનો કરે છે. પરંતુ જ્યારે પાકિસ્તાની સરકારના ખિસ્સા ખાલી છે, ત્યારે તે હજુ પણ ગનપાઉડર ફેલાવી રહી છે.
જ્યારે કોઈ રાજ્યના લોકો ખોરાક, રોજગાર અને ઉર્જાની અછતનો સામનો કરી રહ્યા હોય છે, ત્યારે સૈન્ય અને તેના નેતાઓના બૂમો અને ધમકીઓ ખરેખર ઘરેલુ અસંતોષને દબાવવા માટેનો એક માસ્ક છે. પાકિસ્તાનનું આર્થિક સંકટ, તેની બગડતી અર્થવ્યવસ્થા અને બલુચિસ્તાનથી ખૈબર પખ્તુનખ્વા સુધી સતત આતંકવાદી હુમલાઓ આંતરિક અશાંતિનું કારણ બની રહ્યા છે, અને આ અશાંતિનો સૌથી સરળ ઉકેલ ભારત પ્રત્યે દુશ્મનાવટ છે. 22 એપ્રિલે પહેલગામમાં થયેલો આતંકવાદી હુમલો પણ આ નીતિનો એક ભાગ હતો. જો કોઈ દેશ આંતરિક અશાંતિનો સામનો કરી રહ્યો હોય, તો તે તેના પડોશીઓને દોષી ઠેરવીને તેના નાગરિકોનું ધ્યાન ભટકાવે છે, અને પાકિસ્તાન આ જ કરી રહ્યું છે.
ભારતીય સેનામાં ઇન્ફન્ટ્રીના ડાયરેક્ટર જનરલ તરીકે પણ સેવા આપી ચૂકેલા નિવૃત્ત ભારતીય લેફ્ટનન્ટ જનરલ સંજય કુલકર્ણીએ સ્પષ્ટપણે કહ્યું કે પાકિસ્તાન આપણો જાહેર દુશ્મન છે, પરંતુ તેમણે ચીન અને પાકિસ્તાનને દુશ્મન ગણાવ્યા, એટલે કે તેઓ ક્યારેક મિત્રો તરીકે અને ક્યારેક દુશ્મન તરીકે વર્તે છે, જે તેમના પોતાના હિતોના આધારે છે. જોકે, તેમણે ઉમેર્યું કે પાકિસ્તાન તેની ભૌગોલિક સ્થિતિને કારણે ચીન અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ બંને માટે મહત્વપૂર્ણ બની જાય છે.
પાકિસ્તાન ભારતના અર્થતંત્રને કેમ નિશાન બનાવી રહ્યું છે?
ભારતીય નિષ્ણાતો માને છે કે પાકિસ્તાન હવે ભારત પર સીધો લશ્કરી હુમલો કરવાને બદલે ભારતના અર્થતંત્રને નિશાન બનાવવાની તૈયારી કરી રહ્યું હશે. પાકિસ્તાન ભારતના અર્થતંત્રને નિશાન બનાવવા માંગે છે. તેમણે લખ્યું છે કે ભારતના સુરક્ષા અને સંરક્ષણ વિભાગો સતત એ અનુમાન કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે કે પાકિસ્તાન પોતાનો આગામી હુમલો કેવી રીતે કરી શકે છે. ઓપરેશન સિંદૂર દરમિયાન પાકિસ્તાનની પરંપરાગત વ્યૂહરચના નિષ્ફળ ગઈ હતી, તેથી મુખ્ય આર્થિક લક્ષ્યો પર હુમલો કરવો હવે વધુ અનુકૂળ અને અસરકારક વિકલ્પ બની શકે છે.
ગુજરાતની મુખ્ય રિફાઇનરીઓ અને બંદરો, જેમ કે રિલાયન્સ રિફાઇનરી, નાયરા એનર્જી અને અદાણી ગ્રુપના બંદરો, ભારતના આર્થિક માળખાના મુખ્ય આધારસ્તંભ છે. આ પર હુમલો કરીને, પાકિસ્તાન માત્ર નુકસાન પહોંચાડવાનો જ નહીં પરંતુ રોકાણકારો અને જાહેર વિશ્વાસને પણ નબળી પાડવાનો પ્રયાસ કરે છે. પાકિસ્તાનના ફિલ્ડ માર્શલ અસીમ મુનીર ભારતને સતત ધમકી આપી રહ્યા છે. તાજેતરમાં, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં બોલતી વખતે, તેમણે ભારતને "મર્સિડીઝ-બેન્ઝ" અને પાકિસ્તાનને "કાંકરી ભરેલી ભારે ટ્રક" તરીકે ઓળખાવી હતી. તેમણે ગુજરાતના મુખ્ય ઉદ્યોગો અને બંદરોનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો હતો, જે દર્શાવે છે કે પાકિસ્તાન હવે આર્થિક હુમલો કરવાનો પ્રયાસ કરી શકે છે. તે ગુજરાત પર હુમલો કરવાનો પ્રયાસ કરી શકે છે.
ભારત પણ પાકિસ્તાનને છોડવાના મૂડમાં નથી
આ ધમકીને ઓળખીને, ભારતે પણ કડક સંદેશ આપ્યો છે. સંરક્ષણ પ્રધાન રાજનાથ સિંહે ભૂજમાં જણાવ્યું હતું કે જો પાકિસ્તાન સર ક્રીક ક્ષેત્રમાં કંઈ કરવાનો પ્રયાસ કરશે, તો તેનો જવાબ એટલો ગંભીર હશે કે તે ઇતિહાસ અને ભૂગોળ બંને બદલી શકે છે. આ પછી, આર્મી ચીફ જનરલ ઉપેન્દ્ર દ્વિવેદીએ રાજસ્થાનમાં જણાવ્યું હતું કે ફરીથી ઓપરેશન સિંદૂર જેવી કોઈ છૂટછાટ આપવામાં આવશે નહીં અને પાકિસ્તાને આતંકવાદને ટેકો આપવાનું બંધ કરવું જોઈએ. આ બંને નિવેદનો સૂચવે છે કે ભારત સંપૂર્ણપણે તૈયાર છે અને પાકિસ્તાને તેની કાર્યવાહી બંધ કરવી પડશે.
આર્થિક હુમલાઓની શક્યતા પણ વધે છે કારણ કે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને ચીનના ચોક્કસ હિતો પાકિસ્તાનને પરોક્ષ રીતે ટેકો આપી શકે છે. યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ પાકિસ્તાનને લશ્કરી અને આર્થિક રીતે મજબૂત બનાવી રહ્યું છે, જ્યારે ચીન તકનીકી અને યુદ્ધભૂમિની માહિતી પૂરી પાડે છે. આનાથી સ્પષ્ટ થાય છે કે જો પાકિસ્તાન ગુજરાતમાં કોઈ રિફાઇનરી કે બંદરને નિશાન બનાવે છે, તો ભારતે તેને રોકવા માટે આર્થિક અને લશ્કરી તૈયારીઓ બંને મજબૂત બનાવવી પડશે. આ માત્ર સરહદી સંઘર્ષ જ નહીં, પણ આર્થિક યુદ્ધ પણ હશે, જે રોકાણકારોના વિશ્વાસ અને દેશની આર્થિક સ્થિરતાને અસર કરશે.
પાકિસ્તાન યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સાથે સંબંધોને મજબૂત બનાવશે
ઓપરેશન સિંદૂર પછી, પાકિસ્તાને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સાથે સંબંધો સુધારવા અને આર્થિક અને લશ્કરી સંબંધો સ્થાપિત કરવામાં કોઈ સમય બગાડ્યો નહીં, અને એવું લાગે છે કે યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ પણ આ માટે તૈયાર છે. આ ચિંતા ઉભી કરે છે કે સંઘર્ષનો આગામી તબક્કો દૂર નથી. ભારતે લાંબા સમય સુધી, કદાચ થોડા અઠવાડિયા કે મહિનાઓ સુધી યુદ્ધવિરામ સહન કરવો પડશે... ત્યારબાદ બીજો યુદ્ધવિરામ.
