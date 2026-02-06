Prev
પાકિસ્તાનની રાજધાની ઈસ્લામાબાદમાં જુમ્માની નમાજ વખતે જોરદાર વિસ્ફોટ, 69 લોકોના મોત, 169 ઘાયલ

Pakistan Islamabad Blast: પાકિસ્તાનના ઈસ્લામાબાદ શહેરમાં તલલાઈ વિસ્તારમાં ઈમામ બારગાહ ખદીજત ઉલ કુબરામાં જોરદાર વિસ્ફોટ થયો છે. ધડાકા બાદ અફરાતફરી મચી ગઈ છે. આ બ્લાસ્ટમાં 69 લોકોના મોત થયા હોવાના અહેવાલ છે. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Feb 06, 2026, 05:41 PM IST

Pakistan Islamabad Bomb Blast: ભારતના પાડોશી દેશ પાકિસ્તાનમાં ફરીથી મોટો વિસ્ફોટ થયો હોવાના સમાચાર આવ્યા છે. પાકિસ્તાનની ધરતી એક ભીષણ વિસ્ફોટથી ધણધણી ઉઠી છે. પાકિસ્તાનના અખબાર ડોનના એક રિપોર્ટ મુજબ શહેરના શહજાદ ટાઉન વિસ્તારના તરલાઈ ઈમામવાડામાં જુમ્માની નમાજ બાદ એક જોરદાર અને ઘાતક વિસ્ફોટ થયો. આ વિસ્ફોટમાં અનેક લોકોના મોત થયા છે. 

પડોશી દેશ પાકિસ્તાનની રાજધાની ઇસ્લામાબાદમાં 6 ફેબ્રુઆરી શુક્રવારની નમાજ દરમિયાન એક શિયા મસ્જિદમાં જોરદાર વિસ્ફોટ થયો હતો, જેમાં અત્યાર સુધીમાં 69 લોકોના મોત થયા છે, જ્યારે 169 લોકો ઘાયલ થયા છે. સ્થાનિક પોલીસે આ માહિતી આપી છે. ડોનના રિપોર્ટ અનુસાર, શહેરના શહજાદ ટાઉન વિસ્તારના તરલાઈ ઇમામબારામાં શુક્રવારની નમાજ દરમિયાન આ વિસ્ફોટ થયો હતો. વિસ્ફોટની માહિતી મળતા જ પોલીસ અને બચાવ ટીમો ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ હતી અને રાહત કાર્ય શરૂ કરી દીધું હતું. રાહત ટીમ સતત ઘાયલોને નજીકની હોસ્પિટલોમાં દાખલ કરી રહી છે.

આ વિસ્ફોટની જાણ થતા જ પોલીસ અને સુરક્ષાદળોની ટુકડી ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ છે. રાહત અને બચાવ કાર્યો શરૂ થઈ ગયા છે. કેટલાક મીડિયા રિપોર્ટ્સમાં આ હુમલો એક આત્મઘાતી હુમલો હોવાનું પણ કહેવાય છે. ઘટનાની ગંભીરતા જોતા નજીકની મુખ્ય હોસ્પિટલોમાં ઈમરજન્સી લાગૂ કરાઈ છે. પાકિસ્તાન ઈન્સ્ટીટ્યૂટ ઓફ મેડિકલ સાયન્સીસ (PIMS), પોલીક્લિનિક હોસ્પિટલ અને CDA હોસ્પિટલને એલર્ટ મોડ પર રાખવામાં આવી છે. 

કોણે લીધી જવાબદારી?
આ વિસ્ફોટની હજુ સુધી કોઈ સંગઠને જવાબદારી લીધી નથી. પરંતુ પાકિસ્તાનની સુરક્ષા એજન્સીઓ તેને ખુબ જ ગંભીર ગણી રહી છે. પાકિસ્તાનની તપાસ એજન્સીઓ હાલ ઘટનાની તપાસ કરી રહી છે અને આ ઘટના આત્મઘાતી હુમલો છે કે નહીં અને કોણે આ વિસ્ફોટ માટે કોણ જવાબદાર છે તેની તપાસ હાથ ધરી છે. ઘાયલોને તાબડતોબ સારવાર માટે નજીકની હોસ્પિટલોમાં ખસેડવામાં આવી રહ્યા છે. 

69 લોકોના મોત- મીડિયા રિપોર્ટ
પાકિસ્તાનના મીડિયા રિપોર્ટ મુજબ આ હુમલામાં 15 લોકોના મોત થયા અને 80 લોકો ઘાયલ થયા હોવાનું કહેવાય છે. પાકિસ્તાન મંત્રી ડો. તારિક ફઝલ ચૌધરીએ આ હુમલાને કડક શબ્દોમાં વખોડ્યો. સોશિયલ મીડિયા પર એક પોસ્ટ શેર કરીને કહ્યું કે આ હુમલામાં માર્યા ગયેલા લોકો માટે હું  દુખી છું. આવી આતંકી ઘટનાઓ લોકોનો જુસ્સો તોડી શકશે નહીં. 

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

