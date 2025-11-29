Prev
ગુજરાત, હરિયાણા અને રાજસ્થાન અમારું છે...! પાકિસ્તાની નેતાએ ઓક્યું વિવાદોનું ઝેર

Pakistan Minister Claims Gujarat Haryana Rajasthan : રાજનાથ સિંહના 'સિંધ' નિવેદનથી ગુસ્સે થયેલા પાકિસ્તાની મંત્રીએ કહ્યું કે, ગુજરાત, હરિયાણા અને રાજસ્થાન આપણા છે... 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Nov 29, 2025, 09:14 AM IST

Pakistan on Rajnath Singh Comments : પાકિસ્તાનના સિંધ પ્રાંતના શિક્ષણ મંત્રી સૈયદ સરદાર અલી શાહે ભારત વિરુદ્ધ ઝેર ઓક્યું. સિંધમાં એક ભાષણ દરમિયાન તેમણે ભારતના ગુજરાત, રાજસ્થાન અને હાથિયાણા પર પાકિસ્તાનનો દાવો કર્યો. સિંધ અંગે સંરક્ષણ મંત્રી રાજનાથ સિંહના નિવેદનથી તેઓ ગુસ્સે થયા.

રાજનાથ સિંહના નિવેદન પર પાકિસ્તાની મંત્રીનું ઝેર
સિંધ અંગે સંરક્ષણ મંત્રી રાજનાથ સિંહના નિવેદનથી પાકિસ્તાન ગુસ્સે થયું છે. પરિણામે, માત્ર પાકિસ્તાની સરકાર જ નહીં પરંતુ ત્યાંના રાજકારણીઓ પણ ભારત વિરુદ્ધ ઝેર ઓક્યું છે. આમાં પાકિસ્તાનના સિંધ પ્રાંતના શિક્ષણ મંત્રી સૈયદ સરદાર અલી શાહનો પણ સમાવેશ થાય છે. સિંધ વિધાનસભામાં ભાષણ આપતી વખતે, તેમણે ભારતના ગુજરાત, હરિયાણા અને રાજસ્થાન પર પોતાનો દાવો કર્યો. તેમણે કાશ્મીરની ધૂન પણ ગાઈ અને તેને પાકિસ્તાનનો ભાગ જાહેર કર્યો. હવે, સોશિયલ મીડિયા પર, આને મુંગેરીલાલના મીઠા સપના તરીકે વર્ણવવામાં આવી રહ્યું છે, જે ક્યારેય સાકાર થશે નહીં.

પાકિસ્તાની રાજકારણીએ શું કહ્યું
સૈયદ સરદાર અલી શાહે સિંધ વિધાનસભામાં કહ્યું, "દિલ્હી કે બોમ્બેથી નિવેદનો ન આપો. અહીં કોઈ મરાઠા વક્તાઓ નથી. અમારા વક્તાઓ ત્યાં છે. આપણે દાવો કરી શકીએ છીએ કે રાજસ્થાન, ગુજરાત અને હરિયાણા આપણો ભાગ છે. ઐતિહાસિક રીતે, તે આપણને આપવા જોઈએ. આપણે કાલે તેમને પાછા લઈ શકીએ છીએ. કાશ્મીર અમારો ભાગ રહ્યો છે, અમે હંમેશા ઠરાવમાં તેના વિશે વાત કરી છે. કાશ્મીર સિંધ ખીણનો ભાગ છે. આજે, સિંધ ખીણ પાકિસ્તાનમાં છે."

રાજનાથ સિંહે શું કહ્યું
નવી દિલ્હીમાં સિંધી સમુદાયને સંબોધતા રાજનાથ સિંહે કહ્યું કે સરહદો બદલાઈ શકે છે અને સિંધ ભારતમાં ફરી જોડાઈ શકે છે. તેમણે કહ્યું, "અડવાણીજીએ તેમના એક પુસ્તકમાં લખ્યું છે કે સિંધી હિન્દુઓ, ખાસ કરીને તેમની પેઢીના લોકો, હજુ પણ સિંધના ભારતથી અલગ થવાને સ્વીકારી શક્યા નથી." તેમણે કહ્યું, "માત્ર સિંધમાં જ નહીં, પરંતુ સમગ્ર ભારતમાં, હિન્દુઓ સિંધુ નદીને પવિત્ર માનતા હતા. સિંધના ઘણા મુસ્લિમો પણ માનતા હતા કે સિંધુ નદીનું પાણી મક્કાના ઝમઝમ (સૌથી પવિત્ર પાણી) કરતા ઓછું પવિત્ર નથી."

રાજનાથ સિંહે કહ્યું, "આ અડવાણીજીનું નિવેદન છે. આજે, સિંધની ભૂમિ ભલે ભારતનો ભાગ ન હોય, પરંતુ સભ્યતાના દૃષ્ટિકોણથી, સિંધ હંમેશા ભારતનો ભાગ રહેશે. જ્યાં સુધી જમીનનો સવાલ છે, સીમાઓ બદલાઈ શકે છે. કોણ જાણે છે, કાલે સિંધ ભારતમાં પાછું આવી શકે છે. સિંધ નદીને પવિત્ર માનતા આપણા સિંધના લોકો હંમેશા આપણા જ રહેશે. તેઓ ગમે ત્યાં રહે, તેઓ હંમેશા આપણા જ રહેશે."

પાકિસ્તાને સખત વાંધો વ્યક્ત કર્યો
પાકિસ્તાને રાજનાથ સિંહના સિંધ પરના નિવેદન સામે સખત વાંધો ઉઠાવ્યો. પાકિસ્તાની વિદેશ મંત્રાલયે તેને ઉશ્કેરણીજનક અને આક્રમક ગણાવ્યું. વધુમાં, પાકિસ્તાને આ સમયગાળા દરમિયાન કાશ્મીરનો મુદ્દો પણ ઉઠાવ્યો હતો.

