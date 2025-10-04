પાકિસ્તાનની બેશરમી તો જુઓ, મોહસીન નકવી અપાશે ગોલ્ડ મેડલ, ભારતને ટ્રોફી ન આપવા બદલ કરાશે ઉજવણી
Pakistan News: એશિયા કપ 2025ની ફાઇનલમાં ભારે હોબાળો થયો છે. ટીમ ઇન્ડિયાની જીત છતાં, તેમને ટ્રોફી આપવામાં આવી ન હતી. જોકે, પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડ મોહસીન નકવીને ગોલ્ડ મેડલ આપવા જઈ રહ્યું છે.
Trending Photos
Pakistan News: એશિયા કપ 2025ની ફાઇનલ ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે રમાઈ હતી, જેમાં ટીમ ઇન્ડિયા 5 વિકેટથી જીતી હતી. આ જીત સાથે, ભારતે 9મી વખત એશિયા કપની ટ્રોફી જીતી હતી. જોકે, ટીમ ઇન્ડિયાને હજુ પણ એશિયા કપ ટ્રોફી મળી નથી. ભારતે પાકિસ્તાન સરકારના મંત્રી અને પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડ (PCB) ના અધ્યક્ષ મોહસીન નકવી પાસેથી ટ્રોફી સ્વીકારવાનો ઇનકાર કર્યો હતો.
મોહસીન નકવીને અપાશે ગોલ્ડ મેડલ
એશિયા કપ પ્રેઝન્ટેશન સમારોહ દરમિયાન, એવું અહેવાલ આવ્યું હતું કે એશિયન ક્રિકેટ કાઉન્સિલ (ACC)ના અન્ય એક અધિકારી ભારતને ટ્રોફી આપશે. જોકે, મોહસીન નકવી અડગ રહ્યા, અને ટીમ ઇન્ડિયા એશિયા કપ જીતવા છતાં, ટ્રોફી આપવામાં આવી ન હતી. ખાનીગી પોર્ટલના એક અહેવાલ મુજબ, PCB હવે આ સિદ્ધિ બદલ મોહસીન નકવીને ગોલ્ડ મેડલ આપી રહ્યું છે.
PCB મોહસીન નકવીને આપશે ગોલ્ડ મેડલ
એશિયા કપ ફાઇનલમાં ભારત સામેના શરમજનક કૃત્ય બદલ મોહસીન નકવીને ગોલ્ડ મેડલ મળવાનો છે. ખાનગી પોર્ટલ મુજબ, મોહસીન નકવીને શહીદ ઝુલ્ફીકાર અલી ભુટ્ટો એક્સેલન્સ ગોલ્ડ મેડલ એનાયત કરવામાં આવશે. સિંધ અને કરાચી બાસ્કેટબોલ એસોસિએશનના પ્રમુખોએ આ પુરસ્કારની જાહેરાત કરી છે. તેમનું માનવું છે કે PCB અધ્યક્ષ મોહસીન નકવીએ ભારતને એશિયા કપ ટ્રોફી ન આપીને પાકિસ્તાનને સન્માન આપ્યું છે.
કરાચીમાં એક સમારોહ યોજાશે
અહેવાલમાં એમ પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે મોહસીન નકવીને આ ચંદ્રક અર્પણ કરવા માટે કરાચીમાં એક સમારોહ યોજાશે. બિલાવલ ભુટ્ટો ઝરદારીને મુખ્ય મહેમાન તરીકે આમંત્રિત કરવામાં આવશે.
નકવી એશિયા કપ ટ્રોફી લઈને ભાગી ગયો
ભારતીય ખેલાડીઓએ સમગ્ર એશિયા કપ 2025 ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન પાકિસ્તાની ખેલાડીઓ સાથે હાથ મિલાવ્યા ન હતા. એશિયા કપનો ખિતાબ જીત્યા પછી, ટીમ ઇન્ડિયાએ ભારત સામે ઝેર ઓકનાર મોહસીન નકવી પાસેથી ટ્રોફી સ્વીકારવાનો ઇનકાર કર્યો હતો.
મોહસીન નકવી વિરુદ્ધ ફરિયાદ
ભારતીય ટીમ ટ્રોફી મેળવવાની રાહ જોઈ રહી હતી, પરંતુ મોહસીન નકવી, તેને પોતાની મિલકત સમજીને, એશિયા કપ ટ્રોફી લઈને ભાગી ગયો. બીસીસીઆઈ નવેમ્બરમાં ગ્લોબલ બોડી મીટિંગ્સ દરમિયાન મોહસીન નકવી વિરુદ્ધ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ પરિષદ (આઈસીસી)માં ફરિયાદ નોંધાવવાની યોજના બનાવી રહી છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે