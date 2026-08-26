/ઈસ્લામાબાદની સૌથી મોટી સરકારી હોસ્પિટલમાં ભીષણ આગમાં 15 નવજાતો જીવતા ભૂંજાયા

પાકિસ્તાનની રાજધાની ઈસ્લામાબાદથી એક હચમચાવી નાખતા સમાચાર આવ્યા છે. બુધવારે એક સરકારી હોસ્પિટલમાં ભીષણ આગ લાગવાથી 15 નવજાત બાળકોના મોત થયા છે. સ્થાનિક મીડિયા રિપોર્ટ્સ મુજબ આ આગ પાકિસ્તાન ઈન્સ્ટીટ્યૂટ ઓફ મેડિકલ કોલેજ (PIMS)ના ગાયનેકોલોજી વોર્ડની નર્સરીમાં લાગી.
જિયો ન્યૂઝના રિપોર્ટ મુજબ આ ઘટના સમયે નર્સરીમાં 15 જેટલા બાળકો દાખલ હતા. જેમાંથી ફક્ત એક બાળકને સુરક્ષિત બહાર કાઢી શકાયો. રેસ્ક્યૂ અધિકારીઓના જણાવ્યાં મુજબ હોસ્પિટલની નર્સરીની અંદર એર કન્ડીશનરનું કોમ્પ્રેસર ફાટ્યા બાદ આગ લાગી. આ આગ ખુબ ઝડપથી ફેલાઈ અને વોર્ડમાં ધુમાડો ફેલાઈ ગયો. મોતનો જોકે અધિકૃત આંકડો હજું પુષ્ટિ કરાયો નથી.
આગ હોસ્પિટલના MCH વોર્ડના ત્રીજા માળે આગ લાગી હતી. જિલ્લા પ્રશાસન મુજબ અકસ્માતમાં 14 બાળકો આગનો ભોગ બન્યા. ઘટનાની સૂચના મળતા જ રાહત અને બચાવ દળ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયા હતા. PIMSના પ્રવક્તા ડો. અનીજા જલીલે ડોન અખબારને જણાવ્યું કે જે વોર્ડમાં આગ લાગી ત્યાં 15 બાળકો હતા. બની શકે કે રાતના સમયે કેટલાક બાળકોને રજા આપી દેવાઈ હોય. આથી હાલ મૃતકોનો યોગ્ય આંકડો જણાવી શકાય નહીં. તેમણે જણાવ્યું કે આગ સવારે 7 વાગે લાગી હતી.
છ ફાયરની ગાડીઓ અને ચાર એમ્બ્યુલન્સ રેસ્કયૂ અભિયાનમાં લાગી હતી. ફાયર વિભાગે આગ પર કાબૂ તો મેળવી લીધો અને ત્યારબાદ ઘટનાસ્થળે કૂલિંગ ઓપરેશન પણ ચલાવવામા આવ્યું. જેથી કરીને ફરીથી આગ ભડકવાની આશંકા ખતમ કરી શકાય.
ઘટના બાદ હોસ્પિટલ અને આસપાસના વિસ્તારોમાં અફરાતફરીનો માહોલ બની ગયો. નવજાત બાળકોના મોતથી હોસ્પિટલમાં પરિજનોની હાલત ખરાબ છે. ઘટનાનું કારણ અને બેદરકારીની તપાસ માટે જિલ્લા પ્રશાસને એક તપાસ સમિતિ બનાવી છે.