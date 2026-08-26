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ઈસ્લામાબાદની સૌથી મોટી સરકારી હોસ્પિટલમાં ભીષણ આગમાં 15 નવજાતો જીવતા ભૂંજાયા

પાડોશી દેશ પાકિસ્તાનની રાજધાની ઈસ્લામાબાદમાં PIMSના ગાયનેકોલોજી વોર્ડમાં આજે દર્દનાક અકસ્માત થયો અને હોસ્પિટલના ન્યૂબેબી વોર્ડમાં એર કન્ડીશનરનું કમ્પ્રેસર ફાટવાથી ભીષણ આગ લાગી જેમાં અનેક નવજાતો જીવતા ભૂંજાયા. 

Written ByViral Raval
Published: Aug 26, 2026, 11:46 AM IST|Updated: Aug 26, 2026, 11:48 AM IST
ઈસ્લામાબાદની સૌથી મોટી સરકારી હોસ્પિટલમાં ભીષણ આગમાં 15 નવજાતો જીવતા ભૂંજાયા

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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