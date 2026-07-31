/પાકિસ્તાન: કોલસાની ખાણમાં મીથેન ગેસનો ભરાવો થતા ભીષણ વિસ્ફોટ, મૃત્યુઆંક 32 પર પહોંચ્યો

પાકિસ્તાનના બલુચિસ્તાન પ્રાંતથી એક અત્યંત દર્દનાક ઘટના સામે આવી છે. રાજધાની ક્વેટાના બહારના વિસ્તારમાં આવેલી એક કોલસાની ખાણમાં ગુરુવારે ઝેરીલા મીથેન ગેસના કારણે જોરદાર ધડાકો થયો જેમાં ઓછામાં ઓછા 32 લોકોના જીવ ગયા છે. જ્યારે 10 અન્ય મજૂરો હજુ પણ ખાણના સેકડો ફૂટ નીચે ફસાયેલા છે.
ઝેરી ગેસ બન્યો કાળ
સરકારી ખાણ નીરિક્ષક ગની બલૂચના જણાવ્યાં મુજબ ખાણની અંદર અચાનક મીથેન ગેસ ભેગો થઈ ગઓ જેના કારણે આ ભયાનક વિસ્ફોટ થયો. ધડાકાના ગણતરીના કલાકોમાં શરૂઆતમાં 7 મૃતદેહો મળ્યા. બચાવ ટુકડીને ભારે જદ્દોજહેમત બાદ 25 વધુ મૃતદેહો હાથ લાગ્યા.
પીડિતોના સ્વજનોની હાલત ખરાબ
ઘટનાસ્થળે ફસાયેલા મજૂરોના પરિજનો પોતાના સ્વજનોની સલામતીની દુઆ કરતા તેમની રાહ જોઈ રહ્યા છે. પોલીસ અને વહીવટી તંત્ર મૃતદેહોના પંચનામા કરીને તેમને અંતિમ સંસ્કાર માટે પરિજનોને સોંપી રહી છે. બલૂચિસ્તાનના ખાણ અને ખનિજ મંત્રી શોએબ નોશેરવાનીએ અકસ્માત પર ઊંડો શોક વ્યક્ત કર્યો અને કહ્યું કે બચાવ દળ ખુબ જ કપરી અને પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિઓમાં કામ કરી રહ્યા છે. રાજ્ય સરકાર દરેક મૃતકના પરિજનોને 500000 પાકિસ્તાની રૂપિયાનું વળતર આપશે એવી તેમણે જાહેરાત કરી. આ સાથે જ સમગ્ર કેસની તપાસ અને માઈનિંગ સુરક્ષા નિયમોના રિવ્યૂના પણ આદેશ અપાયા છે.
લેબર યુનિયન કાળઝાળ
આ અકસ્માત બાદ પાકિસ્તાન સેન્ટ્રલ માઈન્સ લેબર ફેડરેશન (PCMLF) એ ખાણ માલિકો અને પ્રશાસન પર ઘોર બેદરકારીનો આરોપ લગાવ્યો છે. યુનિયને સ્પષ્ટ કહ્યું કે સુરક્ષા માપદંડોની અવગણનાના કારણે આ અકસ્માત થયો છે અને દોષિતો પર કડક કાર્યવાહી થવી જોઈએ.
અત્રે જણાવવાનું કે પાકિસ્તાન ખાસ કરીને બલુચિસ્તાનની કોલસા ખાણોમાં આવા જીવલેણ અકસ્માતો હવે જાણે સામાન્ય થઈ ગયા છે. અહીની મોટાભાગની ખાણોમાં વેન્ટિલેશન સિસ્ટમ, ગેસ મોનિટરિંગ અને ઈમરજન્સી સેફ્ટી ગિયર્સ જેવી પાયાની સુવિધાઓનો અભાવ રહે છે. બલુચિસ્તાન પાકિસ્તાનનો સૌથી મોટો પરંતુ સાવ પછાત અને ગરીબ પ્રાંત છે. ભારે બેરોજગારીના કારણે હજારો ખાણિયાઓ પોતાનો જીવ જોખમમાં મૂકીને ઓછા પગારે પણ આ જોખમી કામ કરવા માટે મજબૂર થાય છે. હાલ રેસ્કયૂ ઓપરેશન ચાલુ છે. પરંતુ ખાણની અંદરનો મંજર જોતા મૃત્યુઆંક વધે તેવી ભીતિ છે.