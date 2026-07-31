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પાકિસ્તાન: કોલસાની ખાણમાં મીથેન ગેસનો ભરાવો થતા ભીષણ વિસ્ફોટ, મૃત્યુઆંક 32 પર પહોંચ્યો

ભારતના પાડોશી દેશ પાકિસ્તાનના દક્ષિણ પશ્ચિમ વિસ્તારમાં આવેલા બલુચિસ્તાનના ક્વેટામાં એક કોલસાની ખાણમાં મીથેન ગેસનો ભરાવો થતા ભીષણ વિસ્ફોટ થયો. આ દર્દનાક અકસ્માતમાં અત્યાર સુધીમાં 32 શ્રમિકોના મોત થયા છે અને અનેક લોકો હજુ પણ ફસાયેલા છે. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 31, 2026, 09:03 AM IST|Updated: Jul 31, 2026, 09:03 AM IST
પાકિસ્તાન: કોલસાની ખાણમાં મીથેન ગેસનો ભરાવો થતા ભીષણ વિસ્ફોટ, મૃત્યુઆંક 32 પર પહોંચ્યો

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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પાકિસ્તાન: કોલસાની ખાણમાં મીથેન ગેસનો ભરાવો થતા ભીષણ વિસ્ફોટ, મૃત્યુઆંક 32 થયો
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