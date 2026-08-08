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પાકિસ્તાનની પરમાણુ તાકાત, તુર્કીના ડ્રોન અને સાઉદીના રૂપિયા! શું ભારત માટે બનશે ખતરો? જાણો

Mecca Joint Defence Agreement: પાકિસ્તાન, તુર્કી અને સાઉદી અરેબિયાએ એકબીજા સાથે રક્ષા કરાર પર હસ્તાક્ષર કર્યા છે, જેમાં એક સભ્ય પર હુમલો થવાની સ્થિતિને ત્રણેય પર હુમલો ગણવામાં આવશે. આ કરારથી મધ્ય પૂર્વમાં બદલાતા શક્તિ સંતુલન અને ક્ષેત્રમાં અમેરિકાની ભૂમિકાને લઈને ચર્ચા થઈ રહી છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 08, 2026, 06:12 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 06:12 PM IST
પાકિસ્તાનની પરમાણુ તાકાત, તુર્કીના ડ્રોન અને સાઉદીના રૂપિયા! શું ભારત માટે બનશે ખતરો? જાણો

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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