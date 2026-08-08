/પાકિસ્તાનની પરમાણુ તાકાત, તુર્કીના ડ્રોન અને સાઉદીના રૂપિયા! શું ભારત માટે બનશે ખતરો? જાણો

Mecca Joint Defence Agreement: પાકિસ્તાન, તુર્કી અને સાઉદી અરેબિયાએ શુક્રવાર (7 ઓગસ્ટ)ના રોજ એક પરસ્પર રક્ષા કરાર પર હસ્તાક્ષર કર્યા. આ ડીલને મક્કા સંયુક્ત રક્ષા કરારના નામથી ઓળખવામાં આવી રહી છે. આ કરાર ગયા વર્ષે રિયાદ અને ઇસ્લામાબાદ વચ્ચે થયેલા આ જ પ્રકારના કરાર બાદ થયો છે. આ નવા કરારે મધ્ય પૂર્વમાં બદલાતા શક્તિ સંતુલનને લઈને પ્રશ્નો ઉભા કર્યા છે. એક્સપર્ટનું માનવું છે કે, આ ઈઝરાયેલ અને ઇરાન વચ્ચે એક વ્યાપક ક્ષેત્રીય ગઠબંધનની શરૂઆત હોઈ શકે છે, જે બન્નેથી સાવધાન રહેશે.
ત્રણેય દેશોએ ક્ષેત્રીય જોખમો વચ્ચે પોતાની તાકાત અને એકતાનો સંદેશ આપવાનો પ્રયાસ કર્યો છે, પરંતુ તેમણે આ કરારને કોઈ બાહ્ય તાકાત વિરુદ્ધ ગઠબંધન તરીકે રજૂ કરવાથી સાવધાની રાખી છે. એ પણ હજુ સ્પષ્ટ નથી કે, કરાર કોઈ એક સભ્ય પર હુમલાની સ્થિતિમાં બાકી બન્ને દેશોને કઈ હદ સુધી પોતાના સહયોગીના બચાવ માટે મજબૂર કરશે.
પાકિસ્તાન ફેબ્રુઆરીથી અફઘાનિસ્તાન સાથે સીમા સંઘર્ષમાં રહ્યું છે અને મે 2025માં તેનો ભારત સાથે ઘણા દિવસો સુધી સંઘર્ષ ચાલ્યો હતો. સાઉદી અરેબિયા પર ઇરાન અને તેના સહયોગીઓની તરફથી સતત હુમલા થયા છે. જ્યારે તુર્કી દેશની અંદર અને બહાર કુર્દ સશસ્ત્ર સમૂહો સાથે લાંબા સમયથી લડતું રહ્યું છે અને ઈઝરાયેલ સાથે પણ તણાવ વધ્યો છે. જો કે, આ હજુ સ્પષ્ટ નથી કે આ સંઘર્ષોમાં મક્કા સંયુક્ત રક્ષા કરાર ત્રણેય દેશોને કઈ રીતે સામેલ કરશે.
ઘણા મોટા બદલાવો થયા
મધ્ય પૂર્વમાં હાલના વર્ષોમાં મોટા બદલાવો થયા છે. ઈઝરાયેલ પર 7 ઓક્ટોબર 2023ના રોજ હમાસના હુમલા અને ત્યારબાદ ગાઝામાં ઇઝરાયેલની કાર્યવાહી સાથે ક્ષેત્રમાં ઉથલપાથલ વધી છે. ઇરાન અને ઇઝરાયેલ વચ્ચે દાયકાઓથી ચાલી રહેલા તણાવ પણ ક્ષેત્રીય યુદ્ધમાં બદલાઈ ચૂક્યો છે. આવી સ્થિતિમાં ઘણા દેશો જૂના મતભેદોને પાછળ છોડીને સહિયારા જોખમો વચ્ચે વ્યાવહારિક માર્ગ શોધી રહ્યા છે.
મક્કા સંયુક્ત રક્ષા કરારનો હેતુ ત્રણેય દેશોની સામે આવનારા કોઈપણ જોખમ સામે પહોંચી વળવા માટે તૈયાર કરવાનો છે. તેમાં ત્રણેય દેશોની અલગ-અલગ તાકાત મહત્વપૂર્ણ છે. પાકિસ્તાન પોતાની યુદ્ધ-અનુભવી સેના, હથિયારો અને પરમાણુ ક્ષમતા સાથે સામે છે. તુર્કી પાસે આધુનિક ડ્રોન તકનીક અને ઉન્નત રક્ષા નિર્માણ ક્ષમતા છે, જ્યારે સાઉદી અરેબિયા આ આખા માળખાને આર્થિક તાકાત આપી શકે છે.
નવા સૈન્ય ગઠબંધનોની જરૂરિયાત અમેરિકાની વિશ્વસનીયતાને લઈને ઉઠી રહેલા પ્રશ્નો પણ વધ્યા છે. સાઉદી અરેબિયા અને તુર્કી લાંબા સમયથી અમેરિકાને મુખ્ય સુરક્ષા પાર્ટનર માનતા રહ્યા છે. પરંતુ અમેરિકાની વિદેશ નીતિમાં વધતી અનિશ્ચિતતા વચ્ચે બીજા વિકલ્પો શોધી રહ્યા છે. વિશેષજ્ઞોના મતે, ઇઝરાયેલ પ્રત્યે અમેરિકાની પ્રાથમિકતાને લઈને પણ બીજા સહયોગી દેશોમાં ચિંતા છે.
આ દેશો પણ થઈ શકે સામેલ!
પાકિસ્તાન, તુર્કી અને સાઉદી અરેબિયાના આ ગઠબંધનમાં આગળ ઇજિપ્ત, કતાર, સીરિયા અને UAE જેવા દેશોના સામેલ થવાની સંભાવના પર પણ સવાલો છે. જો કે, અલગ-અલગ હિતો અને જૂના મતભેદોના કારણે તેનો વિસ્તાર નક્કી નથી. ગઠબંધનની અસલી પરીક્ષા ત્યારે થશે, જ્યારે ત્રણેય દેશોની સામે કોઈ વાસ્તવિક સંકટ આવશે અને આ નક્કી કરવાનું રહેશે કે શું તેઓ એકબીજા માટે તે જ રીતે ઊભા રહે છે.
અમેરિકાને લઈને શંકાઓ
પાકિસ્તાનના રક્ષા એક્સપર્ટ અનુસાર, આ કરાર ક્ષેત્રમાં અમેરિકાની રણનીતિક ભૂમિકાને ઓછી કરી શકે છે. એનાલિસ્ટ અબ્દુલ્લા હામિદ ગુલે કહ્યું કે, ખાડી દેશોમાં અમેરિકાની સુરક્ષા ગેરંટીને લઈને શંકાઓ વધી છે. વિદેશ મામલાના વિશેષજ્ઞ મુહમ્મદ મેહદીએ કહ્યું કે, આ કરારથી દુનિયામાં પાકિસ્તાનની ભૂમિકાને અલગ નજરથી જોઈ શકાય છે. જ્યારે રિટાયર્ડ બ્રિગેડિયર ફારૂક હામિદ અનુસાર, કોઈ એક સભ્ય પર હુમલો થવાની સ્થિતિમાં બધા પર હુમલો ગણવાની જોગવાઈ પાકિસ્તાન અને ભારત વચ્ચે ભવિષ્યના કોઈ સંઘર્ષમાં નિવારકનું કામ કરી શકે છે.