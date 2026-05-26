/પાકિસ્તાનના PMની ફરી થઈ બેઈજ્જતી, ટ્રમ્પે શાહબાઝને બતાવી દીધી ઔકાત!

Shehbaz Sharif Insult: શું પાડોશી દેશ પાકિસ્તાનમાં લોકશાહી માત્ર દેખાવ પુરતી જ છે? શું ત્યાંના પ્રધાનમંત્રી શહબાઝ શરીફ માત્ર એક મહોરું જ છે? આ સવાલ ઉભા કર્યા છે દુનિયાના સૌથી શક્તિશાળી દેશના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે. જેમણે સઊદી અરબના ક્રાઉન પ્રિન્સ, યુએઈ અને તુર્કીના રાષ્ટ્રપતિનું નામ તો ઈજ્જતથી લીધું પણ વાત જ્યારે પાકિસ્તાનની આવા તો પીએમ શહબાઝ શરીફને માખીને જેમ કાઢીને ફેંકી દીધા. શું છે આ ઘટના? ચાલો વિગતવાર જાણીએ.
Shehbaz Sharif Insult: કહેવાય છે કે, સત્ય કડવું હોય છે. પરંતુ આ સત્ય જ્યારે આખી દુનિયાની સામે આવી જાય ત્યારે તે બેઈજ્જતી બની જાય છે. પાકિસ્તાનના વઝીર-એ-આઝમ શહબાઝ શરીફની સાથે પણ આવું જ થયું છે. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે અબ્રાહમ અકોર્ડ્સ અંતર્ગત મુસ્લિમ દેશોને ઈઝરાયલ સાથેના સંબંધો સામાન્ય કરવાની મોટી અપીલ કરી. ટ્રમ્પે દાવો કર્યો કે, તેમણે આ માટે અનેક દેશના રાષ્ટ્રાધ્યક્ષો સાથે વાત કરી.
શાહબાઝ ઝીરો, મુનિર જ છે હીરો!
અહીં દિલચસ્પ વાત એ રહી જ્યાં ટ્રમ્પે સઊદી ક્રાઉન પ્રિન્સ મોહમ્મદ બિન સલમાન, યૂએઈના રાષ્ટ્રપતિ મોહમ્મદ બિન ઝાયદ અને તુક્રિયેના રાષ્ટ્રપતિ રેચપ તૈયપ એદોર્ગાનની સાથે તેમના આધિકારીક પદનો ઉલ્લેખ કર્યો. પરંતુ જ્યારે પાકિસ્તાનનો વારો આવ્યો તો તેમણે શહબાઝ શરીફનું નામો નિશાન જ ન રહેવા દીધું. ટ્રમ્પે સીધા પાકિસ્તાનના આર્મી ચીફ અસિમ મુનિરને ફીલ્ડ માર્શલનો હોદ્દો આપતા તેમના જ નામનો ઉલ્લેખ કર્યો.
આ બેઈજ્જતી એટલા માટે પણ પાકિસ્તાનની ખૂંચી રહી છે, કારણ કે શહબાઝ શરીફ સતત ટ્રમ્પની ચાપલુસી કરી રહ્યા હતા. ક્યારેક તે ટ્રમ્પને ખુશી કરવા માટે તેમને નોબેલ શાંતિ પુરસ્કારની વાત કરે છે, જ્યાં હાજર અનેક દેશોના રાષ્ટ્રાધ્યક્ષોની સામે હાંસીનું પાત્ર બને છે. તો ક્યારેક અમેરિકાની કૂટનીતિ સામે સરેન્ડર કરી દે છે.
પરંતુ ટ્રમ્પે શાહબાઝની આ દેશભક્તિને ટિશ્યૂ પેપરની જેમ ક્રશ કરીને ફેંકી દીધી છે. ટ્રમ્પે સાફ કરી દીધું છે, તેમની નજરમાં શહબાઝની હેસિયત કાંઈ પણ નથી. અમેરિકા માટે પાકિસ્તાનનો મતલબ માત્ર અને માત્ર સેનાના પ્રમુખ આસિમ મુનિર છે.
શાહબાઝની આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તર પર બેઈજ્જતી
બીજી બાજુ, શહબાઝ શરીફ ટ્રંપની ચાપલુસી કરવાનો કોઈ મોકો નથી છોડતા, તો પણ અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ તેને ભાવ નથી જ આપતા. વાત એવી છે કે, હાલમાં અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે મધ્યસ્થી કરાવવામાં આસિમ મુનિરે વોશિંગ્ટન અને ટ્રમ્પના નજીકના વર્તુળમાં પોતાની સીધી પહોંચ બનાવી લીધી છે. આ જ કારણ છે કે, ટ્રમ્પ હવે શાહબાઝને બાયપાસ કરીને સીધા મુનિર સાથે ડીલ કરી રહ્યા છે. અને આ પહેલી વાર નથી કે જ્યારે શાહબાઝની આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તર પર બેઈજ્જતી થઈ હોય.
વોશિંગ્ટનમાં આયોજિત બોર્ડ ઓફ પીસની બેઠકમાં શાહબાઝ શરીફની ફજેતી થઈ હતી. બોર્ડ ઓફ પીસમાં 40થી વધુ દેશોના રાષ્ટ્રાધ્યક્ષના ઓફિશિયલ ગ્રુપ ફોટોમાં તેમને કિનારે કરવામાં આવ્યા હતા. જ્યારે પણ ટ્રમ્પ પાકિસ્તાનના આર્મી ચીફને મળ્યા, તેમને ખૂબ જ સન્માન આપ્યું, જેનાથી એવું લાગ્યું કે, અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ પોતાના ફાયદા માટે મુનિરને આગળ કરી રહ્યા છે. એટલે જ અબ્રાહમ એકોર્ડ્સમાં સામે કરવાનો દાવ ખેલવામાં આવ્યો છે. પરંતુ ટ્રમ્પનું પાકિસ્તાનના અબ્રાહમ એકોર્ડ્સમાં સામેલ કરવાનું આ સૂચન ઈસ્લામાબાદ માટે આત્મઘાતી સાબિત થઈ શકે છે.
પાકિસ્તાનના આકા મુનિર જ છે!
પાકિસ્તાન હંમેશા કહેતું આવ્યું છે કે, તે ફિલીસ્તીન વિના ઈઝરાયલને ક્યારેય કબૂલ નહીં કરે. હવે ટ્રમ્પે સીધી સેના સામે એ શરત રાખી છે. જેને જો સેના માને છે તો પાકિસ્તાનમાં ગૃહયુદ્ધ છેડાઈ જશે અને ન માને તો પાકિસ્તાનનું આર્થિક પતન નક્કી છે. ટ્રમ્પના આ પગલાંએ પાકિસ્તાનના એ ચહેરાને બેનકાબ કર્યો છે. જેને તે હંમેશા છુપાવવાનો પ્રયાસ કરે છે. પાકિસ્તાનમાં સરકાર ઈમરાન ખાનની હોય કે શહબાઝ શરીફની, સત્તાધીશો હંમેશા સેનાના ખોળામાં જ બેસે છે.
ટ્રમ્પે શાહબાઝને નજરઅંદાજ કરીને મુનિરને મહત્વ આપીને સાફ કરી દીધું છે કે, પાકિસ્તાન એક કહેવાતી લોકશાહી છે, જે ખરેખર તો સેના બંદૂકના નાળચે ચલાવી રહી છે. હવે જોવું એ રહ્યું કે, આ આંતરરાષ્ટ્રીય બેઈજ્જતી બાદ શહબાઝ શરીફનું સ્વમાન થોડું પણ જાગે છે કે, હજુ પણ તે ટ્રમ્પ ટ્રમ્પની માળા કરતા રહેશે.