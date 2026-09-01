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પાકિસ્તાનની શરમજનક કરતૂત, SCO ગ્રુપ ફોટામાંથી PM મોદીનો ફોટો હટાવીને પાક PMOએ કર્યો શેર

કિર્ગિસ્તાનની રાજધાની બિશ્કેકમાં એસસીઓ સમિટનું આયોજન થયું છે. આ દરમિયાન ભાગ લેનારા દેશોના નેતાઓની એક ગ્રુપ તસવીર સામે આવી. પણ પાકિસ્તાને એવી શરમજનક હરકત કરી કે દુનિયા પણ ચોંકી ગઈ. SCO ગ્રુપ ફોટામાંથી પીએમ મોદીની તસવીર હટાવી અને એડિટેડ તસવીર સોશિયલ મીડિયામાં શેર કરી. 

Written ByViral Raval
Published: Sep 01, 2026, 03:26 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 04:58 PM IST
પાકિસ્તાનની શરમજનક કરતૂત, SCO ગ્રુપ ફોટામાંથી PM મોદીનો ફોટો હટાવીને પાક PMOએ કર્યો શેર

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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