/પાકિસ્તાનની શરમજનક કરતૂત, SCO ગ્રુપ ફોટામાંથી PM મોદીનો ફોટો હટાવીને પાક PMOએ કર્યો શેર

પાકિસ્તાને ફરી પોતાનું પોત પ્રકાશ્યું છે. પાકિસ્તાનના પ્રધાનમંત્રી કાર્યાલય તરફથી એક પોસ્ટ કરાયેલી SCO નેતાની ગ્રુપ તસવીરને પહેલા એડિટ કરાઈ અને પછી સોશિયલ મીડિયા પર શેર કરવામાં આવી. આ ફોટામાંથી પીએમ નરેન્દ્ર મોદીનો ફોટો ક્રોપ કરી દેવાયો. અત્રે જણાવવાનું કે SCO ગ્રુપના ફોટામાં તમામ સભ્ય દશોના નેતાઓ સામેલ હતા.
PM Modi interacts with SCO, invited leaders at SCO plus summit pic.twitter.com/NrheRJP8X1
— Sidhant Sibal (@sidhant) September 1, 2026
વાત જાણે એમ છે કે કિર્ગિસ્તાનની રાજધાની બિશ્કેકમાં આયોજિત 26માં SCO શિખર સંમેલનમાં તમામ દેશોના નેતાઓએ એક ગ્રુપ ફોટો પડાવ્યો. લગભગ તમામ દેશોના નેતાઓએ પોતાના સોશિયલ મીડિયા હેન્ડલ પર આ તસવીર શેર કરી. પરંતુ પાકિસ્તાનના પીએમઓએ એક શરમજનક હરકત કરતા ફોટાને એડિટ કર્યો અને પછી પીએમ મોદીની સાઈડવાળી તસવીરને ક્રોપ કરીને સોશિયલ મીડિયા પર શેર કરી.
Pakistan PM office releases SCO family photo, editing out Indian, Iran leaders out. https://t.co/MC9pkipoah pic.twitter.com/45cAaL2kVn
— Sidhant Sibal (@sidhant) September 1, 2026
પાકિસ્તાનની છીછરી હરકત
ચોંકાવનારી વાત એ છે કે પાકિસ્તાનને આ હરકત પહેલીવાર કરી નથી. આ અગાઉ પણ મુનીરના દેશ તરફથી આવી અનેક હરકતો થઈ છે. જેણે દુનિયાને ચોંકાવી દીધી છે. પાકિસ્તાન તરફથી કરાયેલી આ હરકતથી સ્પષ્ટ છે કે મુનીરને પીએમ મોદીના ફોટાથી પણ ડર લાગે છે. આ જ કારણ છે કે પાકિસ્તાનના પ્રધાનમંત્રી કાર્યાલયના સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મથી શેર કરાયેલી આ તસવીરથી પીએમ મોદીના ફોટાને ક્રોપ કરી દીધો. અસલ તસવીર તમે નીચે જોઈ શકો છો.
પીએમ મોદીએ ઉઠાવ્યો હતો આતંકનો મુદ્દો
આ અગાઉ પીએમ મોદીએ એસસીઓ શિખર સંમેલનમાં બોલતા આતંકવાદનો મુદ્દો ઉઠાવ્યો હતો અને પાકિસ્તાન પર પરોક્ષ રીતે નિશાન સાંધ્યું હતું. પીએમ મોદીએ આ દરમિયાન દુનિયાને આતંકવાદ વિરુદ્ધ એકજૂથ થવાનું આહ્વાન કર્યું હતું.
આ દરમિયાન પીએમ મોદીએ કહ્યું હતું કે આજે પણ આ સવાલ ઉઠવો સ્વાભાવિક છે કે શું કેટલાક દેશો તરફથી આતંકવાદને ખુલ્લું સમર્થન આપણને સ્વીકાર્ય હોઈ શકે છે? પીએમ મોદીએ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહ્યું કે ભારત છેલ્લા ચાર દાયકાથી આતંકવાદનો દંશ ઝેલી રહ્યું છે અને અનેક માતાઓએ પોતાના બાળકોને ગુમાવ્યા છે અને અનેક બાળકો અનાથ થયા છે. હાલમાં જ આપણે પહેલગામમાં આતંકવાદનું એક જઘન્ય સ્વરૂપ જોયું છે.
From the SCO Summit in Bishkek. pic.twitter.com/GDlPpVkSLR
— Narendra Modi (@narendramodi) September 1, 2026
પીએમ મોદીએ શેર કરી તસવીર
એસસીઓ શિખર સંમેલનને સંબોધિત કરતી વખતનો એક ફોટો પણ પીએમ મોદીએ સોશિયલ મીડિયા પર શેર કર્યો. તેમણે આ તસવીર સાથે લખ્યું કે હવે સમય આવી ગયો છે કે આપણે આગામી 25 વર્ષ માટે SCOના એજન્ડા પર વિચાર કરીએ. ભારતનું વલણ સ્પષ્ટ છે. આપણે આપણી સંયુક્ત ભૌગોલિક સ્થિતિને સંયુક્ત અવસરોમાં ફેરવવી પડશે. આપણે સુરક્ષા, કનેક્ટિવિટી અને અવસરોના ત્રણ સ્તંભો પર કામ કરવું પડશે.
It’s time to look at the SCO agenda for the next 25 years.
India’s position is clear…We must transform our shared geography into shared opportunities.
We must work on the three pillars of Security, Connectivity and Opportunity.
— Narendra Modi (@narendramodi) September 1, 2026