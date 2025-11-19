Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝWorld

Delhi Blast: પાકિસ્તાની નેતાની કબૂલાત, 'અમે લાલ કિલ્લાથી લઈને કાશ્મીરના જંગલો સુધી કર્યા હુમલા...'

પાકિસ્તાની નેતાએ એવી કબૂલાત કરી છે કે દુનિયાભરમાં તેમનો આતંકને સમર્થન આપતો ચહેરો ફરી એકવાર ખુલ્લો પડ્યો છે. સરહદપાર આતંકની આવી ખુલ્લેઆમ કબૂલાતથી પાકિસ્તાન સરકારની આતંકને સમર્થન આપવાની નીતિ પણ ખુલ્લી પડી છે. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Nov 19, 2025, 07:01 PM IST

Trending Photos

Delhi Blast: પાકિસ્તાની નેતાની કબૂલાત, 'અમે લાલ કિલ્લાથી લઈને કાશ્મીરના જંગલો સુધી કર્યા હુમલા...'

સરહદપારથી આતંક ફેલાવવાની વાત એકવાર ફરીથી પાકિસ્તાને ખુલ્લેઆમ કબૂલ કરી છે. પાકિસ્તાનના નેતા ચૌધરી અનવરુલ હકે કહ્યું કે આતંકી સંગઠનોએ ભારત પર લાલ કિલ્લાથી લઈને કાશ્મીરના જંગલો સુધી હુમલા કર્યા છે. હકે 10 નવેમ્બરના રોજ દિલ્હીમાં થયેલા આતંકી હુમલાનો ઉલ્લેખ કર્યો. જેમાં 15 લોકો માર્યા ગયા. તેનો માસ્ટરમાઈન્ડ ડો. ઉમર ઉન નબી, જૈશ એ મોહમ્મદના વ્હાઈટ કોલર ટેરર મોડ્યૂલ સાથે સંકળાયેલો હતો જેનો ખુલાસો એટેક પહેલા ફરીદાબાદમાં થયો હતો. 

પાકિસ્તાની નેતાએ પોલ ખોલી
હકનો કાશ્મીરના જંગલોવાળા નિવેદનનો ઈશારો જમ્મુ અને કાશ્મીરના પહેલગામ સ્થિત બૈસરન ઘાટીમાં થયેલા આતંકી હુમલા તરફ હતો જેમાં આતંકીઓએ અંધાધૂંધ ફાયરિંગ કરીને 26 ટુરિસ્ટ્સને મોતને ઘાટ ઉતાર્યા હતા. હવે ચૌધરીના નિવેદનનો વીડિયો વાયરલ થઈ રહ્યો છે. જેમાં હકે કહ્યું કે, મે પહેલા પણ કહ્યું કે જો તમે બલૂચિસ્તાનમાં લોહી વહાવશો તો અમે ભારતના લાલ કિલ્લાથી લઈને કાશ્મીરના જંગલોને નિશાન બનાવીશું. અલ્લાહના કરમથી અમે આવું કર્યું અને તેઓ હવે ડેડ બોડી પણ ગણી શકતા નથી. 

Add Zee News as a Preferred Source

પાકિસ્તાન વારંવાર બલૂચિસ્તાનમાં અશાંતિ માટે ભારત પર દોષનો ટોપલો ઢોળે છે જેથી કરીને તેને ખાડે ગયેલી ઈકોનોમીને છૂપાવી શકાય અને સરહદ  પારથી આતંક ફેલાવવાનો ધંધો  ચાલતો રહે. ભારતે પાકિસ્તાનના આ દાવાઓ વારંવાર ફગાવ્યા છે. 

ભારતે રદ કરી સંધિ જળસંધિ, ધૂંધવાયેલું છે પાકિસ્તાન
પહેલગામ એટેકના જવાબમાં  ભારતે પાકિસ્તાન પર અનેક કૂટનીતિક સ્ટ્રાઈક કરી છે. જેમાં સૌથી મોટી છે સિંધુ જળ સંધિને રદ કરવી. ભારતે કહ્યું કે તે આ સંધિ ફરીથી ત્યારે જ  ચાલુ કરશે જ્યારે પાકિસ્તાન આતંકીઓને સમર્થન આપવાનું છોડી દેશે. આવું પહેલીવાર નથી બન્યું કે જ્યારે કોઈ પાકિસ્તાની રાજનેતાએ સરહદ પારથી આતંક ફેલાવવાની વાત કબૂલી હોય. 

હાલમાં જ પાકિસ્તાનના ખૈબર પખ્તૂનખ્વા પ્રાંતના મુખ્યમંત્રી સોહેલ અફ્રીદીએ પાકિસ્તાની સરકારની આતંક નીતિનો પર્દાફાશ કર્યો હતો. તેમણે આ વિશે કહ્યું હતું કે પ્રાંતમાં 'ફેક' આતંકી હુમલાઓથી સરકારને ફાયદો થાય છે. અફઘાનિસ્તાનના ટોલો ન્યૂઝ મુજબ આફ્રીદીએ ઈસ્લામાબાદ પર અશાંત ખૈબર વિસ્તામાં શાંતિ પ્રયત્નોમાં અડચણ નાખતા ફેક આતંકી હુમલાઓને પ્રોત્સાહન આપવાનો આરોપ લગાવ્યો. તેમણે ઈસ્લામાબાદ પર પોતાના રાજનીતિક એજન્ડા માટે આતંકવાદ ફેલાવવાનો આરોપ લગાવ્યો. 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

...और पढ़ें
pakistanChaudhury Anwarul HaqRed Fort BlastDelhiDelhi Blast

Trending news