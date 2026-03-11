Explainer: ઈરાનની જોરદાર 'ધમકી' બાદ પાકિસ્તાનની હાલત સૂડી વચ્ચે સોપારી, કઈ રીતે વચનનું પાલન કરવું?
Iran-Israel US War: એવું લાગી રહ્યું છે કે ઈરાન અને ઈઝરાયેલ-અમેરિકા વચ્ચેના યુદ્ધમાં પાકિસ્તાનની હાલત સૂડી વચ્ચે સોપારી જેવી થઈ રહી છે. ઈરાનના રાષ્ટ્રપતિએ પાકિસ્તાનને ધમકી પણ આપી દીધી છે. જાણો શું છે મામલો.
- ઈરાનના રાષ્ટ્રપતિએ આપી છે કડક શબ્દોમાં ચેતવણી
- પાકિસ્તાન માટે યક્ષ પ્રશ્ન..ખુલીને કોને સાથ આપવો
- ડિફેન્સ ડીલને પગલે જો આક્રમણ થાય તો સાઉદીને સાથ આપવો પડે તેવી સ્થિતિ
ઈરાન પર જ્યારથી અમેરિકા અને ઈઝરાયેલે ભેગા થઈને હુમલા કર્યા છે ત્યારથી ખાડીમાં ભયંકર યુદ્ધ છેડાયું છે. આ યુદ્ધની આંચ અનેક દેશો સુધી પહોંચી છે જેમાંનું પાકિસ્તાન પણ એક છે. ઈરાનના રાષ્ટ્રપતિ પેજેશ્કિયને પાકિસ્તાનના પ્રધાનમંત્રી શહબાજ શરીફને ચેતવણી ઉચ્ચારી છે. હવે આ સમગ્ર મામલો શું છે તે પણ જાણવા જેવું છે.
કેમ આપી ચેતવણી?
અત્રે જણાવવાનું કે પાકિસ્તાના પ્રધાનમંત્રી શહબાજ શરીફના પ્રવક્તાએ કહ્યું હતું કે જ્યારે પણ જરૂર પડશે ત્યારે પાકિસ્તાન સાઉદી અરબની મદદ માટે આવશે. ત્યારબાદ ઈરાનના રાષ્ટ્રપતિએ શહબાજ શરીફને ચેતવણી આપી છે. પાકિસ્તાને સાઉદી અરબ જોડે ગત વર્ષે નાટો દેશો જેવી ડિફેન્સ ડીલ કરી હતી. જે હેઠળ જો કોઈ એક દેશ પર હુમલો થયો તો બીજા દેશ ઉપર પણ હુમલો ગણાશે.
સાઉદી ગયા હતા મુનીર
યુદ્ધ વચ્ચે પાકિસ્તાના આર્મી ચીફ અસીમ મુનીર બે દિવસ પહેલા સાઉદી અરબ ગયા હતા અને ત્યાં સંરક્ષણ મંત્રીને મળ્યા હતા. ત્યારબાદ સાઉદી અરબ તરફથી એક નિવેદન બહાર પડ્યું હતું જેમાં કહેવાયું હતું કે સાઉદીએ પાકિસ્તાન સાથેની ડિફેન્સ ડીલ એક્ટિવેટ કરી છે. ત્યારબાદ હવે ઈરાનના રાષ્ટ્રપતિએ પાકિસ્તાનના પ્રધાનમંત્રીને ચેતવણી આપી છે કે જો યુદ્ધની જવાબદારીને નજરઅંદાજ કરી તો દુનિયાની સુરક્ષા જોખમાઈ શકે છે.
ઈરાને શું આપી ચેતવણી?
ઈરાની સરકારી મીડિયા મુજબ રાષ્ટ્રપતિ મસૂદ પેજેશ્કિયને પાકિસ્તાનના પ્રધાનમંત્રી શહબાજ શરીફ સાથે ટેલિફોન પર થયેલી વાતચીતમાં ચેતવણી આપી કે જો ઈન્ટરનેશનલ કમ્યુનિટી યુદ્ધ માટે જવાબદાર લોકોને જવાબદાર નહીં ઠેરવે તો ગ્લોબલ ઓર્ડર અને દુનિયાની સુરક્ષા જોખમાઈ શકે છે. પેજેશ્કિયને કહ્યું કે યુદ્ધ પાછળના લોકોને નજરઅંદાજ કરવાથી ઈન્ટરનેશનલ સિસ્ટમ વધુ અસ્થિર થશે અને તેમણે ચાલી રહેલા યુદ્ધના પરિણામો પર દુનિયાને વધુ ધ્યાન આપવાની અપીલ કરી.
એવા સમયે ઈરાનના રાષ્ટ્રપતિની આ ચેતવણી સામે આવી છે કે જ્યારે શહબાજ શરીફના સલાહકાર મુશર્રફ જૈદીએ બુધવારે કહ્યું હતું કે તેમાં કોઈ શક નથી કે અમે સાઉદી અરબની મદદ માટે આવીશું પછી ભલે ગમે તે થાય અને જ્યારે પણ થાય. તેમણે કહ્યું હતું કે ડિફેન્સ ડીલ પહેલા પણ બંને દેશો હંમેશા એક બીજા માટે હાજર રહેવાના સિદ્ધાંત પર કામ કરતા આવ્યા છે. તેમણે કહ્યું હતું કે અસલ સવાલ એ છે કે પાકિસ્તાન એ પાક્કું કરવા માટે કરી રહ્યું છે તેનો સૌથી નજીકનો પાર્ટનર કોઈ એવા ઝઘડામાં ગૂંચવાઈ જાય એવી સ્થિતિ ઊભી ન થાય જેથી કરીને વિસ્તારમાં સ્થિરતા અને ખુશહાલીને નુકસાન થઈ શકે.
પાકિસ્તાનની સ્થિતિ સૂડી વચ્ચે સોપારી જેવી
ઈરાને પાકિસ્તાનને સીધી યુદ્ધની ધમકી નથી આપી પરંતુ એક કડક ચેતવણી જરૂર આપી છે. એક રીતે ઈરાને પાકિસ્તાનની ભૂમિકા પર સવાલ ઉભો કર્યો છે. હવે પાકિસ્તાનને શું કરવું એ લાગે છે કે સમજમાં નથી આવતું કારણ કે એક બાજુ તો સાઉદી અરબ સાથે મોટે ઉપાડે ડિફેન્સ ડીલ કરી બેઠું છે. જો ઈરાન અને સાઉદી અરબમાં તનાતની વધે તો પાકિસ્તાને મને કમને સાઉદી અરબને સાથ આપવો પડી શકે. જેને લઈને ઈરાને હવે સંકેત આપ્યો કે વિસ્તારના અન્ય દેશોએ યુદ્ધમાં પક્ષ લેવાથી બચવું જોઈએ.
હવે જો અહીંથી પાકિસ્તાન અને ઈરાન વચ્ચે સંબંધ બગડે તો તેનું ભારે નુકસાન પાકિસ્તાનને પણ થઈ શકે છે. કારણ કે પાકિસ્તાન અમેરિકા સામે તો ચૂં કે ચાં કરી શકતું નથી. ઈઝરાયેલ મુદ્દે ચૂપ રહેવામાં જ પાકિસ્તાનને ફાયદો છે. પાકિસ્તાન હાલ આમ તો તટસ્થ રહેવાની કોશિશ કરે છે. પરંતુ સાઉદી અરબ સાથે કરેલી ડીલને પગલે તે દબાણમાં છે. જેના કારણે હવે મધ્ય પૂર્વની આ લડાઈમાં પાકિસ્તાન પણ હોમાય તેવી ચર્ચાઓ થઈ રહી છે.
પાકિસ્તાન અને ઈરાન વચ્ચે વેપાર
પાકિસ્તાન અને ઈરાન વચ્ચે હાલના વર્ષોમાં લગભગ 3.1 અબજ ડોલર (અંદાજે 26 હજાર કરોડ રૂપિયા)નો વાર્ષિક વેપાર રહ્યો છે. જેમાં ઈરાનનો વધુ છે. ઈરાન પાકિસ્તાનને પેટ્રોલિયમ, એનર્જી પ્રોડક્ટ્સ, ખજૂર અને ખાસ કરીને ડેરી પ્રોડક્ટ્સ ઉપલબ્ધ કરાવે છે. જ્યારે પાકિસ્તાન ઈરાનને ચોખા, તેલ, બીજ, માંસ અને કૃષિ ઉત્પાદનો વેચે છે. બંને દેશો વચ્ચે વેપારને 10 અબજ ડોલર સુધી વધારવાનો લક્ષ્યાંક રખાયો છે.
પાકિસ્તાન માટે સાઉદી પણ કેમ જરૂરી?
સાઉદીની વાત કરીએ તો સાઉદી અરબ પાકિસ્તાનનો સૌથી મોટો આર્થિક અને ઓઈલ સહયોગી છે. એટલે કે પાકિસ્તાન સૌથી વધુ ઓઈલ અહીંથી ખરીદે છે. આ ઓઈલ ઉધારીમાં મળતું હોય છે અને અબજો ડોલરની લોન પણ આપે છે. આર્થિક મદદની સાથે સાથે સાઉદી અરબનું પાકિસ્તાનમાં જંગી રોકાણ પણ છે. લાખો પાકિસ્તાનીઓ સાઉદીમાં કામ કરે છે. સાઉદી અરબ પાકિસ્તાનને દર વર્ષે લગભગ 1.2 અબજ ડોલરના તેલની ખરીદીની સુવિધા આપે છે. પરંતુ બંને વચ્ચે એક ડિફેન્સ ડીલ પણ થયેલી છે. જેમાં એક પર જો હુમલો થાય તો તે હુમલો બીજા દેશ પર થયેલો પણ ગણાશે. એટલે કે તે દેશ તેની મદદે આવી શકે છે.
હવે આવામાં જો ઈરાન સાઉદી અરબ પર આક્રમણ વધારે તો ડીલ મુજબ પાકિસ્તાને સાઉદી અરબને સાથ આપવો પડે. જેનાથી ઈરાન ચિડાય અને પાકિસ્તાન ઉપર પણ હુમલો કરી શકે છે. આથી પાકિસ્તાન માટે કફોડી સ્થિતિ બની રહી છે. જો કે હાલ જે યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે તેમાં કેન્દ્રમાં અમેરિકા છે. અમેરિકાને તો પાકિસ્તાને સપનામાં પણ નારાજ કરી શકે નહીં. કારણ કે કંગાળ પાકિસ્તાન માટે અમેરિકા જ સૌથી મોટો આર્થિક સહારો છે. વર્ષ 2024માં અમેરિકા પાકિસ્તાન વેપાર લગભગ 7.3 અબજ ડોલરનો હતો. આ ઉપરાંત તે હથિયારો પણ આપે છે. પાકિસ્તાનને IMF અને વર્લ્ડ બેંકમાંથી કરજ અપાવવામાં પણ અમેરિકાની મોટી ભૂમિકા રહે છે.
હવે પાકિસ્તાનની જે ભૂમિકા જોવા મળી રહી છે તેનાથી ઈરાન ચીડાયું છે. જ્યારે પાકિસ્તાન સૂડી વચ્ચે સોપારી જેવું બની ગયું છે. કારણ કે એક બાજુ અમેરિકા અને સાઉદી અરબ છે જે આર્થિક સહારો છે જ્યારે બીજી બાજુ ઈરાન છે અને આ દેશ પણ આર્થિક મદદ આપે છે. પરંતુ હવે પાકિસ્તાનને તો શું કરવું એ જ સમજાતું નથી. કોને ખુલીને સાથ આપે?
